9 игроков дебютировали за сборную России в матче с Египтом. Ранее играли лишь Хлусевич и Коваленко

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В составе сборной России на матч с Египтом вышли 9 дебютантов.

В старт на товарищеский матч попали только два игрока, уже выступавших за национальную команду: Даниил ХлусевичСпартак») и Александр Коваленко («Зенит»).

Станислав АгкацевКраснодар»), Виктор Александров («Пари НН»), Дмитрий Васильев («Зенит»), Ярослав Гладышев («Динамо»), Андрей Лангович («Ростов»), Вячеслав Литвинов («Сочи»), Тамерлан Мусаев («Балтика»), Даниил Кузнецов («Рубин») и Данила Прохин («Ростов») проводят за сборную России первую игру.

Товарищеский матч. Россия против олимпийской сборной Египта. Хлусевич, Агкацев, Коваленко, Прохин, Мусаев и Гладышев играют

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18 комментариев

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Onion
Парни, на каком ресурсе надо регистрацию, чтобы тоже выйти за сборную?
На госуслугах вроде нет такой опции...
+57
-5
+52
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Буратино55
Почему пишут просто Россия? Если по факту Россия как и Египет тоже u23?
+34
-1
+33
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Leon Betov
Этот список напомнил сборную России-2, за которую пылил Сапогов
+23
-2
+21
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dmitrispa
Ответ umnik3
А где показывают то?
Первый канал.
+5
0
+5
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Алексей Агеев
Ответ Onion
Парни, на каком ресурсе надо регистрацию, чтобы тоже выйти за сборную? На госуслугах вроде нет такой опции...
ЕМИАС. Там же и медосмотр сразу проходишь.
+4
0
+4
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ASH11
Да уж, вот же время. А когда-то каждый новичок в сборной было за событие. Нынешней плеяде в этом повезло, ведь признаем, что 80% даже в расширенном списке не были бы.
+4
-1
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dimanchik179
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
кому эти матчи нужны?
лучше бы с играли против с тем сепаханом или с любым рпл клубом.
+5
-2
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Игорь М.
Ответ umnik3
А где показывают то?
Гойда+
+4
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Baltika39
Ответ Буратино55
Почему пишут просто Россия? Если по факту Россия как и Египет тоже u23?
У них это официально, а у нас на устном уровне оставив Карпина выбрали игроков до 23.
+3
0
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Ярик01
+10 тыс долларов от агентов, как в Бразилии?
+3
-1
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Древний спартач
ЭТО будущее нашего футбола ? Кошмарные перспективы . Эти дарования вышли , как на каторгу . Хоть бы в футбол поиграли бы , а то зачем прилетели в Египет ? Пирамиды посмотреть ?
+1
0
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Мукунку хороший
Ответ umnik3
А где показывают то?
Eurosport 1
+3
-2
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umnik3
А где показывают то?
+2
-2
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Диметрио21
Лютейший цирк.
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umnik3
Ответ Мукунку хороший
Eurosport 1
Нет больше такого канал на НТВ+
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Мукунку хороший
Ответ umnik3
Нет больше такого канал на НТВ+
На Карусели
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