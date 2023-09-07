Фернандес оштрафован на 10 тысяч рублей за забег после гола «Зенита» в матче с ЦСКА

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия КДК РФС Марио Фернандес Артур Григорьянц Матч ТВ Футбол

Игрок «Зенита» Марио Фернандес оштрафован за бурное празднование гола в матче с ЦСКА.

В 7-м туре Мир РПЛ сине-бело-голубые сыграли в гостях вничью с ЦСКА (1:1). После того как «Зенит» сравнял счет на 88-й минуте, замененный Фернандес пробежал мимо скамейки ЦСКА к угловому флажку, чтобы отпраздновать гол. При этом другие запасные остались на месте. Перед матчем болельщики ЦСКА освистали защитника.

КДК РФС оштрафовал защитника за выход за пределы технической зоны. Об этом рассказал глава комитета Артур Григорьянц. 

«Фернандес оштрафован за выход за пределы технической зоны. Это первое нарушение в сезоне, поэтому штраф 10 тысяч рублей», – сказал Григорьянц. 

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73 комментария

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Bartez1986
так вроде ж обычная тема, что запасные порой бегут гол праздновать, не?..
+98
-8
+90
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Злодей Спб
Ответ Bartez1986
так вроде ж обычная тема, что запасные порой бегут гол праздновать, не?..
Он бежал с особым цинизмом, попирая "семейные ценности" ЦСКА. Поэтому могли и дискву дать :)
+113
-31
+82
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Anton Vasilev
Выбежать из технической зоны - 10 000 рублей.
Поджечь жопы глорам клуба-семьи - бесценно.
+93
-45
+48
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Гоша Пугач
Почему тогда не штрафовали игроков Динамо после матча с Зенитом? После третьего гола вся скамейка выбежала праздновать
+42
-6
+36
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ЛыСъ
Ответ Гоша Пугач
Почему тогда не штрафовали игроков Динамо после матча с Зенитом? После третьего гола вся скамейка выбежала праздновать
Вы не понимаете, это другое..(с)
+25
-4
+21
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Ебздрогыч
Лучше бы на 30 тысяч. Цифра 30 очень подходит Марио.
+42
-22
+20
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Дмитрий9779
10 тыс...😄,но всё по регламенту,покинул техническую зону.
+22
-6
+16
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artpal
Ответ Зелёный гопник
В чем шутка ? Объясните пожалуйста 🙏
30 сребреников
+25
-10
+15
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PuSH
Ответ Злодей Спб
Он бежал с особым цинизмом, попирая "семейные ценности" ЦСКА. Поэтому могли и дискву дать :)
я бы даже сказал, что это был акцентированный забег с особым цинизмом.
+18
-3
+15
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Злодей Спб
Я думал шесть матчей дадут.
С конфискацией.
Обошлось!
+21
-7
+14
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Алексей Кузнецов
А сколько дали штрафа игрокам "Динамо", которые выбежали прт победном голе на "Крестовском" недавно? Ах да..
+12
-5
+7
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Groznyi2024
На сколько оштрафованы судьи за минимум 2 непоставленных пенки?
+11
-5
+6
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TFP_Sports
Превысил скорость
+5
0
+5
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LaffyTaffy
Оштрафован на один бизнес-ланч, в-общем
+7
-2
+5
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Зелёный гопник
Ответ Ебздрогыч
Лучше бы на 30 тысяч. Цифра 30 очень подходит Марио.
Понял ) спасибо мужики 💪🏻
+7
-2
+5
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Канат Майданов
Хорошо что Марио свои моменты не забил, боюсь что было бы и какие штрафы
+7
-2
+5
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Кто составил коспекты Лобановского?
Повезло, кабинетные крысы могли и дисквалифицировать.
+18
-13
+5
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Supreme Allah
Унизил привозов , что они на штраф аж наныли лол
+9
-5
+4
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Duzer
За превышение скорости по-моему максимально 5000 ?!
+4
0
+4
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MakeBelieve
Ответ Bartez1986
так вроде ж обычная тема, что запасные порой бегут гол праздновать, не?..
Предположу что обычно эти штрафы не афишируют в СМИ
+4
0
+4
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ЛыСъ
Ну не страшно, зато сразу прекратились спекуляции на тему физической формы Марио :)
+5
-1
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Игорь Новиков
Ответ Bartez1986
так вроде ж обычная тема, что запасные порой бегут гол праздновать, не?..
В конфронтационной манере побежал. У Семака научился)))
+6
-2
+4
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Groznyi2024
Ответ Bartez1986
так вроде ж обычная тема, что запасные порой бегут гол праздновать, не?..
И тренеры команд выходят на поле, тоже обычная тема, и игроки ругаются матом в сторону судей тоже норм тема. Но выписывают только Данни, АВБ, Семаку.
+9
-6
+3
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veter65
Зарплата исчисляется в долларах, а штраф в рублях. Нормально.
+3
0
+3
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i.ivanov...russia.dca......
Григорянцу едва ли хватит на ужин в Белом Кролике
+4
-1
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