Защитник «Автомобилиста» Трямкин не забил в пустые ворота «Авангарда» в овертайме
Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин не забил в пустые ворота.
Случилось это в овертайме матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом».
В середине овертайма «Авангард» играл в большинстве и заменил вратаря на пятого полевого игрока.
По окончании большинства Трямкин подобрал шайбу в зоне хозяев и не смог поразить пустые ворота.
В итоге «Авангард» забил 3-й гол и одержал победу 3:2.
https://youtu.be/vJyGbxq9740?si=6eI2G_nePuPpLRZU