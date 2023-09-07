18 игроков дебютировали за сборную России в матче с Египтом

Состав сборной России в игре с Египтом практически полностью состоял из новичков.

Товарищеский матч в Суэце завершился вничью (1:1).

За национальную команду дебютировали 18 футболистов.

В стартовом составе вышли Станислав Агкацев («Краснодар»), Виктор Александров («Пари НН»), Дмитрий Васильев («Зенит»), Ярослав Гладышев («Динамо»), Андрей Лангович («Ростов»), Вячеслав Литвинов («Сочи»), Тамерлан Мусаев («Балтика»), Даниил Кузнецов («Рубин») и Данила Прохин («Ростов»).

После перерыва на поле появились Никита Ермаков (ЦСКА), Кирилл Кравцов («Сочи»), Ярослав Михайлов («Пари НН»), Степан Оганесян («Оренбург»), Никита Салтыков, Владислав Шитов (оба – «Крылья Советов»), Виктор Мелехин, Илья Вахания (оба – «Ростов») и Егор Погостнов («Локомотив»).

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