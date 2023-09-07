Франция – Ирландия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
Сборная Франции сыграет против сборной Ирландии в квалификации Евро-2024.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.
В прямом эфире игру можно будет посмотреть на Okko.
Евро-2024
Отборочный турнир
5-й тур
- Дата проведения
- 7 сентября, 21.45, «Парк де Пренс»
Таблицы квалификации Евро-2024
Статистика квалификации Евро-2024
Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS
3 комментария