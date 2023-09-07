Товарищеский матч. Россия против олимпийской сборной Египта. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

Теги Сборная России по футболу результаты товарищеские матчи (сборные) олимпийская сборная Египта онлайны Футбол

Сборная России сыграет с олимпийской сборной Египта в товарищеском матче.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру, которая пройдет в египетском Суэце, покажет Первый канал.

Товарищеский матч

Суэц

Египет (олимпийская сборная) – Россия – 19:00

В заявку сборной России на игру вошли 22 футболиста.

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Владислав Тороп (ЦСКА).

Защитники: Виктор Александров («Пари НН»), Андрей Лангович, Илья Вахания, Виктор Мелехин, Данила Прохин (все – «Ростов»), Даниил Хлусевич, Даниил Денисов (оба – «Спартак»), Вячеслав Литвинов («Сочи»), Егор Погостнов («Локомотив»).

Полузащитники: Дмитрий Васильев, Александр Коваленко (оба – «Зенит»), Ярослав Гладышев («Динамо»), Никита Ермаков (ЦСКА), Кирилл Кравцов («Сочи»), Ярослав Михайлов («Пари НН»), Степан Оганесян («Оренбург»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Даниил Кузнецов («Рубин»).

Нападающие: Тамерлан Мусаев («Балтика»), Владислав Шитов («Крылья Советов»).

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29 комментариев

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LaffyTaffy
Сегодня вся страна прильнёт к экранам телевизора
+23
-4
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Дядя ТУРА
отпросился пораньше с работы, чтоб посмотреть этот шедевр.
+26
-9
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KMR
Ответ Сергей Галынский
На Первом канале? А комментировать будет Артем Шейнин?
С ведром)
+10
-2
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FilinMD
Ответ KMR
А где звезды Монако,Кипра,Италии,Испании?
Это не основная сборная. Просто нормально объяснять с первого раза не всегда получается)
+4
0
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mean machine/
Футбол курильщика.
+11
-8
+3
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Lisic
Ответ LaffyTaffy
Сегодня вся страна прильнёт к экранам телевизора
Прочитал голосом Виктора Гусева с интонацией, как перед матчем 5 июня 1999 года Франция - Россия.
+4
-1
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Volgogradets
Ответ KMR
С ведром)
А в ведре содержимое этой "сборной"
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Volgogradets
кто это вообще смотреть будет?
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White Noise
Ответ Дядя ТУРА
отпросился пораньше с работы, чтоб посмотреть этот шедевр.
Взял на завтра отгул, что бы в случае победы, до утра спокойно гулять на Никольской
+2
0
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Pave Diesel
Ответ Volgogradets
кто это вообще смотреть будет?
путиноидные и будут смотреть,в перерыве-,,новости" же
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Pe Pe
Написано так, будто это основной состав России играть будет. По факту это Египет u23 - Россия u23
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curier
боюсь Валера опять унылый антифутбол покажет
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владимир семенов
Куда отбираться собирается сборная
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Святогор
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Alexander Prokofyev
Будут боевые 0-0
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Славонычч
Египтяне же до 23 лет будут.
Так , что Салаха не будет
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Сергей Галынский
На Первом канале? А комментировать будет Артем Шейнин?
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Dikki Shelton
Победа сборной России 1-0☺
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