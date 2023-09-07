Хавбека «Спартака» Игнатова могут дисквалифицировать на полгода на следующей неделе из-за разбирательства с агентом Маньяковым
Михаил Игнатов может быть дисквалифицирован на полгода в ближайшее время.
Такая мера может стать результатом удовлетворения требования агента Александра Маньякова, с которым футболист расторг контракт и в дальнейшем начал судебную тяжбу.
«Пока дело в свое время рассматривалось в Мытищинском суде, Маньяков обратился в палату РФС по разрешению споров с новым заявлением. В нем говорится, что мы допустили нарушение регламента РФС по разрешению споров тем, что мы обратились в суд общей юрисдикции с заявлением о принятии обеспечительных мер. То есть они считают, что это самостоятельное действие.
Следуя их логике, то, что мы каждый раз приходим в суд по доверенности от Михаила, – это новое нарушение регламента.
Маньяков заявил о повторном нарушении регламента. Это необоснованное решение. Палата РФС это заявление приостановила, но, по нашей информации, оно будет возобновлено на следующей неделе, и слушание будет назначено через неделю.
Требование – дисквалификация Игнатова на полгода за повторное нарушение регламента РФС. В принципе, Михаила могут смело дисквалифицировать уже на следующей неделе. Иного решения у палаты я и не вижу, пока первое кассационное решение у нас такое, какое есть.
Дисквалификация – самая серьезная мера по регламенту. Мы ждем повестки в палату РФС. Таким образом, «Спартак» в период чемпионата России по футболу и до его окончания теряет сильного футболиста», – сказала Ирина Бжезовская, юрист межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры», представляющая интересы хавбека «Спартака».
РФС отклонил жалобу Игнатова. Хавбек «Спартака» обязан возместить убытки агенту Маньякову из-за расторжения контракта
Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS
Думаю договорятся. Если нет, то подобного случая, когда из-за споров с агентом убирают на полгода игрока ведущей команды, я не помню.
И ведь придраться не к чему. Спросят, почему за брусок заплатили 100500, а он ни разу на поле не вышел? Ну вот так, тренерское решение, игрок снизил требования к себе. А почему его потом продали в соседнюю область с такими комиссионными? Да потому как борьба развернулась нешуточная, агенту пришлось связи включить, чтобы такой самородок уехал не в Саранск, а в Саратов, и продолжил радовать своей игрой миллионы россиян. Ну и всё. Стройно, ловко, чётко.
- работаем с 30% комиссией.
- крылья все павеландреевские.
- не будешь работать с нами, ноги переломаем.
Если ты пытаешь защитить свои права, даже если проигрываешь суд, то почему должен получить отстранение на полгода ?