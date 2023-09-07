Товарищеский матч. Россия против олимпийской сборной Египта. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

Сборная России сыграет с олимпийской сборной Египта в товарищеском матче.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру, которая пройдет в египетском Суэце, покажет Первый канал.

Товарищеский матч

Суэц

Египет (олимпийская сборная) – Россия – 19:00

В заявку сборной России на игру вошли 22 футболиста.

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Владислав Тороп (ЦСКА).

Защитники: Виктор Александров («Пари НН»), Андрей Лангович, Илья Вахания, Виктор Мелехин, Данила Прохин (все – «Ростов»), Даниил Хлусевич, Даниил Денисов (оба – «Спартак»), Вячеслав Литвинов («Сочи»), Егор Погостнов («Локомотив»).

Полузащитники: Дмитрий Васильев, Александр Коваленко (оба – «Зенит»), Ярослав Гладышев («Динамо»), Никита Ермаков (ЦСКА), Кирилл Кравцов («Сочи»), Ярослав Михайлов («Пари НН»), Степан Оганесян («Оренбург»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Даниил Кузнецов («Рубин»).

Нападающие: Тамерлан Мусаев («Балтика»), Владислав Шитов («Крылья Советов»).

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