Кубок Содружества. Нигматуллина, Сливко, Носкова, Казакевич, Гореева, Куклина выступят в спринте

7 сентября на этапе Кубка Содружества по биатлону в Сочи пройдет женский спринт.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

1-й этап

Сочи, Россия

Женщины

Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета» (с 10:35).

Старт-лист

1. (Россия)

3. (Россия)

4. (Россия)

6. (Россия)

7. (Россия)

8. Ксения Довгая (Россия)

9. Валерия Каюмова (Россия)

10. Анастасия Батманова (Россия)

11. Екатерина Носкова (Россия)

14. Анастасия Шевченко (Россия)

17. Аделина Сабитова (Беларусь)

20. Анна Грухвина (Россия)

21. Наталия Шевченко (Россия)

22. Дарья Кудаева (Беларусь)

24. Ульяна Нигматуллина (Россия)

26. Ирина Казакевич (Россия)

32. Виктория Сливко (Россия)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи