Глава Ла Лиги Тебас: «Мы выросли на 10% без Месси и Роналду. В лиге всегда будут отличные игроки – такие, как Винисиус и Ямаль»

Хавьер Тебас высказался об уходе Лионеля Месси и Криштиану Роналду из Ла Лиги.

– Дорого ли обошелся уход и ?

– Нет. Реальность заключается в том, что, когда Месси собирался уходить, но остался еще на год, мы вели переговоры о правах на аудиовизуальные материалы в Латинской Америке, и они ничего не сказали.

Когда кто-то подписывает телевизионный контракт на 7 лет, он не знает, какие игроки будут в лиге. Клубы и соревнования важнее, чем игроки.

Мы выросли на 10% без Месси и Криштиану Роналду. Мир должен знать, что всегда найдутся отличные игроки, которые будут играть в лиге – такие, как и в нашем случае, – сказал президент Ла Лиги.

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