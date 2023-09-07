18 игроков дебютировали за сборную России в матче с Египтом

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Состав сборной России в игре с Египтом практически полностью состоял из новичков.

Товарищеский матч в Суэце завершился вничью (1:1).

За национальную команду дебютировали 18 футболистов.

В стартовом составе вышли Станислав Агкацев («Краснодар»), Виктор Александров («Пари НН»), Дмитрий Васильев («Зенит»), Ярослав Гладышев («Динамо»), Андрей Лангович («Ростов»), Вячеслав Литвинов («Сочи»), Тамерлан Мусаев («Балтика»), Даниил Кузнецов («Рубин») и Данила Прохин («Ростов»).

После перерыва на поле появились Никита Ермаков (ЦСКА), Кирилл Кравцов («Сочи»), Ярослав Михайлов («Пари НН»), Степан Оганесян («Оренбург»), Никита Салтыков, Владислав Шитов (оба – «Крылья Советов»), Виктор Мелехин, Илья Вахания (оба – «Ростов») и Егор Погостнов («Локомотив»).

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29 комментариев

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Krizex
Злодейский план Карпина - заиграть всех кого можно, чтобы сбежать в другую сборную уже не вышло)
+49
-2
+47
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TaR
Блин, с такими результатами и экспериментами на Евро мы не выйдем
+32
-2
+30
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Дмитрий Васин
Это мировой рекорд?
+12
0
+12
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Ярик01
Ответ Krizex
Злодейский план Карпина - заиграть всех кого можно, чтобы сбежать в другую сборную уже не вышло)
Товарняки не в счёт
+11
-1
+10
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justbored
Ответ Krizex
Злодейский план Карпина - заиграть всех кого можно, чтобы сбежать в другую сборную уже не вышло)
Ну там сплошь парни нарасхват, конечно.))
+7
-1
+6
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tonyadams
Гатальский и Прокопенко вышли на поле?
+8
-3
+5
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Александр Каретников
Ответ TaR
Блин, с такими результатами и экспериментами на Евро мы не выйдем
выйдем но в 2030 году)
+5
0
+5
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s_kapa
Это олимпийская сборная по сути
+4
0
+4
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Nick Crosier
Приятно ребятам надеть майку сборной и хоть и в товарищеском,но дебютировать
+4
0
+4
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Dahl
Ответ Krizex
Злодейский план Карпина - заиграть всех кого можно, чтобы сбежать в другую сборную уже не вышло)
Злодейский план, к сожалению, не пройдёт: учитываются только официальные матчи, которые нынче недоступны
+4
0
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Владимир Туаев
Ответ Дмитрий Васин
Это мировой рекорд?
Ну хоть как то надо Карипину войти в историю. По другому в это время сложно выделиться!
+4
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Roman
Ответ AlbertDav
Автору голу приглашение в сборную Армении
Ну, кстати, Оганесяна вполне могут увести. парень перспективный, в Армении точно будет играть
+3
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Руслан Мухамадиев
А где Жирков?
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.ru
в какой нибудь Бразилии после такого агенты Валере памятник при жизни поставили...
+3
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lus
Матч века. Хотя с другой стороны понятно: надо же куда-то рупии девать.
+1
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Shuller18
Так считается ли данный матч официальным?
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Антон Третьяков
Ответ TaR
Блин, с такими результатами и экспериментами на Евро мы не выйдем
тут за долларом то не угнаться, за евро уж подавно
+1
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AlbertDav
Автору голу приглашение в сборную Армении
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Никому_никабельный
Валера работает с прицелом на будущее. Стратег конечно, ничё не скажешь. Гениальные планы Карпина обязательно дадут свои плоды в будующем.
Такое ощущение Карпин с удовольствием свалил бы из сборной.. Да неудобно как-то. Видно что занятие пустое и никому не нужное
+1
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a2wai
Ответ TaR
Блин, с такими результатами и экспериментами на Евро мы не выйдем
Какое евро?)
+6
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дмитрий каменецкий
Ответ TaR
Блин, с такими результатами и экспериментами на Евро мы не выйдем
я больше скажу,что и на Мир мы не выйдем
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