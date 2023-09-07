Рязанцев завершил карьеру. 37-летний хавбек трижды выигрывал РПЛ – с «Рубином» и «Зенитом»
Хавбек «Торпедо» Александр Рязанцев решил завершить карьеру.
«Это правда, что я завершаю карьеру футболиста. Я принял такое решение.
Как мне далось такое решение? Долго думал об этом. Такие решения не принимаются просто так в один день. Хотя, может, кто-нибудь и делает так», – сказал Рязанцев.
По информации Metaratings, есть вероятность, что Рязанцеву сделают предложение остаться в клубе в ином качестве.
Рязанцев – воспитанник академии «Торпедо». За карьеру полузащитник выступал также за «Москву», «Урал», «Рубин», «Зенит», «Амкар» и «Химки».
С «Рубином» 37-летний игрок выиграл 6 трофеев, включая две победы в чемпионате России и одну в Кубке страны. Еще три трофея он завоевал с «Зенитом», став в составе петербуржцев чемпионом России-2014/15.
Рязанцев провел 5 матчей за сборную России.
Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS
А так добротная карьера. Трехкратный Чемпион страны, голы в ЛЧ, немного но поиграл в сборной
В итоге когда решили на что ставить,я подошёл к кассиру, протягиваю деньги и самодовольно говорю,Юр поставь первый гол Рубин
Разумеется пока оформлялась ставка,Паша решил выстрелить)
В любом случае, спасибо за тот гол,за ту победу,и за тот Рубин
Удачи после карьеры
1) с Рязанцевым;
2) друг с другом
?
Кроме Барсы ещё и Севильи за Зенит забивал