Кубок Содружества. Нигматуллина, Сливко, Носкова, Казакевич, Гореева, Куклина выступят в спринте

Теги сборная России жен результаты летний биатлон сборная Беларуси жен Лариса Куклина спринт (жен) Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Ирина Казакевич Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Валерия Каюмова (Васнецова) Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Анастасия Гореева Аделина Сабитова Анна Грухвина Наталия Шевченко (Мекрюкова) Ксения Довгая Алина Кудисова Дарья Кудаева Кубок Содружества Биатлон

7 сентября на этапе Кубка Содружества по биатлону в Сочи пройдет женский спринт.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

1-й этап

Сочи, Россия

Женщины

Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета» (с 10:35).

Старт-лист

1. Лариса Куклина (Россия)

3. Алина Кудисова (Россия)

4. Елизавета Каплина (Россия)

6. Тамара Дербушева (Россия)

7. Анастасия Гореева (Россия)

8. Ксения Довгая (Россия)

9. Валерия Каюмова (Россия)

10. Анастасия Батманова (Россия)

11. Екатерина Носкова (Россия)

14. Анастасия Шевченко (Россия)

17. Аделина Сабитова (Беларусь)

20. Анна Грухвина (Россия)

21. Наталия Шевченко (Россия)

22. Дарья Кудаева (Беларусь)

24. Ульяна Нигматуллина (Россия)

26. Ирина Казакевич (Россия)

32. Виктория Сливко (Россия)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи

5 комментариев

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Yurgen09
Предположу что Шашиловские дивы и Сливко разыграют между собой медали. Казакевич традиционно сильна на Лауре. Что за Ульяну.., буду рад попаданию в первую десятку при сохранении быстрой и точной стрельбы. Всех любителей российского биатлона поздравляю с открытием нового сезона!
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Konstantin Riga
Лорик, открывающая гонку, - самая возрастная. А ближайшая к ней - Токарева. Какой мы её помним? А ей уже 30.
+1
0
+1
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Daniyar8
Носкова, Сливко и Каплина разыграют
+2
-1
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