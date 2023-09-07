Рязанцев завершил карьеру. 37-летний хавбек трижды выигрывал РПЛ – с «Рубином» и «Зенитом»

Хавбек «Торпедо» Александр Рязанцев решил завершить карьеру.

«Это правда, что я завершаю карьеру футболиста. Я принял такое решение.

Как мне далось такое решение? Долго думал об этом. Такие решения не принимаются просто так в один день. Хотя, может, кто-нибудь и делает так», – сказал Рязанцев.

По информации Metaratings, есть вероятность, что Рязанцеву сделают предложение остаться в клубе в ином качестве.

Рязанцев – воспитанник академии «Торпедо». За карьеру полузащитник выступал также за «Москву», «Урал», «Рубин», «Зенит», «Амкар» и «Химки».

С «Рубином» 37-летний игрок выиграл 6 трофеев, включая две победы в чемпионате России и одну в Кубке страны. Еще три трофея он завоевал с «Зенитом», став в составе петербуржцев чемпионом России-2014/15.

Рязанцев провел 5 матчей за сборную России.

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