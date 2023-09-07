Защитник «Автомобилиста» Трямкин не забил в пустые ворота «Авангарда» в овертайме

Теги Авангард Автомобилист видео КХЛ Никита Трямкин Хоккей

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин не забил в пустые ворота.

Случилось это в овертайме матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом».

В середине овертайма «Авангард» играл в большинстве и заменил вратаря на пятого полевого игрока.

По окончании большинства Трямкин подобрал шайбу в зоне хозяев и не смог поразить пустые ворота.

В итоге «Авангард» забил 3-й гол и одержал победу 3:2.

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9 комментариев

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Ыжык
Ответ sed3009
Вспомнилось, как в 2007 Даллас играл против Ойлерз. Штефан не попал в пустые, а в обратной атаке Столл вывел Гемски в 1-0 и тот забил Турко.
А мне вспомнился случай как два охкашника не смогли забить вратарю Салавата, который стоял к ним спиной и пил водичку.
https://youtu.be/vJyGbxq9740?si=6eI2G_nePuPpLRZU
+13
-1
+12
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sed3009
Трям здравствуйте
+9
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sed3009
Вспомнилось, как в 2007 Даллас играл против Ойлерз. Штефан не попал в пустые, а в обратной атаке Столл вывел Гемски в 1-0 и тот забил Турко.
+4
0
+4
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heivani
Трямкин - несчастный случай в одной игре,а вот игра Гуркина - на весь сезон.
+1
0
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Ilovethisgame77
Фееричный лох не трямкин, а тот кто поднял ему зарплату в этом сезоне!!!
+2
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agp_ekt
Пристреляется к концу карьеры
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Radik_2.0
Ответ Ыжык
А мне вспомнился случай как два охкашника не смогли забить вратарю Салавата, который стоял к ним спиной и пил водичку. https://youtu.be/vJyGbxq9740?si=6eI2G_nePuPpLRZU
легендарный момент конечно
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личные рекорды это не хоккей
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слесарь шестого разряда с зарплатой 40 тыс.по пальцу себе молотком не е....нет, а Трямкин с двумя лимонами с двух метров мажет , зато тренируется с детства
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