«Зенит» арендует Изидора у «Локо» за 1,35 млн евро. Опция выкупа – необязательная (Иван Карпов)

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Матч ТВ Вильзон Изидор Футбол

Вильзон Изидор близок к переходу в «Зенит».

Ранее стало известно, что клуб из Санкт-Петербурга является главным претендентом на трансфер нападающего «Локомотива». Сообщалось, что сине-бело-голубые могут взять игрока в аренду с обязательством дальнейшего выкупа за 6 миллионов евро. 

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Зенит» заплатит «Локомотиву» 1,35 миллиона евро за аренду Изидора до конца сезона. При этом опция выкупа не будет обязательной. 

В нынешнем сезоне Вильзон провел шесть матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Полную статистику игрока можно найти здесь.

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95 комментариев

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Сергей Галынский
Нормально он так бежит из опасной России
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Герман Ткаченко
Это и есть тот сепертрансфер который анонсировали?!
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Тралл из Питера
Ответ Roman
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По какому звонку Кузяева вернули в Петербург, куча новостей было, что он в России хочет играть только за «Зенит»
+55
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А я ясные дни оставляю себе
"Изидор: «Могу ли я перейти в «Спартак», ЦСКА или «Зенит»? В России для меня только одна команда — «Локомотив» "

Футбольный департамент Газпрома просто филигранно коллекционирует разнообразную нечисть
+53
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Spartakus1984
Изидор же плакал,что бы его Локомотив отпустил домой к жене беременной,Но зенит дал денег и сразу у него тоска и мучения закончились?
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+30
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Evil_Alastar
Империя зла 😎😎😎
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Причёска Бэйла
Ответ Герман Ткаченко
Это и есть тот сепертрансфер который анонсировали?!
Супертрансфер это был Барбоскин.
А Изидор очень даже неплох. 6-е чемпионство подряд точно поможет взять.
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Ноу криминалити
Отличная связка с Дружком намечается
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Anton Vasilev
По звонку😎
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CoMoBo3
Вырастили и адаптировали игрока для головного клуба, респект 😎
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Алексей Ильин
Блин, с одной стороны инсайды Карпова это как прогнозы Черданцева; с другой - ну очень уж хочется поржать над лицемерностью Изидора с его желанием покинуть страну XD
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Серый
И тут Карпову внезапно все поверили
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Евгений Поляков
С Марио подружится.
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Назар Игорь
Если это и есть тот самый супертрансфер о котором говорил Медведев, то это более чем странно.
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Nick Crosier
Дружок то посильнее будет.Без негатива к Изидору.
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SopTecret
кто бы сомневался-то. красота, стиль одного конкретного клуба)
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Cst Cap
Ответ n3kt0snebess -
но инсайды у него все точные и проверенные
конечно, конечно...
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Roma Dep
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Так ты вчитывайся внимательно и всё поймешь. Сначала по буквам, потом буквы в слова, ну и так далее. Не думаю, что ты совсем безнадёжен, справишься.
А кто не безнадежен? Может спартачок с быстровым широковым и кокошей, и с наркоторговцем, уклоняющемся от закона в составе клуба?
Может кони, с игнашом, лучшим игроком другого клуба с которым «поговорил» директор рынка из 90х и он отказался продлевать контракт?
Приняли так сказать в «семью».
Ты мне только клуб назови, а мы историю зашкваров поднимем
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Михаил1970
По программе Матч ТВ: 19:00 Футбол. Товарищеский матч. Прямая трансляция. "Зенит" (Россия) - "Сепахан" (Иран).
Это правда или фэйк (неправда)?
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kutavlik
Следующий шаг газпрома - дать ему гражданство!!!!
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schwein
Ответ Roman
И загугли слова "Кузяев и Локо" в гугле и там будет куча новостей со всех спортизданий о том, что Кузяев подписал контракт с Локо. Но в последний момент неожиданно его развернули
Ага, все копируют одно и то же сообщение со ссылкой на неназванный источник. Ну то есть достоверности в этом 0.
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Никита Самарин
Чемпионом России захотел стать 😏
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fil_spb
Ответ Roman
И загугли слова "Кузяев и Локо" в гугле и там будет куча новостей со всех спортизданий о том, что Кузяев подписал контракт с Локо. Но в последний момент неожиданно его развернули
Тут недавно была куча новостей о том, что скоро бразильцы перестанут считаться в РПЛ легионерами из-за соглашения в рамках БРИКС. А это был розыгрыш одного отдельно взятого журналиста Колоса. А новостей то было. Так что аргумент ни о чем. Нашим и не только нашим журналистам пофиг о чем писать. Точнее не пофиг, им бы как раз что-нибудь поскандальнее. Ответственности то за вранье все равно нет.
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Дмитрий9779
Ответ Cst Cap
Комментарий удален пользователем
Позорище.
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Иван Егурнов
Хахахах а как же беременная жена, сопли в телефонную трубку и желание сбежать из России любой ценой?)))

Всё ложь, брехня и провокация. Зенит дал чуть больше денег и всё сразу забыто.

Игровое время кстати в Зените он вряд ли получит больше, чем в Локо. Даже может быть меньше. Там конкуренция покруче
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