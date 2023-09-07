КХЛ. «Сибирь» сыграет с «Барысом» в первом матче на новой арене, «Авангард» примет «Автомобилист», «Динамо» против «Металлурга»
Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Сибирь» сыграет с «Барысом» в первом матче на новой арене, «Авангард» примет «Автомобилист», «Динамо» будет противостоять «Металлургу».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 7 сентября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- Дата проведения
- 7 сентября, 16.30, «G-Drive Арена»
- Дата проведения
- 7 сентября, 19.30, «ВТБ-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Календарь Фонбет Чемпионата КХЛ
А я-то думал откуда Гидрометцентр берёт свой "очень точный" прогноз погоды, на неделю вперёд. 😂
Сочи побеждает в гостях Ак барс - это тогда что?
- ви не понимаете это другое..
😂😂😂
🤡🤡🤡
в перёд и удачи команде Разина.....