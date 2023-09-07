Глава Ла Лиги Тебас: «Мы выросли на 10% без Месси и Роналду. В лиге всегда будут отличные игроки – такие, как Винисиус и Ямаль»
Хавьер Тебас высказался об уходе Лионеля Месси и Криштиану Роналду из Ла Лиги.
– Дорого ли обошелся Ла Лиге уход Лионеля Месси и Криштиану Роналду?
– Нет. Реальность заключается в том, что, когда Месси собирался уходить, но остался еще на год, мы вели переговоры о правах на аудиовизуальные материалы в Латинской Америке, и они ничего не сказали.
Когда кто-то подписывает телевизионный контракт на 7 лет, он не знает, какие игроки будут в лиге. Клубы и соревнования важнее, чем игроки.
Мы выросли на 10% без Месси и Криштиану Роналду. Мир должен знать, что всегда найдутся отличные игроки, которые будут играть в лиге – такие, как Винисиус и Ямаль в нашем случае, – сказал президент Ла Лиги.
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Ну ничего, время придет - узнаешь))
Хочется как в других топ-5 лигах - не знать имя главы и радоваться покупкам и активностью в трансферное окно.