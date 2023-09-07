«Зенит» арендует Изидора у «Локо» за 1,35 млн евро. Опция выкупа – необязательная (Иван Карпов)

Вильзон Изидор близок к переходу в «Зенит».

Ранее стало известно, что клуб из Санкт-Петербурга является главным претендентом на трансфер нападающего « ». Сообщалось, что сине-бело-голубые могут взять игрока в аренду с обязательством дальнейшего выкупа за 6 миллионов евро.

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Зенит» заплатит «Локомотиву» 1,35 миллиона евро за аренду Изидора до конца сезона. При этом опция выкупа не будет обязательной.

В нынешнем сезоне провел шесть матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Полную статистику игрока можно найти здесь.

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS