«Зенит» арендует Изидора у «Локо» за 1,35 млн евро. Опция выкупа – необязательная (Иван Карпов)
Вильзон Изидор близок к переходу в «Зенит».
Ранее стало известно, что клуб из Санкт-Петербурга является главным претендентом на трансфер нападающего «Локомотива». Сообщалось, что сине-бело-голубые могут взять игрока в аренду с обязательством дальнейшего выкупа за 6 миллионов евро.
По информации инсайдера Ивана Карпова, «Зенит» заплатит «Локомотиву» 1,35 миллиона евро за аренду Изидора до конца сезона. При этом опция выкупа не будет обязательной.
В нынешнем сезоне Вильзон провел шесть матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Полную статистику игрока можно найти здесь.
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А Изидор очень даже неплох. 6-е чемпионство подряд точно поможет взять.
Может кони, с игнашом, лучшим игроком другого клуба с которым «поговорил» директор рынка из 90х и он отказался продлевать контракт?
Приняли так сказать в «семью».
Ты мне только клуб назови, а мы историю зашкваров поднимем
Это правда или фэйк (неправда)?
Всё ложь, брехня и провокация. Зенит дал чуть больше денег и всё сразу забыто.
Игровое время кстати в Зените он вряд ли получит больше, чем в Локо. Даже может быть меньше. Там конкуренция покруче