Черчесов о молодых российских игроках: «Слово «талант» стараюсь обходить. «Со способностями», я так говорю. Сейчас мы оторваны, но нужно пользоваться ситуацией»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Футбол

Станислав Черчесов объяснил, почему не называет молодых игроков талантливыми.

– О молодых талантах. То количество молодых, которое есть сегодня в нашем футболе, – насколько это поколение способно решать какие-либо задачи? Как вам наша новая генерация?

– Фамилии не буду говорить, чтобы что-то не испортить. Есть молодые игроки... Слово «талант» я стараюсь обходить. «Со способностями», я так говорю. Которые надо развивать. Но для этого нужен определенный базис, соревновательный. Перспектива должна быть.

Понятно, сейчас такая ситуация, что мы оторваны. Но нужно этим воспользоваться. Игроки, которые начинают о себе заявлять, не должны довольствоваться малым. Стимул должен быть. Дай бог, двери скоро откроются, и все хлынет.

Игроки сами должны проявлять свои качества, а наша задача, тех, кто их воспитывает, – помогать им их реализовывать, – сказал экс-тренер сборной России в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24».

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35 комментариев

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Александр Горенков
Давно словарь не обновлялся, наконец-то
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Anthony Wrynn
опа опа, свеженькое появилось
+35
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Recordmeister_1900
Если и когда-то будет словарь новояза, то автором должен быть он. Определённо
+25
-2
+23
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madaev
Не оторваны, а отведены в тыл
+13
-1
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DVS1
Ответ Локоть Артеста
Станислав Саламыч, а как правильно говорить: подъезд или парадная?
Думаю, ответ будет, что ни так ни так не правильно. Вероятно это технологическое отверстие в доме, для прохода людей и подвоза грузов.
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Aleksey Yashin
Саламыч конечно со способностями в подмене формулировок)
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Ебздрогыч
Ожегов и Даль просто дети по сравнению с Саламычем, великим хранителем русского языка!
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StillInTheGame
Ответ Antuanych
Мне кажется, у человека какое-то заболевание.
не заболевание, а особенность!
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Leon Betov
Не "со способностями", а "золотой актив"
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Mohnatiy
Давно не было уроков русского языка от Черчесова
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Не ситуацией, а плацдармом.
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Antuanych
Мне кажется, у человека какое-то заболевание.
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DVS1
"Фамилии не буду говорить...", потому что для идентификации боевой единицы есть позывной
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Локоть Артеста
Станислав Саламыч, а как правильно говорить: подъезд или парадная?
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majestic1980
Ответ Recordmeister_1900
Если и когда-то будет словарь новояза, то автором должен быть он. Определённо
До маэстро в этой области Черномырдина далековато
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fatei4
Объясните ему, наконец, что такое синонимы
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Илья
вот кого кого, а Черчесова нужно подальше держать от сборной и от связанных со сборной команд.
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Ilia Maksiokov
что бы проиграть клубу с фарерских островов 0:3 нужно быть "со способностями"
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Levaevich
Стас, мы скучали
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БолельщикСоСтажем
Не оторваны, а отрезаны
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Nick Crosier
Есть словарь Ожегова,а есть Черчесова.
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ericssons
Правильно говорить не Спартак, а будущее место работы Чечресова.
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Ильин Александр
С особенностями в развитии у нас большинство игроков
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ML26
Ответ Recordmeister_1900
Если и когда-то будет словарь новояза, то автором должен быть он. Определённо
Аморалини?
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Константин Анчуков
И тебя, талант тоже обошел )
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