«Холанд должен получить «Золотой мяч», но ручные журналисты проголосуют за Месси. На месте Эрлинга больше не возвращался бы туда, как Левандовски». Берли о награде

Крэйг Берли считает, что Эрлинг Холанд должен получить «Золотой мяч» в 2023 году.

«Если Холанд не победит, пора прикрыть лавочку. выиграл чемпионат мира, это великое достижение, но трофей был завоеван за 4 недели. А вот в чемпионате [Франции] он играл не лучшим образом. «ПСЖ» был ужасен.

Эрлинг Холанд – больше 50 голов, победы в , Кубке Англии, Лиге чемпионов. Холанд должен получить эту награду. Я понимаю, что многие до сих пор не могут перестать болеть за Месси, но надо смотреть на картину в целом.

Множество ручных журналистов проголосует за Месси. Но если смотреть на ситуацию в целом, то добился всего на большем отрезке времени.

Эта награда, как и многие другие, сводит меня с ума, но именно Эрлинг заслуживает ее. Однако я думаю, что там будет много сентиментальной чепухи: Месси выиграл ЧМ, Месси то, Месси это. И приз просто отдадут Месси в очередной раз.

На месте Холанда я бы больше никогда в жизни не вернулся на эту церемонию, как и », – сказал бывший полузащитник сборной Шотландии.

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