«Зенит» – главный претендент на трансфер Изидора. ЦСКА и «Краснодар» тоже ведут переговоры с форвардом «Локо» («Матч ТВ»)

Теги ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Матч ТВ Вильзон Изидор Футбол

Вильзон Изидор может перейти из «Локомотива» в «Зенит».

Петербуржский клуб является главным претендентом на трансфер нападающего железнодорожников, сообщает «Матч ТВ». Агент игрока также ведет переговоры с ЦСКА и «Краснодаром». 

Ранее стало известно, что Изидор покинул расположение «Локомотива» без разрешения и улетел во Францию, где самостоятельно прошел медосмотр для одной из команд. Московский клуб отклонил предложения от «Марселя» и «Метца».

В нынешнем сезоне футболист провел шесть матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Полную статистику Изидора можно найти здесь.

Агент Изидора об интересе «Црвены Звезды» и «Олимпиакоса»: «Локо» все еще хочет 1,5 миллиона евро за аренду. Эти клубы не готовы столько платить»

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90 комментариев

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Артем Д
Это он так хочет уехать из опасной России? М-да, разочаровал Изи
+72
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Дмитрий Калибабчук
Надеюсь, утка.зачем он такой проблемный нужен.
+59
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Никита Новосельцев
ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХА
+36
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Михаил Дворников
Ответ Артем Д
Это он так хочет уехать из опасной России? М-да, разочаровал Изи
Просто у Черкизово и в Баковке слишком опасно)
+21
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Влад Безруков
А зачем вообще он нужен Зениту?
Сергеев и Кассьера куда-то испарились?
+23
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Yujanin
Ответ Дмитрий Калибабчук
Надеюсь, утка.зачем он такой проблемный нужен.
да не проблемный он, просто играть не дают из-за Дзюбы
+21
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Roman
Ответ Oleg Pepel
Феерический бред..
Агент Вильсона Изидора всё подтвердил:

«Да, мы работаем над этим. Его трансфер возможен только в «Зенит». ЦСКА и «Краснодар» — точно нет».
+19
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Oleg Pepel
Феерический бред..
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Никита Новосельцев
очень похоже на фейк-новость, но если это правда, то это я очень хочу посмотреть на лица защитников Вильсона под новостью о его самовольном отъезде
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Anti Podonok
А как же слезы и беременная жена?!!и вообще нежелание возвращаться в эту клятую страну!!как говорится «в воздуху переобулся»
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4181
По моему Галактионов виноват за то, что Изи хочет уйти. Он просто хочет играть и показать себя.
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4181
Ответ Никита Новосельцев
боже, хватит защищать Изидора Он ведет себя как жуткий непрофессионал. Если бы он хотел играть то доказывал бы все на тренировках и не уезжал самовольно из страны, не исполняя этим самым свой контракт. Не хочет возвращаться в Россию, по-этому веду переговоры с Зенитом Не стройте вы святого из Изидора. Денег он хочет, а не играть
Да как ещё он должен себя показать, когда выходит на замену и забывает и делает передачи. Гал просто боится Дзюбы и ещё у него одна тактика, навесы и навесы на Дзюбу. Не тренер он и все.
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rpr6hv9ysn
Хух, какое давление🤔 нет, ни в коем случае мы не станем продавать игрока потенциальному конкуренту, поэтому согласимся на тех условиях, что нам предложат из Франции… примерно так думает новый агент Изидора!?
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maks44
Ответ Uriy walmart
Ну впринципе логично, до Питера с Украины дрон фиг долетит
Рядом с Питером злобное НАТО в лице Финляндии.
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Uriy walmart
Ответ Артем Д
Это он так хочет уехать из опасной России? М-да, разочаровал Изи
Ну впринципе логично, до Питера с Украины дрон фиг долетит
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Марат Адилов
а как же беременная жена?)
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Владимир Пушкарев
Зачем он зениту ? Зимой убежит во Францию
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Uriy walmart
Ответ Артем Д
Это он так хочет уехать из опасной России? М-да, разочаровал Изи
Хотя по такой логике лучше в урал
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Mikhail Savin
Ответ Yujanin
да не проблемный он, просто играть не дают из-за Дзюбы
ага, а в Зените Кассьеру и Сергеева он усадит на лавку. Ахаха.
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Roman
Агент Изидора опроверг цска и Краснодар, но вот с Зенитом идут переговоры. Да уж, ситуация некрасивая
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schwein
Ответ ЖУЛИК
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ГК "ВЭБ.РФ" - некоммерческая организация, формирующая свой уставный капитал (да и оборотную часть) за счет имущественных взносов Российской Федерации.
Главное - четко разделять, где народные деньги, а где нет.
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шатанледс 12
лол?
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Alfox
Ответ Uriy walmart
Тогда в луч Владивосток
Корея , Тайвань, Япония.
все таки, Урал)))
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Александр Смирнов
Ответ Uriy walmart
Ну впринципе логично, до Питера с Украины дрон фиг долетит
До Пскова долетел , до Великого Новгорода тоже. А там и до Питера недалеко.
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Жорег Борщофф
Не привыкли ещё, что в Зенит любого игрока сватают, который откуда-то уходит? =)
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