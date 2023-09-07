Франция – Ирландия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45

Сборная Франции сыграет против сборной Ирландии в квалификации Евро-2024.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на Okko.

Евро-2024

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