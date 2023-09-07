Защитник «Автомобилиста» Трямкин не забил в пустые ворота «Авангарда» в овертайме

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин не забил в пустые ворота.

Случилось это в овертайме матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом».

В середине овертайма «Авангард» играл в большинстве и заменил вратаря на пятого полевого игрока.

По окончании большинства Трямкин подобрал шайбу в зоне хозяев и не смог поразить пустые ворота.

В итоге «Авангард» забил 3-й гол и одержал победу 3:2.