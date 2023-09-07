Фернандес оштрафован на 10 тысяч рублей за забег после гола «Зенита» в матче с ЦСКА

Игрок «Зенита» Марио Фернандес оштрафован за бурное празднование гола в матче с ЦСКА.

В 7-м туре Мир сине-бело-голубые сыграли в гостях вничью с ЦСКА (1:1). После того как «Зенит» сравнял счет на 88-й минуте, замененный Фернандес пробежал мимо скамейки ЦСКА к угловому флажку, чтобы отпраздновать гол. При этом другие запасные остались на месте. Перед матчем болельщики ЦСКА освистали защитника.

КДК РФС оштрафовал защитника за выход за пределы технической зоны. Об этом рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

«Фернандес оштрафован за выход за пределы технической зоны. Это первое нарушение в сезоне, поэтому штраф 10 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

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