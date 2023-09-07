Эммануэль Макрон: «Очевидно, российского флага не может быть на Олимпиаде-2024»

Эммануэль Макрон уверен, что российского флага не должно быть в Париже-2024.

«Очевидно, российского флага не может быть на -2024, мне кажется, в этом вопросе есть консенсус.

Настоящий вопрос в том, что олимпийский мир должен решить, предоставить ли российским спортсменам место на Олимпиаде, так как многие из них готовились к Играм всю жизнь и тоже могут быть жертвами [происходящего]. Но как это определить? Вот это вопрос.

должен принимать решение, которое будет справедливым, и которое примут украинцы. Это тот баланс, к которому нам нужно стремиться», – рассказал президент Франции в интервью L’Equipe.