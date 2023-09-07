Хавбека «Спартака» Игнатова могут дисквалифицировать на полгода на следующей неделе из-за разбирательства с агентом Маньяковым

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС Александр Маньяков агенты Матч ТВ Михаил Игнатов Футбол

Михаил Игнатов может быть дисквалифицирован на полгода в ближайшее время.

Такая мера может стать результатом удовлетворения требования агента Александра Маньякова, с которым футболист расторг контракт и в дальнейшем начал судебную тяжбу.

«Пока дело в свое время рассматривалось в Мытищинском суде, Маньяков обратился в палату РФС по разрешению споров с новым заявлением. В нем говорится, что мы допустили нарушение регламента РФС по разрешению споров тем, что мы обратились в суд общей юрисдикции с заявлением о принятии обеспечительных мер. То есть они считают, что это самостоятельное действие.

Следуя их логике, то, что мы каждый раз приходим в суд по доверенности от Михаила, – это новое нарушение регламента.

Маньяков заявил о повторном нарушении регламента. Это необоснованное решение. Палата РФС это заявление приостановила, но, по нашей информации, оно будет возобновлено на следующей неделе, и слушание будет назначено через неделю.

Требование – дисквалификация Игнатова на полгода за повторное нарушение регламента РФС. В принципе, Михаила могут смело дисквалифицировать уже на следующей неделе. Иного решения у палаты я и не вижу, пока первое кассационное решение у нас такое, какое есть.

Дисквалификация – самая серьезная мера по регламенту. Мы ждем повестки в палату РФС. Таким образом, «Спартак» в период чемпионата России по футболу и до его окончания теряет сильного футболиста», – сказала Ирина Бжезовская, юрист межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры», представляющая интересы хавбека «Спартака».

РФС отклонил жалобу Игнатова. Хавбек «Спартака» обязан возместить убытки агенту Маньякову из-за расторжения контракта

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66 комментариев

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Berendey V
Кто все эти люди и что я тут делаю?
+127
-3
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Дима Рогач
Ответ Berendey V
Кто все эти люди и что я тут делаю?
Я сейчас также думаю, смотря матч сборной.
+56
-4
+52
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Uriah Heep
Присоски. Об агентах, конечно.
+53
-5
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igo sarSM
кровосос и халявщик дисквалифицирует футболиста. Вот мразь
+38
-2
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Никита Самарин
Зашибись 🤦‍♂️
+26
-1
+25
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McGregor
Кровососы имеют всё больше и больше влияния, как печально.
+26
-2
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tolstiy
Ответ therealgreenman
Прочитал конечно я всё, но кто теперь в двух словах объяснит?
юристы спартака посоветовали игроку разорвать контракт с агентом и обратиться в мировой суд, а надо было в суд спортивный, в который обратился агент....
+19
-2
+17
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therealgreenman
Прочитал конечно я всё, но кто теперь в двух словах объяснит?
+19
-2
+17
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Клирик
Все агенты упыри!
+15
-3
+12
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Александр Марусов
Агенты совсем охренели. Края не видят. Пора закрыть их всех. Они не должны существовать. Этого маньяка пригпугнуть так чтоб другим жизнь не была сладкая.
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Мистер Уайт
Если агент Маньяков агент Игнатова, следует ли из этого, что Игнатов - маньяк?
+14
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Spartakovec navsegda
Ответ therealgreenman
Прочитал конечно я всё, но кто теперь в двух словах объяснит?
Невозможно полностью трактовать данную ситуацию, на основании этого интервью. Но, судя по заявлению юриста, у агента есть основания считать, что были нарушены нормы агентского права и регламента РФС. Причем повторно. Повторное нарушение - дисквалификация.
Думаю договорятся. Если нет, то подобного случая, когда из-за споров с агентом убирают на полгода игрока ведущей команды, я не помню.
+11
-1
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Владимир Данилов
Ответ Дмитриев Юрий
Агентские комиссии превышают зарплаты самих игроков, и ещё и игроки часть своих за отдают агентам. А точно футболисты вообще в футбол играют? Такое ощущение что именно агенты играют. И мало того, именно агенты вообще владеют футболом. Что это за дебилизм?
Дебилизм, пока ты не раскрутишь клубок до конца. Из бюджета региона, корпорации ли - неважно, белые денежки поступают на счёт футболиста; он так же в белую, согласно договора, перечисляет часть агенту; а уже агент эти денежки делит с президентом клуба, в котором играет футболист (не с клубом, а лично с президентом), а президент клуба - с губернатором, который выделяет деньги, или с замом по спорту в какой-нибудь корпорации. Таким нехитрым способом деньги корпорации или регионального бюджета становятся собственностью узкого круга лиц.

И ведь придраться не к чему. Спросят, почему за брусок заплатили 100500, а он ни разу на поле не вышел? Ну вот так, тренерское решение, игрок снизил требования к себе. А почему его потом продали в соседнюю область с такими комиссионными? Да потому как борьба развернулась нешуточная, агенту пришлось связи включить, чтобы такой самородок уехал не в Саранск, а в Саратов, и продолжил радовать своей игрой миллионы россиян. Ну и всё. Стройно, ловко, чётко.
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Yury Kazimir
Ответ yarik08pro@gmail.com
Ну теперь кроме Соболя напов нету
Игнатов так то и не нап
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Proline
Э, а как же право на труд? Куда смотрит прокуратура?
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vzi
Ответ Клирик
Все агенты упыри!
- у вас команда под задачу? Мы готовы укомплектовать игроками.
- работаем с 30% комиссией.
- крылья все павеландреевские.
- не будешь работать с нами, ноги переломаем.
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Дмитриев Юрий
Ответ Anton Kuznetsov
агенты вообще кто такие? так же как и риэлторы- люди которых надо посадить через одного
Да там каждого нужно сажать. Это жулики чистой воды. Эти жулики назвали себя агентами и спокойно дарят всех дальше.
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Дмитриев Юрий
Агентские комиссии превышают зарплаты самих игроков, и ещё и игроки часть своих за отдают агентам. А точно футболисты вообще в футбол играют? Такое ощущение что именно агенты играют. И мало того, именно агенты вообще владеют футболом. Что это за дебилизм?
+6
-1
+5
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Дмитриев Юрий
Ответ Proline
Э, а как же право на труд? Куда смотрит прокуратура?
Это действует только в хоккее и только по отношению к ЦСКА.
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sektant777)
РФС такие же жулики как и агенты если отстранять игрока сборной то всё конечно с этой лигой позорище
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oberkorn
Агент по фамилии маньяков. Уже есть повод задуматься
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Сергей Ефимов
Странная мера дисквалификация «за обращение в суд» какой бы это суд ни был.
Если ты пытаешь защитить свои права, даже если проигрываешь суд, то почему должен получить отстранение на полгода ?
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yarik08pro@gmail.com
Ответ Yury Kazimir
Игнатов так то и не нап
Так то я знаю,но он единственный в составе,кто мог хорошо отыграть на этой позиции,Мелёшина в расчёт не берём
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Ordog
Ответ Мистер Уайт
Если агент Маньяков агент Игнатова, следует ли из этого, что Игнатов - маньяк?
Наверное даже: Игнатовский Маньяк.
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Мой Спартак
Нет маньякам!
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