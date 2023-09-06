Чемпионат мира по баскетболу-2023. Матчи за 5-8 места. Италия сыграет с Латвией, Словения встретится с Литвой

В четверг, 7 сентября, на Филиппинах пройдут матчи за 5-8 места чемпионата мира по баскетболу-2023.

Италия сыграет с Латвией, Словения сразится с Литвой.

9 сентября победители сойдутся в матче за 5-е место ЧМ-2023. Проигравшие встретятся в матче за 7-е место.

мира

Филиппины

Матчи за 5-8 места



Италия – Дата проведения 7 сентября, 11.45, «Mall of Asia Arena» Онлайн матча

Литва – Дата проведения 7 сентября, 15.30, «Mall of Asia Arena» Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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