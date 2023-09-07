«Зенит» – главный претендент на трансфер Изидора. ЦСКА и «Краснодар» тоже ведут переговоры с форвардом «Локо» («Матч ТВ»)

Вильзон Изидор может перейти из «Локомотива» в «Зенит».

Петербуржский клуб является главным претендентом на трансфер нападающего железнодорожников, сообщает « ». Агент игрока также ведет переговоры с и « ».

Ранее стало известно, что Изидор покинул расположение « » без разрешения и улетел во Францию, где самостоятельно прошел медосмотр для одной из команд. Московский клуб отклонил предложения от «Марселя» и «Метца».

В нынешнем сезоне футболист провел шесть матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Полную статистику Изидора можно найти здесь.

Агент Изидора об интересе «Црвены Звезды» и «Олимпиакоса»: «Локо» все еще хочет 1,5 миллиона евро за аренду. Эти клубы не готовы столько платить»

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