КХЛ. «Сибирь» сыграет с «Барысом» в первом матче на новой арене, «Авангард» примет «Автомобилист», «Динамо» против «Металлурга»

Теги Авангард Металлург Мг Сибирь Автомобилист результаты матчей КХЛ Барыс Динамо Хоккей

Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Сибирь» сыграет с «Барысом» в первом матче на новой арене, «Авангард» примет «Автомобилист», «Динамо» будет противостоять «Металлургу». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Сибирь – Барыс
Дата проведения
7 сентября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Онлайн матча Видео

 

Авангард – Автомобилист
Дата проведения
7 сентября, 16.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Москва – Металлург Мг
Дата проведения
7 сентября, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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26 комментариев

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Далер Гайнеев
Вперед, Магнитка, только победа! Также удачи Ёбургу и Новосибу
+8
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+7
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Иван Голинько
за Авангард!!!
+6
-3
+3
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Гражданин 1975.
Удачи Автомобилисту. Победы дома есть всегда и взять в гостях теперь пора. P.S. И рыбный день в четверг всегда, так точно жарить осетра :)!!!
+3
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+3
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Back to the Future in 2012 :)!!!
Вперёд Автомобилист, сегодня выиграть и в гостях!
+4
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PEREGRINATOR
Новая арена ХК «Сибирь» имеет такое же название, что и прежняя?
+3
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+2
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Олег М
Удачи Сибири начать с хорошей ноты на новой арене✊❄️☃️
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Профи66
За Сибирь, ММГ, и Авто!
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Shamarin
За Магнитку,! Размажьте по бортам этих наследников берии.
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Machine Head
Ответ Александр Невский
может героев России как легендарный танк Алеша ? всем пр дошираку
Два ###### это сила !
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Shaiba Bash
Ответ PEREGRINATOR
Новая арена ХК «Сибирь» имеет такое же название, что и прежняя?
Да, та называлась ЛДС Сибирь, а это Сибирь арена
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Machine Head
Ска никогда не будет великим клубом . Бгггг
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Machine Head
Обращаю внимание модераторов на многоаккаунтность профиля Shamarin
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Machine Head
Бгггс Торпедо возило эти поленья три периода и 3 гол это шедевр , которому поленьев из СКА надо учить еще пять лет . Счет был 4:2 , когда Ротенберг устроил грязь на льду с обменом игроков на удаление. Кто разбирается в хоккее понимает о чем я говорю . Что -то тебя не было вчера на ветке прокомментировать позор . Бггг . Иди слезы Ротенбергу подотри .
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Shamarin
Machine head по результату третьего матча готов спрогнозировать итоговый результат команды на весь сезон 😂
А я-то думал откуда Гидрометцентр берёт свой "очень точный" прогноз погоды, на неделю вперёд. 😂
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Shamarin
Торпедо побеждает дома 4:3 СКА - это подвиг. Срочно всем присвоить ЗМС.
Сочи побеждает в гостях Ак барс - это тогда что?

- ви не понимаете это другое..

😂😂😂
🤡🤡🤡
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Олег
При всём уважение к Динамикам, Магнитка
в перёд и удачи команде Разина.....
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Machine Head
Серьезный матч . Одна победа Металлурга над ЦСКА в гостях о многом говорит. Разин выстроил команду . Думаю поборемся или обосремся . Другого не дано. По результатам матча напишу что ждать от Динамо в этом сезоне.
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