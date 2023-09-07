Рязанцев завершил карьеру. 37-летний хавбек трижды выигрывал РПЛ – с «Рубином» и «Зенитом»

Теги Зенит Амкар Химки Рубин Александр Рязанцев премьер-лига Россия Сборная России по футболу возможные трансферы Торпедо Урал Футбол

Хавбек «Торпедо» Александр Рязанцев решил завершить карьеру.

«Это правда, что я завершаю карьеру футболиста. Я принял такое решение.

Как мне далось такое решение? Долго думал об этом. Такие решения не принимаются просто так в один день. Хотя, может, кто-нибудь и делает так», – сказал Рязанцев.

По информации Metaratings, есть вероятность, что Рязанцеву сделают предложение остаться в клубе в ином качестве.

Рязанцев – воспитанник академии «Торпедо». За карьеру полузащитник выступал также за «Москву», «Урал», «Рубин», «Зенит», «Амкар» и «Химки».

С «Рубином» 37-летний игрок выиграл 6 трофеев, включая две победы в чемпионате России и одну в Кубке страны. Еще три трофея он завоевал с «Зенитом», став в составе петербуржцев чемпионом России-2014/15.

Рязанцев провел 5 матчей за сборную России.

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41 комментарий

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JENNINGS
Тог гол «Барселоне» на 2 минуте в памяти навсегда!
+162
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+156
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Vićtor Diaź
Ответ JENNINGS
Тог гол «Барселоне» на 2 минуте в памяти навсегда!
Как и тот монолог про пирожки!
+110
-6
+104
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Никита Кузнецов
"выступал за Москву, Урал, Амкар и Химки" - странно, вроде в своё время хорош был, даже удивительно, что его какой-нибудь Рубин или Зенит не забрал
+49
-4
+45
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Гекдениз Кардениз
Ответ Никита Кузнецов
"выступал за Москву, Урал, Амкар и Химки" - странно, вроде в своё время хорош был, даже удивительно, что его какой-нибудь Рубин или Зенит не забрал
его гол на Камп Ноу в форме Химок с Талалаевым думаю помнят все
+29
0
+29
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Фут.Боль
Ответ JENNINGS
Тог гол «Барселоне» на 2 минуте в памяти навсегда!
А в фифе он так на бьет) его вообще нет в фифе.
+21
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+19
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Roman
извините, пирожки
+19
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maximilian_15
Ответ alexis2020
Легенда российского футбола, как и Сапогов, Полуяхтов, Заболотный
Он к ним каким боком?
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MA76
Очень хороший футболист и великолепный человек. Пересекался лично пару раз и постоянно поражался доброте и человечности
+10
-2
+8
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Hitgoe Himgob
"А в Фифе Рязанцев так не бьёт. Его вообще в Фифе нет"

А так добротная карьера. Трехкратный Чемпион страны, голы в ЛЧ, немного но поиграл в сборной
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Илья Сутурин
Ответ JENNINGS
Тог гол «Барселоне» на 2 минуте в памяти навсегда!
мне 16, 10 класс свобода, никаких экзаменов, алкоголь (не приветствую сейчас), девочки, футбол беззаботное время! И мы с отцом, ночью смотрим этот матч, эххх..... классно было)
+8
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Volgogradets
знатно в свое время унизил бчк на спотифае
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-3
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ретроградный меркурий
Ответ JENNINGS
Тог гол «Барселоне» на 2 минуте в памяти навсегда!
А вот вопрос, кстати - видел ли кто-то этот гол не в повторе, а в трансляции? Я помню, показали другой кадр и внезапный вопль комментатора "Рязанцев!" и потом уже кадры обнимающихся казанцев и гол в повторе. Матчи Рубина с Барселоной были незабываемыми. Мне кажется, у Пепа и Месси до сих пор не самые приятные воспоминания от слов Казань, Рубин или Бердыев. Ни один клуб в мире не смог так наглухо зачехлить волшебную левую Месси, как Курбан Бекиич и персонально Ансальди
+5
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paul_94
Те пирожки в памяти навсегда
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Loki fan
Гол Барселоне на Камп Ноу в памяти навсегда.
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-2
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Олег Кононов
Добро пожаловать на матч ТВ с пузом и тройным подбородком
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maccarty
- Как мне далось такое решение? Извините, пирожки
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Dima_Sushkov
https://youtu.be/B_XgY2QpaSI?si=N0A-BpjRCjEGPPFb
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Gayz
Удачи, мы помним и Барселона тоже!!!
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20 лет в офсайде
Хороший футболист, но мог бы добиться большего.
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Дмитрий Шакиров
Ответ Фут.Боль
А в фифе он так на бьет) его вообще нет в фифе.
ах, опередил)))
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Eric_Cartman
Может пирожковую открыть на стадионе. Иногородние болелы бы точно по 1 покупали и фоткались на фоне забегаловки
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Varvar27
С приятелями как то долго решали,на что поставить в том матче, учитывая что против Рубина ставить не будем.
В итоге когда решили на что ставить,я подошёл к кассиру, протягиваю деньги и самодовольно говорю,Юр поставь первый гол Рубин
Разумеется пока оформлялась ставка,Паша решил выстрелить)
В любом случае, спасибо за тот гол,за ту победу,и за тот Рубин
Удачи после карьеры
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krokodilych
Ответ alexis2020
Легенда российского футбола, как и Сапогов, Полуяхтов, Заболотный
Простите, а что общего у Сапогова, Полуяхтова и Заболотного

1) с Рязанцевым;
2) друг с другом

?
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ZND
Рязанцев-ночной кошмар испанцев.
Кроме Барсы ещё и Севильи за Зенит забивал
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БолельщикСоСтажем
Хорошая карьера, нормальный мужик
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