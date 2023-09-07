Депутат Свищев о ДТП с велосипедистами: «Мы берем под контроль ситуацию с происшествием. Необходимо тщательное расследование»

В Госдуме взяли на контроль дело о ДТП, в котором погибли велосипедистки.

Авария произошла сегодня на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области: грузовик КАМАЗ въехал в группу велосипедистов, погибли два человека. Позже главный тренер сборной России по велоспорту Иракли Абрамян заявил, что жертвами стали представители региональной команды.

«Мы берем под контроль ситуацию с данным происшествием. Выражаем соболезнования пострадавшим и родственникам. Необходимо провести тщательное расследование, проверить, действительно ли тренер не имел разрешения на проведение тренировки.

Мы видим, что с наступлением теплого сезона количество велосипедистов на дорогах увеличилось. Необходимо обеспечивать безопасность их передвижения», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

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