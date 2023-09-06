Кубок Содружества. Латыпов, Логинов, Халили, Бабиков, Смольский, Цветков пробегут спринт

7 сентября на этапе Кубка Содружества по биатлону в Сочи пройдет мужской спринт.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

1-й этап

Сочи, Россия

Мужчины

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета» (с 10:35).

Старт-лист

1. Дмитрий Иванов (Россия)

2. (Беларусь)

3. (Россия)

4. (Беларусь)

6. (Беларусь)

8. Андрей Вьюхин (Россия)

9. Денис Иродов (Россия)

12. (Россия)

13. Алексей Вагин (Россия)

14. Никита Лобастов (Беларусь)

15. Дмитрий Абашев (Россия)

17. Петр Пащенко (Россия)

18. Евгений Сидоров (Россия)

19. Михаил Бурундуков (Россия)

20. Антон Бабиков (Россия)

22. Евгений Гараничев (Россия)

24. Александр Корнев (Россия)

26. Александр Логинов (Россия)

29. Роман Сурнев (Россия)

32. Василий Томшин (Россия)

34. Александр Поварницын (Россия)

36. Иван Колотов (Россия)

37. Карим Халили (Россия)

43. Никита Поршнев (Россия)

44. Вячеслав Малеев (Россия)

50. Роман Елетнов (Беларусь)

51. Максим Цветков (Россия)

52. Кирилл Бажин (Россия)

61. Эдуард Латыпов (Россия)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи