В составе сборной России на матч с Египтом вышли 9 дебютантов.

В старт на товарищеский матч попали только два игрока, уже выступавших за национальную команду: (« ») и («Зенит»).

(« »), Виктор Александров («Пари НН»), Дмитрий Васильев («Зенит»), Ярослав Гладышев («Динамо»), Андрей Лангович («Ростов»), Вячеслав Литвинов («Сочи»), Тамерлан Мусаев («Балтика»), Даниил Кузнецов («Рубин») и Данила Прохин («Ростов») проводят за сборную России первую игру.

Товарищеский матч. Россия против олимпийской сборной Египта. Хлусевич, Агкацев, Коваленко, Прохин, Мусаев и Гладышев играют

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