«Холанд должен получить «Золотой мяч», но ручные журналисты проголосуют за Месси. На месте Эрлинга больше не возвращался бы туда, как Левандовски». Берли о награде
Крэйг Берли считает, что Эрлинг Холанд должен получить «Золотой мяч» в 2023 году.
«Если Холанд не победит, пора прикрыть лавочку. Лионель Месси выиграл чемпионат мира, это великое достижение, но трофей был завоеван за 4 недели. А вот в чемпионате [Франции] он играл не лучшим образом. «ПСЖ» был ужасен.
Эрлинг Холанд – больше 50 голов, победы в АПЛ, Кубке Англии, Лиге чемпионов. Холанд должен получить эту награду. Я понимаю, что многие до сих пор не могут перестать болеть за Месси, но надо смотреть на картину в целом.
Множество ручных журналистов проголосует за Месси. Но если смотреть на ситуацию в целом, то Эрлинг Холанд добился всего на большем отрезке времени.
Эта награда, как и многие другие, сводит меня с ума, но именно Эрлинг заслуживает ее. Однако я думаю, что там будет много сентиментальной чепухи: Месси выиграл ЧМ, Месси то, Месси это. И приз просто отдадут Месси в очередной раз.
На месте Холанда я бы больше никогда в жизни не вернулся на эту церемонию, как и Левандовски», – сказал бывший полузащитник сборной Шотландии.
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Жалко, что нельзя 2 ЗМ давать, я бы оба Месси отдал.
Если что, это шутка.
Там и Ляказзета 27+5, ну какой это показатель
Тем более в единственной и самоой мощной команде слабой Л1 (Сити тож главный клуб, но все же это АПЛ + Эрлинг побил супер рекорд)
Месси в ПСЖ, объективно, вообще на лайте бегал, любой матч с ЧМ открыть и с Лиги - разница разительная
https://pbs.twimg.com/media/F5W01kZXsAAs3hE?format=jpg
и убедится что Месси как был самым лучшим футболистом мира так им и остается. ну а кто лучше него был в прошлом сезоне как индивидуальный игрок? да никто. Холанд за свои голы получил ЗБ и игрока года от УЕФА. Месси получит ЗМ за весь свой перфоманс - тут и победа на ЧМ где он тащил сборную с игроками, фамилии которых многие впервые услышали, и по факту последний сезон в европейском футболе и вообще жирная точка его как игрока. Поэтому он ушел не побежденным, и такого разнопланового игрока хз еще когда увидим ли.
Всегда удивляло, когда профессионалы, игравшие в футбол на высоком уровне, несут откровенную чушь. Никто не достоин Золотого мяча 2023 более чем Месси.
И это ни слова ни говоря о самой игре, какую показывает Месси, и как смиренно стоит в зоне вратарской Холланд. Но кому какое дело до игры, правда?
Время показало, что этому полену и не следует вручать
Просто в новости написано что он не провел хороший сезон в лиге, но это не правда, я и написал. В чем претензии?
Да и апелляция к тому, что чм - короткий турнир и надо давать за целый сезон... Будто в истории ЗМ никогда такого не было раньше
Если я правильно помню, там были в соперниках Жоржиньо и Левандовский за Бундеслигу, у которого не то что голов, а и матчей важных.
Так что если ты привел пример, то нужно всю картинку смотреть а не то что тебе угодно...