Екимов о смертельном ДТП с велосипедистами: «Это вина тренера, абсолютно, потому что никто не разрешал группе выезжать на скоростную трассу с детьми 14-15 лет»

Глава Федерации велоспорта России выразил соболезнования после ДТП в Ленобласти.

Сообщалось, что грузовик КАМАЗ протаранил группу велосипедистов на автотрассе «Скандинавия», погибли минимум два человека. Позже главный тренер сборной России по велоспорту Иракли Абрамян заявил, что жертвами аварии стали представители региональной команды.

«Это вина тренера, абсолютно, потому что, со слов директора школы, никто не разрешал этой группе выезжать на скоростную трассу с детьми 14-15 лет. Выражаем соболезнования от нашей федерации родным и близким тех девочек, которые погибли.

Я призываю к здравому смыслу всех тренеров, которые отвечают за подготовку гонщиков. Не выезжайте на скоростные магистрали от слова «совсем», – цитирует «Матч ТВ» слова президента Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслава Екимова.

Также ФВСР отметил, что у тренера не было разрешения на проведение тренировки.

«Настоящая трагедия. Тренер без каких-либо согласований и разрешений от руководства школы отправился на тренировку с девочками 14-15 лет на скоростную трассу. Хочется эмоционально высказаться в его адрес и в адрес других специалистов. Люди, думайте головой, за кого вы берете ответственность.

Даже если группа, как и положено, была прикрыта машиной со всеми опознавательными знаками, мимо мчатся автомобили со скоростью в четыре раза выше. И вот в итоге что получилось. Со своей стороны направим соболезнования пострадавшим, но в целом ситуация разрешается на региональном уровне.

«Сборников» среди спортсменов не было. Если будет обращение, то, конечно, примем непосредственное участие. Сначала должны разобраться правоохранительные органы. Что касается санкций к тренеру, то нашей мерой воздействия может быть невыдача лицензии на следующий год», – приводит слова Екимова «Р-Спорт».