«Зенит» – главный претендент на трансфер Изидора. ЦСКА и «Краснодар» тоже ведут переговоры с форвардом «Локо» («Матч ТВ»)
Вильзон Изидор может перейти из «Локомотива» в «Зенит».
Петербуржский клуб является главным претендентом на трансфер нападающего железнодорожников, сообщает «Матч ТВ». Агент игрока также ведет переговоры с ЦСКА и «Краснодаром».
Ранее стало известно, что Изидор покинул расположение «Локомотива» без разрешения и улетел во Францию, где самостоятельно прошел медосмотр для одной из команд. Московский клуб отклонил предложения от «Марселя» и «Метца».
В нынешнем сезоне футболист провел шесть матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Полную статистику Изидора можно найти здесь.
Агент Изидора об интересе «Црвены Звезды» и «Олимпиакоса»: «Локо» все еще хочет 1,5 миллиона евро за аренду. Эти клубы не готовы столько платить»
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Сергеев и Кассьера куда-то испарились?
«Да, мы работаем над этим. Его трансфер возможен только в «Зенит». ЦСКА и «Краснодар» — точно нет».
ГК "ВЭБ.РФ" - некоммерческая организация, формирующая свой уставный капитал (да и оборотную часть) за счет имущественных взносов Российской Федерации.
Главное - четко разделять, где народные деньги, а где нет.
все таки, Урал)))