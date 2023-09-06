Кубок Содружества. Латыпов, Логинов, Халили, Бабиков, Смольский, Цветков пробегут спринт

Теги сборная России результаты летний биатлон сборная Беларуси Евгений Гараничев спринт Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Эдуард Латыпов Роман Сурнев Петр Пащенко Александр Поварницын Дмитрий Абашев Роман Елетнов Кирилл Стрельцов Максим Воробей Никита Лобастов Дмитрий Иванов Никита Поршнев Василий Томшин Вячеслав Малеев Роман Еремин Карим Халили Антон Смольский Андрей Вьюхин Дмитрий Лазовский Кирилл Бажин Иван Колотов Михаил Бурундуков Алексей Вагин Александр Корнев Евгений Сидоров Денис Иродов Кубок Содружества Биатлон

7 сентября на этапе Кубка Содружества по биатлону в Сочи пройдет мужской спринт.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

1-й этап

Сочи, Россия

Мужчины

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета» (с 10:35).

Старт-лист

1. Дмитрий Иванов (Россия)

2. Максим Воробей (Беларусь)

3. Роман Еремин (Россия)

4. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

6. Антон Смольский (Беларусь)

8. Андрей Вьюхин (Россия)

9. Денис Иродов (Россия)

12. Кирилл Стрельцов (Россия)

13. Алексей Вагин (Россия)

14. Никита Лобастов (Беларусь)

15. Дмитрий Абашев (Россия)

17. Петр Пащенко (Россия)

18. Евгений Сидоров (Россия)

19. Михаил Бурундуков (Россия)

20. Антон Бабиков (Россия)

22. Евгений Гараничев (Россия)

24. Александр Корнев (Россия)

26. Александр Логинов (Россия)

29. Роман Сурнев (Россия)

32. Василий Томшин (Россия)

34. Александр Поварницын (Россия)

36. Иван Колотов (Россия)

37. Карим Халили (Россия)

43. Никита Поршнев (Россия)

44. Вячеслав Малеев (Россия)

50. Роман Елетнов (Беларусь)

51. Максим Цветков (Россия)

52. Кирилл Бажин (Россия)

61. Эдуард Латыпов (Россия)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи

12 комментариев

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volga_olga
Состав полноценный. Хоть и не зимний биатлон, но интересно.
+3
0
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Рыжая Белка
Серохвостов очередной сезон с болячек начинает. Мухамедзянова и Емерхонова тоже не вижу. Зато нас ждет дебют Иродова и возвращение Логинова.
+3
0
+3
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Док Аксель
Мужской состав в полном сборе и конкуренция будет интересной. Посмотрим кто на данном этапе в какой находится форме.
+2
0
+2
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Док Аксель
Ответ Марина Федоткина
А трансляция , где нибудь будет ?
Матч ТВ, Матч Арена, Спортбокс.ру
+2
0
+2
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2533ПВ
Ответ Konstantin Riga
Бабчин всё никак не успокоится :) Гараничев - и тот отсутствует, а Бабчин, который ещё старше, - имеется.
Гараничев заявлен под номером 22.
+2
0
+2
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Марина Федоткина
А трансляция , где нибудь будет ?
+1
0
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Konstantin Riga
Бабчин всё никак не успокоится :) Гараничев - и тот отсутствует, а Бабчин, который ещё старше, - имеется.
+1
0
+1
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Yurgen09
Трудно выделить фаворитов, как никак первая гонка сезона. По словам Бабикова Поварницын в хорошей физической форме, предположу что Александр поборется за медали. Пожелаю удачной гонки моему земляку Роману Сурневу!
+1
0
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volga_olga
Ответ Марина Федоткина
А трансляция , где нибудь будет ?
Матч.
+1
0
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Konstantin Riga
Ответ 2533ПВ
Гараничев заявлен под номером 22.
Н-да, действительно, как-то пропустил его... Но всё равно главный старикан не он :)
+1
0
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Александр Корнейчук
а где Серохвостов?
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volga_olga
Ответ Yurgen09
Трудно выделить фаворитов, как никак первая гонка сезона. По словам Бабикова Поварницын в хорошей физической форме, предположу что Александр поборется за медали. Пожелаю удачной гонки моему земляку Роману Сурневу!
Летом и сам Бабиков обычно хорош.
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