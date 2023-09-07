«Зенит» может арендовать Изидора у «Локомотива» с обязательным выкупом за 6 млн евро («СЭ»)
Стали известны подробности возможного перехода Вильзона Изидора в «Зенит».
Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга является главным претендентом на трансфер нападающего «Локомотива». Интерес к нему также проявляют ЦСКА и «Краснодар».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», сине-бело-голубые могут взять игрока в аренду с обязательством дальнейшего выкупа за 6 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Изидор провел шесть матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Полную статистику игрока можно найти здесь.
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