Эммануэль Макрон: «Очевидно, российского флага не может быть на Олимпиаде-2024»

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Эммануэль Макрон Легкая атлетика

Эммануэль Макрон уверен, что российского флага не должно быть в Париже-2024.

«Очевидно, российского флага не может быть на Олимпиаде-2024, мне кажется, в этом вопросе есть консенсус.

Настоящий вопрос в том, что олимпийский мир должен решить, предоставить ли российским спортсменам место на Олимпиаде, так как многие из них готовились к Играм всю жизнь и тоже могут быть жертвами [происходящего]. Но как это определить? Вот это вопрос.

МОК должен принимать решение, которое будет справедливым, и которое примут украинцы. Это тот баланс, к которому нам нужно стремиться», – рассказал президент Франции в интервью L’Equipe.

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20 комментариев

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Виталий Богуш
Очевидно, французского флага не должно быть в Африке
+47
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Сергей Галынский
МОК и украинцы 🤣🤣🤣🤡
Макрон,ссышься?
Ссуся
+21
-6
+15
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Oleg Olegov
Ну тогда не жди французского на Спартакиаде!
+11
-3
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ottomann
которое примут украинцы? Серьезно, нас ещё у украинцев спрашивать?

Наверное, как США спрашивали Вьетнам, Афганистан, Ирак разрешения поехать на Олимпиаду)))
+14
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0:4 на спотифай камп ноу
Тогда и французского не должно быть, мало ли кто то попутает с Российским
+11
-7
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ДМ-1чемпион
Французского флага не должно быть в Африке, это так очевидно!
+9
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Anastasia Smelova
"и которое примут украинцы" - у них ещё МОК разрешение должен спрашивать? А потом удивляются, что у них отношение к некоторым странам как к Амазону.
+5
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da her@s@nim
Очевидно, французов не должно быть в Африке !!!
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-3
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Клирик
Французский государственный балласт этот макарон.
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бацко нановша
Макрон троллит. Подбросил дровишек))
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Ру7евоЙ
а по соп лям
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Сергей Галынский
МОК и украинцы 🤣🤣🤣🤡 Макрон,ссышься? Ссуся
тут должна быть фотка из ДМБ)
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Вадим flanec
Ответ Виталий Богуш
Очевидно, французского флага не должно быть в Африке
Так же как и французского иностранного легиона в Африке.
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Анатолий Magicbrain
Ответ Виталий Богуш
Очевидно, французского флага не должно быть в Африке
Еще у них тоже, наверняка негров линчуют!)
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