Черчесов о молодых российских игроках: «Слово «талант» стараюсь обходить. «Со способностями», я так говорю. Сейчас мы оторваны, но нужно пользоваться ситуацией»

Станислав Черчесов объяснил, почему не называет молодых игроков талантливыми.

– О молодых талантах. То количество молодых, которое есть сегодня в нашем футболе, – насколько это поколение способно решать какие-либо задачи? Как вам наша новая генерация?

– Фамилии не буду говорить, чтобы что-то не испортить. Есть молодые игроки... Слово «талант» я стараюсь обходить. «Со способностями», я так говорю. Которые надо развивать. Но для этого нужен определенный базис, соревновательный. Перспектива должна быть.

Понятно, сейчас такая ситуация, что мы оторваны. Но нужно этим воспользоваться. Игроки, которые начинают о себе заявлять, не должны довольствоваться малым. Стимул должен быть. Дай бог, двери скоро откроются, и все хлынет.

Игроки сами должны проявлять свои качества, а наша задача, тех, кто их воспитывает, – помогать им их реализовывать, – сказал экс-тренер сборной России в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24».

В сборной амнистия 29 слов, запрещенных Черчесовым. Возвращаем и проблемы, и товарищеские матчи, и даже перспективу

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