«Холанд должен получить «Золотой мяч», но ручные журналисты проголосуют за Месси. На месте Эрлинга больше не возвращался бы туда, как Левандовски». Берли о награде

Теги Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Кубок Англии Лионель Месси Лига чемпионов УЕФА Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Роберт Левандовски ЧМ-2022 Крэйг Берли Интер Майами Эрлинг Холанд Футбол

Крэйг Берли считает, что Эрлинг Холанд должен получить «Золотой мяч» в 2023 году.

«Если Холанд не победит, пора прикрыть лавочку. Лионель Месси выиграл чемпионат мира, это великое достижение, но трофей был завоеван за 4 недели. А вот в чемпионате [Франции] он играл не лучшим образом. «ПСЖ» был ужасен.

Эрлинг Холанд – больше 50 голов, победы в АПЛ, Кубке Англии, Лиге чемпионов. Холанд должен получить эту награду. Я понимаю, что многие до сих пор не могут перестать болеть за Месси, но надо смотреть на картину в целом.

Множество ручных журналистов проголосует за Месси. Но если смотреть на ситуацию в целом, то Эрлинг Холанд добился всего на большем отрезке времени.

Эта награда, как и многие другие, сводит меня с ума, но именно Эрлинг заслуживает ее. Однако я думаю, что там будет много сентиментальной чепухи: Месси выиграл ЧМ, Месси то, Месси это. И приз просто отдадут Месси в очередной раз.

На месте Холанда я бы больше никогда в жизни не вернулся на эту церемонию, как и Левандовски», – сказал бывший полузащитник сборной Шотландии.

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291 комментарий

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vova123456
Как в чемпионате Франции он не был хорош если он там лучший по гол плюс пас? То что этот чемпионат хуже АПЛ это другой вопрос, но говорить что Месси там плохо играл это маразм.
+281
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+214
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Павел Гребнев
Категоричность прям зашкаливает. Оба достойны награды. Холанд лучший бомбардир и собрал все клубные награды, Месси помимо хороших бомбардирских показателей стал лучшим плеймейкером, выиграл ЧМ и стал МВП турнира.
+105
-23
+82
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Leon Betov
Ответ Очки Дани Алвеса
Комментарий скрыт
Мы помним действия Месси в решающих стадиях Копы, за которую ему дали ЗМ два года назад
+105
-26
+79
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Сергей Павлов
И Месси и Холанд достойны ЗМ.
Жалко, что нельзя 2 ЗМ давать, я бы оба Месси отдал.

Если что, это шутка.
+78
-10
+68
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King_X
Ответ vova123456
Как в чемпионате Франции он не был хорош если он там лучший по гол плюс пас? То что этот чемпионат хуже АПЛ это другой вопрос, но говорить что Месси там плохо играл это маразм.
Ну бросьте
Там и Ляказзета 27+5, ну какой это показатель
Тем более в единственной и самоой мощной команде слабой Л1 (Сити тож главный клуб, но все же это АПЛ + Эрлинг побил супер рекорд)

Месси в ПСЖ, объективно, вообще на лайте бегал, любой матч с ЧМ открыть и с Лиги - разница разительная
+96
-34
+62
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Леван Сиукаев
если "надо смотреть на картину в целом" как этот персонаж говорит то,награду надо давать Де Брёйне а не Холанду
+61
-11
+50
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2vdhrvmmzf
Так мы узнали о существовании Крэйга Берли
+28
-6
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atomio
Ответ vova123456
Как в чемпионате Франции он не был хорош если он там лучший по гол плюс пас? То что этот чемпионат хуже АПЛ это другой вопрос, но говорить что Месси там плохо играл это маразм.
просто достаточно посмотреть на эту картинку индивидуальной статы за прошлый сезон среди Месси, Мбаппе и Холанда:
https://pbs.twimg.com/media/F5W01kZXsAAs3hE?format=jpg

и убедится что Месси как был самым лучшим футболистом мира так им и остается. ну а кто лучше него был в прошлом сезоне как индивидуальный игрок? да никто. Холанд за свои голы получил ЗБ и игрока года от УЕФА. Месси получит ЗМ за весь свой перфоманс - тут и победа на ЧМ где он тащил сборную с игроками, фамилии которых многие впервые услышали, и по факту последний сезон в европейском футболе и вообще жирная точка его как игрока. Поэтому он ушел не побежденным, и такого разнопланового игрока хз еще когда увидим ли.
+27
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+19
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Spartakovec navsegda
Вершина футбольных событий - это ЧМ. Месси лучший игрок турнира и обладатель титула. В "ужасном" ПСЖ у него 16 голов и 16 передач в 32 матчах.
Всегда удивляло, когда профессионалы, игравшие в футбол на высоком уровне, несут откровенную чушь. Никто не достоин Золотого мяча 2023 более чем Месси.
+34
-17
+17
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Кашшай Чакырович
Месси получит 8 золотой мяч и уйдет в бесконечность ,он 11 сезонов лучший по гол+пас во всех турнирах ,такого даже близко никто не показывал ,на свои 8 мячей за всю карьеру он точно наиграл !
+28
-11
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ДимГриКад
И тот и другой хорош, но от мнения сдешних комментаторов ничего не зависит. Так что ждём итоги и просто принимаем к сведению.
+16
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Родя Раскольников
Ответ ddddan 2
у месси только на чм. где решающие действия в 1/8 финалах лч и кубка Франции. и кстати,перед тем как напишешь про "0 голов в феналах",вспомни что холанд лучший бомбардир лч,и делит 2 место лучшего бомбардира кубка Англии,ну и ещё АПЛ есть,где у него 36 голов
Где вы все были, когда Месси брал 3 Золотые бутсы подряд, ставил миллиард бомбардирских рекордов? Отвечу, не напрягайся: тогда критерием была победа в важном турнире (неактуально с 18.12.22). А тут, вдруг, начали циферки считать и сравнивать результативность АПЗ с центрфорвардом.

И это ни слова ни говоря о самой игре, какую показывает Месси, и как смиренно стоит в зоне вратарской Холланд. Но кому какое дело до игры, правда?
+28
-13
+15
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Гусеконь
если вместо Де Брюйне мяч получит Холанд за то, что на него вся команда играет и создает ему сотню моментов, из которых он один из трёх реализует, то тогда точно можно лавочку прикрывать.
+17
-3
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Александр Опёнышев
Левандовски туда и не вернётся, к счастью
Время показало, что этому полену и не следует вручать
+23
-10
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Сергей Лимонников
Ответ Леван Сиукаев
если "надо смотреть на картину в целом" как этот персонаж говорит то,награду надо давать Де Брёйне а не Холанду
А давайте и правда Альваресу, из МС который, отдадим ЛЧ...А что у него и требл и ЧМ за один сезон
+15
-2
+13
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Кашшай Чакырович
Напомню одному полупокеру дали золотой мяч за 0 титулов в сезоне,когда у Рибери и Робена был трэбл и ничего )))этому полупокеру даже за купленные кубки кашшаи давали золотые мячи ))) у Месси же чемпионат мира и чемпионат Франции ,так он даже ещё и в млс титул зацепил )те 3 титула
+41
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vova123456
Ответ King_X
Ну бросьте Там и Ляказзета 27+5, ну какой это показатель Тем более в единственной и самоой мощной команде слабой Л1 (Сити тож главный клуб, но все же это АПЛ + Эрлинг побил супер рекорд) Месси в ПСЖ, объективно, вообще на лайте бегал, любой матч с ЧМ открыть и с Лиги - разница разительная
А я тут причём если Месси "на лайте" как ты говоришь, лучше чем любой игрок французской лиге.
Просто в новости написано что он не провел хороший сезон в лиге, но это не правда, я и написал. В чем претензии?
+14
-6
+8
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rej1sta
Ответ King_X
Ну бросьте Там и Ляказзета 27+5, ну какой это показатель Тем более в единственной и самоой мощной команде слабой Л1 (Сити тож главный клуб, но все же это АПЛ + Эрлинг побил супер рекорд) Месси в ПСЖ, объективно, вообще на лайте бегал, любой матч с ЧМ открыть и с Лиги - разница разительная
Люблю я вот эти сравнения, как играют игроки в разных лигах. Ну по этой логике Ла Лига сильнее АПЛ, ведь Азар и Коутиньо феерии в Англии, а в Испании были бледной тенью.
+8
-2
+6
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milya ololo
Ответ Spartakovec navsegda
Вершина футбольных событий - это ЧМ. Месси лучший игрок турнира и обладатель титула. В "ужасном" ПСЖ у него 16 голов и 16 передач в 32 матчах. Всегда удивляло, когда профессионалы, игравшие в футбол на высоком уровне, несут откровенную чушь. Никто не достоин Золотого мяча 2023 более чем Месси.
почему в 2010 ЗМ получил Месся а не обладатель ЧМ вершина же))
+14
-8
+6
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Норвежский прихлебатель
Голосования еще даже не было, а Холланду уже советуют обидеться.
Да и апелляция к тому, что чм - короткий турнир и надо давать за целый сезон... Будто в истории ЗМ никогда такого не было раньше
+7
-1
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mr.snooker
За голы же золотую бутсу дают. Очевидно же что по гол пас, титулу ЧМ и общему влиянию на свои команды с Месси никто рядом не стоит в этом сезоне, хотя по его меркам это был просто хороший сезон в цифром исчислении
+6
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vova123456
Ответ Leon Betov
Мы помним действия Месси в решающих стадиях Копы, за которую ему дали ЗМ два года назад
Так там у него небыло в соперниках как сейчас у Холланда, победитель ЧМ который участвовал в голах Аргентины на каждой стадии и соответственно лучший игрок ЧМ.
Если я правильно помню, там были в соперниках Жоржиньо и Левандовский за Бундеслигу, у которого не то что голов, а и матчей важных.
Так что если ты привел пример, то нужно всю картинку смотреть а не то что тебе угодно...
+6
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+5
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Отец Абду
Ответ milya ololo
Весь адекватный мир понимает что ЗМ и Месси это фарс. Представьте еслиб Месси выиграл ЛЧ, АПЛ, Кубок Англии и в каждом турнире был лучший Бомбардир, а Холланд был бы пенальтистом в самой сильной сборной года: что бы говорили Месси глоры?)))) ахахахахах.
Весь адекватный мир это Ван Гал, Пирс Морган, персофаны португальца, бывший полузащитник Шотландии и обиженные французы?:)
+15
-10
+5
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Viktorave
Ответ atomio
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Шёл 2023 год. Секта "кто угодно лишь бы не Месси" ищет причины обесценить его достижения, выискивает игроков, которые могут с ним потягаться. Поменяй сейчас Месси и Эрлинга местами и тут же начнут писать о том, что Месси растворился в решающих матчах ЛЧ, замыкал в пустые, а вот Эрлинг взял самый престижный трофей в футболе.
+5
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Простой Простой
Ответ Александр Опёнышев
Левандовски туда и не вернётся, к счастью Время показало, что этому полену и не следует вручать
как минимум за 2020 ему должны были вручать, надо смотрет футбол фанатик месси
+11
-7
+4
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