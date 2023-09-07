Франция – Ирландия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45

Теги Сборная Франции по футболу сборная Ирландии по футболу квалификация Евро-2024 онлайны Футбол

Сборная Франции сыграет против сборной Ирландии в квалификации Евро-2024.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на Okko.

Евро-2024

Отборочный турнир

5-й тур

Франция – Ирландия
Дата проведения
7 сентября, 21.45, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблицы квалификации Евро-2024

Статистика квалификации Евро-2024

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
андрэ
ждём возмездие за руку Анри
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
che kaif
Мбаппе покер💪
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий