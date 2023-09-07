Депутат Свищев о ДТП с велосипедистами: «Мы берем под контроль ситуацию с происшествием. Необходимо тщательное расследование»
В Госдуме взяли на контроль дело о ДТП, в котором погибли велосипедистки.
Авария произошла сегодня на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области: грузовик КАМАЗ въехал в группу велосипедистов, погибли два человека. Позже главный тренер сборной России по велоспорту Иракли Абрамян заявил, что жертвами стали представители региональной команды.
«Мы берем под контроль ситуацию с данным происшествием. Выражаем соболезнования пострадавшим и родственникам. Необходимо провести тщательное расследование, проверить, действительно ли тренер не имел разрешения на проведение тренировки.
Мы видим, что с наступлением теплого сезона количество велосипедистов на дорогах увеличилось. Необходимо обеспечивать безопасность их передвижения», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
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сегодня велосипедисты, завтра легковую всмятку расплющет, через пару дней людей переедет..
Семьям девочек соболезнование.. Крепитесь. Если это сейчас вообще возможно. Очень жаль юные жизни..
Скорее всего, водила заснул за рулем.
Сколько часов он работал, было ли медосвидетельствование перед выездом и сколько еще таких зомби ездит по нашим дорогам?