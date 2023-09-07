«Зенит» может арендовать Изидора у «Локомотива» с обязательным выкупом за 6 млн евро («СЭ»)

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Вильзон Изидор Спорт-Экспресс Футбол

Стали известны подробности возможного перехода Вильзона Изидора в «Зенит».

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга является главным претендентом на трансфер нападающего «Локомотива». Интерес к нему также проявляют ЦСКА и «Краснодар». 

Как сообщает «Спорт-Экспресс», сине-бело-голубые могут взять игрока в аренду с обязательством дальнейшего выкупа за 6 миллионов евро. 

В нынешнем сезоне Изидор провел шесть матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Полную статистику игрока можно найти здесь.

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64 комментария

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Давид Agabekyan
Ответ Chernoy
Ревел, хочу домой… есть картографы или кто изучает расстояния, хотелось бы узнать насколько, если вообще приближает, переезд из Мск в Питер Изидора к дому!?
От Ренна (места рождения Изидора) до Москвы 2790км, от Санкт-Петербурга до Ренна 2438км. На 350км приблизился, уже почти Родина
+107
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Aleksey Yashin
Решил рубить окно в Европу из Петербурга)
+75
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Chernoy
Ревел, хочу домой… есть картографы или кто изучает расстояния, хотелось бы узнать насколько, если вообще приближает, переезд из Мск в Питер Изидора к дому!?
+35
-4
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Фут.Боль
Ответ Aleksey Yashin
Решил рубить окно в Европу из Петербурга)
В случае с Изидором это дверь)
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Игорь Петров
Медина, Карраскаль, Марио - уникальное ТО, тут уже нечему удивляться
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4181
Там то знают, как обращаться с легионерами.
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Дмитрий9779
Неизвестно зачем,непонятно на кой.Он не сильнее никого из нападающих Зенита.
+13
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SaH4r.
Ответ 4181
Там то знают, как обращаться с легионерами.
дадут российское гражданство?
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Anton Vasilev
Ответ Мукунку хороший
Всегда ценил твои честные высказывания..но руководству вашего клуба явно плевать на объективные мнения болельщиков- вы так же говорили про дзюбу,бакаева,фернандеса.. теперь изидор.. Но полно же денег,купите ещё бразильцев,.. нет зачем,мы тут всех на уши поставим,пусть грызутся.. а мы прикупим очередного «петрушку» и усадим на лавку..
Именно потому что Руководству насрать на мнение истеричек в соцсетях Зенит 5 раз подряд берет чемпионство, пока кб крутятся в бесконечном колесе зрадопереможного цикла
+18
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ZarvuR2020
Ответ инок
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Да, да ненужный Эракович уже игрок старта.
+6
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zhongler
это и есть тот быстрый, цепной универсал, про которого говорил Медведев? :)
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trashbox
Что тут скажешь - у нас гениальная трансферная компания в это ТО.
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igo sarSM
Ответ Aleksey Yashin
Решил рубить окно в Европу из Петербурга)
Арап Петра Великого
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Anton Vasilev
Ответ Мукунку хороший
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каждый такой пост надо в рамочку вешать
хотя повода достать его из рамочки в ближайшие 10 лет не предвидится, так что черт с ним, бгг
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Илья Савчук
И зачем это нужно зениту, чет вообще не пойму?!
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mean machine/
Через год продадим арабам за 50 миллионов.
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Игорь Новиков
Зачем это Зениту?
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napoli_14
Ответ Мукунку хороший
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Ох, если случится чудо и спортак умудрится выиграть чемпионат, представляю, какие массовые переобувания нас ожидают ))
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Ilya Shilovskiy
easy door to zenit)
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Любовь Мелехова
Ответ Дмитрий9779
Неизвестно зачем,непонятно на кой.Он не сильнее никого из нападающих Зенита.
Француз не впишется в бразильскую основу, так что это утка, скорее всего, да и Медведев о нем молчит.
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Me1nik
Ответ box2box2
Вообще не вариант, он даже слабее Сергеева. Топ форвард без ЛЧ нам не нужен, да и не поедет, а чемпионат можно выиграть и с теми кто есть. Вратарь нужен классный, самая слабая позиция(
Чем он слабее Сергеева? Сергеев за 3 сезона в Зените: 42 матча, 17 голов. Изидор за 3 сезона в Локо: 35 матчей, 16 голов
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Честный контроль
Комментарий удален пользователем
Там добавят за нежелание.
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Andy Larkin
Ответ Моё Моя
Медведев про этого универсального игрока говорил?))
Барбоскин на месте, а Изидор так, для конкуренции
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wlad wasew
Ну не до такой же степени ((
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Моё Моя
Медведев про этого универсального игрока говорил?))
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