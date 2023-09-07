Черчесов о молодых российских игроках: «Слово «талант» стараюсь обходить. «Со способностями», я так говорю. Сейчас мы оторваны, но нужно пользоваться ситуацией»
Станислав Черчесов объяснил, почему не называет молодых игроков талантливыми.
– О молодых талантах. То количество молодых, которое есть сегодня в нашем футболе, – насколько это поколение способно решать какие-либо задачи? Как вам наша новая генерация?
– Фамилии не буду говорить, чтобы что-то не испортить. Есть молодые игроки... Слово «талант» я стараюсь обходить. «Со способностями», я так говорю. Которые надо развивать. Но для этого нужен определенный базис, соревновательный. Перспектива должна быть.
Понятно, сейчас такая ситуация, что мы оторваны. Но нужно этим воспользоваться. Игроки, которые начинают о себе заявлять, не должны довольствоваться малым. Стимул должен быть. Дай бог, двери скоро откроются, и все хлынет.
Игроки сами должны проявлять свои качества, а наша задача, тех, кто их воспитывает, – помогать им их реализовывать, – сказал экс-тренер сборной России в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24».
В сборной амнистия 29 слов, запрещенных Черчесовым. Возвращаем и проблемы, и товарищеские матчи, и даже перспективу
Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS
35 комментариев