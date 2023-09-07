9 игроков дебютировали за сборную России в матче с Египтом. Ранее играли лишь Хлусевич и Коваленко
В составе сборной России на матч с Египтом вышли 9 дебютантов.
В старт на товарищеский матч попали только два игрока, уже выступавших за национальную команду: Даниил Хлусевич («Спартак») и Александр Коваленко («Зенит»).
Станислав Агкацев («Краснодар»), Виктор Александров («Пари НН»), Дмитрий Васильев («Зенит»), Ярослав Гладышев («Динамо»), Андрей Лангович («Ростов»), Вячеслав Литвинов («Сочи»), Тамерлан Мусаев («Балтика»), Даниил Кузнецов («Рубин») и Данила Прохин («Ростов») проводят за сборную России первую игру.
Товарищеский матч. Россия против олимпийской сборной Египта. Хлусевич, Агкацев, Коваленко, Прохин, Мусаев и Гладышев играют
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лучше бы с играли против с тем сепаханом или с любым рпл клубом.