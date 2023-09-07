Михаил Игнатов может быть дисквалифицирован на полгода в ближайшее время.

Такая мера может стать результатом удовлетворения требования агента , с которым футболист расторг контракт и в дальнейшем начал судебную тяжбу.

«Пока дело в свое время рассматривалось в Мытищинском суде, Маньяков обратился в палату РФС по разрешению споров с новым заявлением. В нем говорится, что мы допустили нарушение регламента РФС по разрешению споров тем, что мы обратились в суд общей юрисдикции с заявлением о принятии обеспечительных мер. То есть они считают, что это самостоятельное действие.

Следуя их логике, то, что мы каждый раз приходим в суд по доверенности от , – это новое нарушение регламента.

Маньяков заявил о повторном нарушении регламента. Это необоснованное решение. Палата РФС это заявление приостановила, но, по нашей информации, оно будет возобновлено на следующей неделе, и слушание будет назначено через неделю.

Требование – дисквалификация Игнатова на полгода за повторное нарушение регламента РФС. В принципе, Михаила могут смело дисквалифицировать уже на следующей неделе. Иного решения у палаты я и не вижу, пока первое кассационное решение у нас такое, какое есть.

Дисквалификация – самая серьезная мера по регламенту. Мы ждем повестки в палату РФС. Таким образом, «Спартак» в период чемпионата России по футболу и до его окончания теряет сильного футболиста», – сказала Ирина Бжезовская, юрист межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры», представляющая интересы хавбека «Спартака».

РФС отклонил жалобу Игнатова. Хавбек «Спартака» обязан возместить убытки агенту Маньякову из-за расторжения контракта

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS