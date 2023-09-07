Екимов о смертельном ДТП с велосипедистами: «Это вина тренера, абсолютно, потому что никто не разрешал группе выезжать на скоростную трассу с детьми 14-15 лет»

Теги происшествия Вячеслав Екимов ФВСР Велоспорт

Глава Федерации велоспорта России выразил соболезнования после ДТП в Ленобласти.

Сообщалось, что грузовик КАМАЗ протаранил группу велосипедистов на автотрассе «Скандинавия», погибли минимум два человека. Позже главный тренер сборной России по велоспорту Иракли Абрамян заявил, что жертвами аварии стали представители региональной команды.

«Это вина тренера, абсолютно, потому что, со слов директора школы, никто не разрешал этой группе выезжать на скоростную трассу с детьми 14-15 лет. Выражаем соболезнования от нашей федерации родным и близким тех девочек, которые погибли.

Я призываю к здравому смыслу всех тренеров, которые отвечают за подготовку гонщиков. Не выезжайте на скоростные магистрали от слова «совсем», – цитирует «Матч ТВ» слова президента Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслава Екимова.

Также ФВСР отметил, что у тренера не было разрешения на проведение тренировки.

«Настоящая трагедия. Тренер без каких-либо согласований и разрешений от руководства школы отправился на тренировку с девочками 14-15 лет на скоростную трассу. Хочется эмоционально высказаться в его адрес и в адрес других специалистов. Люди, думайте головой, за кого вы берете ответственность.

Даже если группа, как и положено, была прикрыта машиной со всеми опознавательными знаками, мимо мчатся автомобили со скоростью в четыре раза выше. И вот в итоге что получилось. Со своей стороны направим соболезнования пострадавшим, но в целом ситуация разрешается на региональном уровне.

«Сборников» среди спортсменов не было. Если будет обращение, то, конечно, примем непосредственное участие. Сначала должны разобраться правоохранительные органы. Что касается санкций к тренеру, то нашей мерой воздействия может быть невыдача лицензии на следующий год», – приводит слова Екимова «Р-Спорт».

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38 комментариев

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unreality
Ответ undermail@mail.ru
Ага, давайте не тренера все валить. Нашли козла отпущения?
При чем тут это? Понятное дело, виноват в первую очередь водитель грузовика. Но и с тренера снимать ответственность не стоит, если он ничего не согласовывал. Уж не говоря о том, что тащить детей кататься по Скандинавии = быть идиотом полным.
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Uriy walmart
Ответ undermail@mail.ru
Ага, давайте не тренера все валить. Нашли козла отпущения?
А на кого?
+12
-2
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Сергей
А водила типа не при делах?
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unreality
Ответ sokolspb
Смысл было рисковать ((( Очень жаль детей.
Так да. Почему бы не найти более спокойную дорогу, в области из хватает и там гонять. На скандинавию ехать это конечно верх по… изма.
+9
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Ярик01
Ага, с организацией машины сопровождения, но только тренер самодур.
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unreality
Ответ Ярик01
Ага, с организацией машины сопровождения, но только тренер самодур.
Ммм, а ты уверен, что если бы он попытался согласовать, ему бы разрешили покататься по автотрассе, которая по ДТП в числе лидеров в России?)
+6
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Uriy walmart
Ответ Digger86
Т.е. мигрант, который был за рулём и, вероятно, совершил нарушении ПДД не виноват? Т.е. директор школы не виноват, только на основании собственных же слов?
Ну как обычно, во все виноват мигрант
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lenson
Ответ KMR
Перепокупать наверное хотели сказать?
Если купил права в Узбекистане, то можно в упрощённом порядке получить российские.
А Евразес вообще может без российских прав
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unreality
Ответ Ярик01
Я уверен, что тренер в 69 лет, явно с многолетним стажем работы, просто так от балды не поедет со свежим набором девочек без согласования в школе в рамках плановой тренировки и без оплаты бензина за счет школы.
При чем тут его возраст, многолетний стаж и т.д.? Или ты из тех, кто считает, что возраст нужно уважать потому что старые люди = мудрые? Не, открою секрет, если человек в 40 лет идиот, то в 69 он станет старым идиотом, вот и все.
И почему он не может от балды поехать? Про бензин вообще смешно, авто-то наверняка от школы, не понял, к чему этот аргумент. Очевидно, раньше от так делал и всегда прокатывало. В этот раз не прокатило и произошла трагедия. Да, вина в первую очередь на водителе грузовика: он бы также протаранить мог и другую машину. Но пытаться отмазывать тренера.. ну я не знаю что тут в голове должно быть, если честно.
P.S.Конечно, есть вариант, что директор школы согласовал и сейчас сваливает на тренера. Но в любом случае, кто-то из этой школы должен присесть. И еще вопрос, с кем все это согласовываться должно. Если к примеру с ГИБДД, то повторю: вполне возможно, они бы запретили эти покатушки и трагедии бы не было. Вот и всё
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lenson
В Москве львиная часть ДТП это мигранты-таксисты с купленными у себя правами.
В России их пересдавать не заставляют
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Честный контроль
Тренер отвечает за здоровье и жизнь детей во время тренировки и сборах. Так что тренер, как минимум, виноват в выезде на магистраль. В остальном разберутся соответствующие органы.
И хочется отдельно написать для идиотов: Если вы включили поворотник -это не значит что вас все обязаны пропустить.
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Геннадий Тимченко
Ответ unreality
При чем тут это? Понятное дело, виноват в первую очередь водитель грузовика. Но и с тренера снимать ответственность не стоит, если он ничего не согласовывал. Уж не говоря о том, что тащить детей кататься по Скандинавии = быть идиотом полным.
в том районе множество трасс, пригодных для тренировки велосипедистов, но тренер выбрал именно эту❓или на остальных покрытие не позволит ехать быстрее 15 км/ч❔🤔
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unreality
Ответ Геннадий Тимченко
в том районе множество трасс, пригодных для тренировки велосипедистов, но тренер выбрал именно эту❓или на остальных покрытие не позволит ехать быстрее 15 км/ч❔🤔
Я сам когда-то жил в Ленобласти и могу сказать, что там хватает асфальтовых дорог, на которых движение очень слабое. В конце-концов, можно просто выбрать какой-то участок и гонять по условному кругу в 5-10 километров. И, кстати, в большинстве стран Европы езда на велосипеде по подобным автомагистралям запрещена.
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Pessoa inteligente
По этому шоссе ежедневно ездят организованные группы велосипедов. А екимову следует объяснить, почему в городе нет нормальных трасс.
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KMR
Ответ lenson
В Москве львиная часть ДТП это мигранты-таксисты с купленными у себя правами. В России их пересдавать не заставляют
Перепокупать наверное хотели сказать?
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Кашшай Чакырович
Жуткая халатность, у взрослых как будто мозги высохли совсем !
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sokolspb
Смысл было рисковать (((
Очень жаль детей.
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Ale87
Ответ Ivan Denisenko
Как обычная дорога превратилась в скоростную трассу ?
Беспечность водителей, копеечные штрафы, вот и итог
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haymaker
Ну в этом случае возраст детей никакой роли не сыграл. От неуправляемого грузовика спасения нет нигде и никому, будь им 10, 20 или 60 лет.
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scorp19
Тренера под суд
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Lavrentiy0602
каким надо быть идиотом, чтобы ехать по этой трассе на велике. Там на тачке порой себя не комфортно чувствуешь, а он ещё пацанов туда вывез. Идиот.
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Паломей Корзинкин
1. Что значит "скоростная трасса"? У нас все дороги "скоростная трасса".
2. На "Скандинавии" море песковозов, и город ими забит. Вместо доставки до города песка судами возят грузовиками по "Скандинавии".
3. Велосипедные команды регулярно катались по "Скандинавии" - все молчали.
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Ярик01
Ответ Честный контроль
Тренер отвечает за здоровье и жизнь детей во время тренировки и сборах. Так что тренер, как минимум, виноват в выезде на магистраль. В остальном разберутся соответствующие органы. И хочется отдельно написать для идиотов: Если вы включили поворотник -это не значит что вас все обязаны пропустить.
Нет там никакой (авто)магистрали. Откуда эта выдумка.
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KMR
В 4 раза выше это 160+ ?
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Andrey0609
Имели ли право быть велосипедисты на этой трассе не знаю Но то что гонщики на большегрузах регулярно кого-нибудь отправляют в мир иной и что так будет и дальше это точно. Ну, сдельная работа у людей. Да и молодые там в основном работают и темпераментные...
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