КХЛ. «Сибирь» сыграет с «Барысом» в первом матче на новой арене, «Авангард» примет «Автомобилист», «Динамо» против «Металлурга»

Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

« » сыграет с « » в первом матче на новой арене, « » примет « », « » будет противостоять «Металлургу».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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