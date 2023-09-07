Депутат Свищев о ДТП с велосипедистами: «Мы берем под контроль ситуацию с происшествием. Необходимо тщательное расследование»

Теги происшествия Государственная дума Дмитрий Свищев Велоспорт

В Госдуме взяли на контроль дело о ДТП, в котором погибли велосипедистки.

Авария произошла сегодня на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области: грузовик КАМАЗ въехал в группу велосипедистов, погибли два человека. Позже главный тренер сборной России по велоспорту Иракли Абрамян заявил, что жертвами стали представители региональной команды.

«Мы берем под контроль ситуацию с данным происшествием. Выражаем соболезнования пострадавшим и родственникам. Необходимо провести тщательное расследование, проверить, действительно ли тренер не имел разрешения на проведение тренировки.

Мы видим, что с наступлением теплого сезона количество велосипедистов на дорогах увеличилось. Необходимо обеспечивать безопасность их передвижения», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

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19 комментариев

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Дмитрий Евтюхин
Популизм какой-то. Закончится тем, что запретят выезжать велосипедистам на дороги. А как данный депутат предлагает развивать в стране шоссейный велоспорт, если у нас всего одна специализированная трасса есть. Всем в Москву нужно будет ездить?
+25
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Alexander Shibaev
"Необходимо провести тщательное расследование, проверить, действительно ли тренер не имел разрешения на проведение тренировки." Просто велоспорт закройте как класс да и всё. И не будут гибнуть велосипедисты тогда. Какие ещё маразматичные предложения будут?
+19
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Куприн
"Мы берем под контроль ситуацию"- что это значит вообще? У них уже как у собак рефлекс- изобразить озабоченность, объявить о полном/личном контроле ситуации когда трагедия уже произошла и ничего не исправить. Да и в целом разве в здоровом государстве не должно быть готовых механизмов реакции на происшествие, без всяких там депутатов расследование не могло начаться?
+9
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+9
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Сергей Фетисов
Где вы депутаты раньше были?Сейчас каждый начнёт на этом очки зарабатывать.Тренера объявят главным виновником.Токо где ему тренировать?Думаю они на этой трассе не один год тренировались.Пусть погибшим земля пухом.Пострадавшим здоровья.
+8
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Prof1983
> Мы видим, что с наступлением теплого сезона количество велосипедистов на дорогах увеличилось.

Тёплый сезон уже заканчивается. Депутаты уже во временах года не ориентируются
+6
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GreatPretender
И что может выясниться в результате расследования? Что мигрант- узбек был принят на работу по поддельным правам? Что у его нанимателя были и другие липовые водители?
+4
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Дмитрий Евтюхин
Ответ Дмитрий
Может не нужен такой спорт?
Может просто ПДД начнут соблюдать и водители автомобилей, начиная со скоростного режима. Да и штрафы давно уже поднять в разы, т.к. многие их воспринимают как небольшую плату за проезд и возможность нарушать правила.
+6
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Dr. J 24
Недавно машина депутата Миронова из Справедливой России сбила курьера на велосипеде. Не помню, чтоб Свищев брал на контроль тогда.
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Ramin Mamedov
пока в России фуры едут быстрее/ на равне с легковыми машинами и пока штраф за превышение скорости на 39км/ч будет 250 рублей - такие дтп не прекратятся, это очевидно
сегодня велосипедисты, завтра легковую всмятку расплющет, через пару дней людей переедет..
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Анатолий Антонов
Вы настолько оторваны от народа, избранники народные, и до такой степени взяли многое под контроль, что жить просто невозможно стало Наслаждаться, быть счастливым, свободным это вообще утопия. Популизм, ложь и надменность, вот ваш контроль.
Семьям девочек соболезнование.. Крепитесь. Если это сейчас вообще возможно. Очень жаль юные жизни..
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Dolard
"депутат свищев" - это уже имя нарицательное
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Oleg65
Почему грузовик снес машину сопровождения, которая "прикрывала" велосипедистов?
Скорее всего, водила заснул за рулем.
Сколько часов он работал, было ли медосвидетельствование перед выездом и сколько еще таких зомби ездит по нашим дорогам?
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bm9z9dpnwx
Два раза в неделю двигаюсь по этой трассе . У кого ума хватило туда на велосипеде выехать , мне не понятно . Там на машине то опасно ⛔️ горе огромное . Сил родителям . Здоровья и скорейшего выздоровления пострадавшим
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Bartez1986
взять под контроль, что, например, одна довольно публичная персона 17 раз нарушила правила за 2 недели не хочешь?
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Ковид 07.10.52
И тут всплыл МЫкало...мы...мы...мы...а где вы раньше были..вот тренер говорит " Я бьюсь за то, чтобы появились какие-то разумные нормы сосуществования на дорогах спортсменов и велосипедистов, уже много лет, но пока сделать ничего не получается."
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kutavlik
Есть полиция, СК, прокуратура - вы-то куда лезете: на чужом горе попиариться????
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MikhaL
Раньше надо было депутатам думать, а не ждать трагедии.
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слесарь Гавриленко
Ответ Prof1983
> Мы видим, что с наступлением теплого сезона количество велосипедистов на дорогах увеличилось. Тёплый сезон уже заканчивается. Депутаты уже во временах года не ориентируются
это майская речь. Он перепутал листочки просто
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