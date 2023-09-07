Глава Ла Лиги Тебас: «Мы выросли на 10% без Месси и Роналду. В лиге всегда будут отличные игроки – такие, как Винисиус и Ямаль»

Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Хавьер Тебас Винисиус Жуниор Ламин Ямаль Футбол

Хавьер Тебас высказался об уходе Лионеля Месси и Криштиану Роналду из Ла Лиги.

– Дорого ли обошелся Ла Лиге уход Лионеля Месси и Криштиану Роналду?

– Нет. Реальность заключается в том, что, когда Месси собирался уходить, но остался еще на год, мы вели переговоры о правах на аудиовизуальные материалы в Латинской Америке, и они ничего не сказали.

Когда кто-то подписывает телевизионный контракт на 7 лет, он не знает, какие игроки будут в лиге. Клубы и соревнования важнее, чем игроки.

Мы выросли на 10% без Месси и Криштиану Роналду. Мир должен знать, что всегда найдутся отличные игроки, которые будут играть в лиге – такие, как Винисиус и Ямаль в нашем случае, – сказал президент Ла Лиги. 

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75 комментариев

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med-a-lion
чувак хвастается 16-летним пацаном, который выходит из-за того что клуб в дауне, и при этом говорит что с лигой все в порядке. шизофрения
+112
-2
+110
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onegin2007
Винисиус и кто?
+75
-23
+52
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Artem Ka
Ответ Великий Алонсо
Уахахаахах. Ладно Винисиус, хотя ему ещё до Роналду и Месси как до Луны, а второй это вообще кто? 🤣🤣🤣🤣
На фоне Роналду и Месси они оба - а это вообще кто?)
+53
-4
+49
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Ramin Nuriev
10% людей открывших эту новость знают кто такой Ямале
+32
-5
+27
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onegin2007
Ответ Ansu Fati
Так же и про Гави говорили до январского класико)) Ну ничего, время придет - узнаешь))
Вот когда время придёт, тогда и говорить надо.
+31
-14
+17
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Кринженян
Ответ Ramin Nuriev
10% людей открывших эту новость знают кто такой Ямале
не держи людей за дураков. Ямал это где нефть
+18
-2
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Ansu Fati
Ответ onegin2007
Винисиус и кто?
Так же и про Гави говорили до январского класико))
Ну ничего, время придет - узнаешь))
+42
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+15
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Сослан Бедоев
Ответ med-a-lion
чувак хвастается 16-летним пацаном, который выходит из-за того что клуб в дауне, и при этом говорит что с лигой все в порядке. шизофрения
Ну лучше 16-летним талантом, а то он и пенсионером Яго Аспасом не побрезгует похвастаться после пары удачных игр)) такой вот президент))
+15
-1
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Lindeman
Глоры Реала делают вид, что первый раз слышат о Ямале, хотя в новостях о Барсе они самые первые строчат свои хейтерские комментики)
+22
-9
+13
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QWertY
Рад за лигу, что у них такой президент! Тебас отличный функционер, который поднял чемпионат на колени!
+19
-7
+12
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Великий Алонсо
Уахахаахах. Ладно Винисиус, хотя ему ещё до Роналду и Месси как до Луны, а второй это вообще кто? 🤣🤣🤣🤣
+29
-20
+9
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shunbal-bet
что за Винисиус? это тот что играл в молдавском Шерифе? После успешной игры в очном матче решили выкупить?)))
+12
-4
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majestic1980
Ответ onegin2007
Винисиус и кто?
и полуостров
+6
-1
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ильяс молода
Ответ Spiker1606
Гави знают, как костолома. А почему он костолом, потому что у него нет техники и футбольного интеллекта.
не подскажите скольких он сломал?
+7
-2
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Дмитрий Формусатий
Ответ ZaSvabody
А что им остается - у них ни одного воспитанника в стартовом составе. Вот и бесятся )
Карвахаль тогда кто ? Не в стартовом или не воспитанник ?
+5
-1
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Глебиньо
Ответ Великий Алонсо
Уахахаахах. Ладно Винисиус, хотя ему ещё до Роналду и Месси как до Луны, а второй это вообще кто? 🤣🤣🤣🤣
Полуостров)
+4
0
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Tayriz
Ответ Ramin Nuriev
10% людей открывших эту новость знают кто такой Ямале
Меньше, много меньше
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madaev
Что выросло то ?
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Ansu Fati
Так же и про Гави говорили до январского класико)) Ну ничего, время придет - узнаешь))
Так же и про Фати говорили, после первого ЭК 😆
+2
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alexmixer9
Ответ Lindeman
Глоры Реала делают вид, что первый раз слышат о Ямале, хотя в новостях о Барсе они самые первые строчат свои хейтерские комментики)
За них сказать не могу, но те кто не следит за лол лигой задались вопросом, что это за ноунейм и почему президент когда то топовой лиги хвастается им
+2
0
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Константин Эсперов
он хотел сказать Беллингем
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Маулен Габбасов
Ответ shunbal-bet
что за Винисиус? это тот что играл в молдавском Шерифе? После успешной игры в очном матче решили выкупить?)))
Хозяин Ливерпуля забивавший в каждом матче
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Антон Орехов
Ответ Karl0709
Комментарий удален модератором
Ты про Гави это да конечно.
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Inside 88 LW
Выросли скорее вопреки.
Хочется как в других топ-5 лигах - не знать имя главы и радоваться покупкам и активностью в трансферное окно.
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Акыл Сатыбалдиев
Роналду и Месси это лучшее что было в ла лиге, такое вряд ли больше будет
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