«Зенит» может арендовать Изидора у «Локомотива» с обязательным выкупом за 6 млн евро («СЭ»)

Стали известны подробности возможного перехода Вильзона Изидора в «Зенит».

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга является главным претендентом на трансфер нападающего « ». Интерес к нему также проявляют ЦСКА и «Краснодар».

Как сообщает « », сине-бело-голубые могут взять игрока в аренду с обязательством дальнейшего выкупа за 6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне провел шесть матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Полную статистику игрока можно найти здесь.

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS