Люк Тардиф: «Когда началась ситуация на Украине, многие иностранцы захотели уехать из России. Но позиция ИИХФ была четкой: «Контракт есть контракт». Мы не изменили ее и в случае с Федотовым»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ КХЛ Политика Иван Федотов Спорт-Экспресс Люк Тардиф Хоккей

Глава ИИХФ высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.

1 сентября вратарь сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ. После этого Международная федерация хоккея оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за участие Федотова в матче КХЛ. Если он продолжит играть, могут быть дополнительные санкции.

В играх с «Адмиралом» (4:1) и «Металлургом» (2:4) Федотов остался в запасе.

Люк Тардиф ответил на вопрос, когда пройдет заседание независимой дисциплинарной комиссии по делу Федотова.

«Мы, как и вы, ждем даты. Именно комиссия задает темп. Надеюсь, это произойдет как можно скорее. А пока обе стороны готовят свои аргументы.

Мы не делаем громких заявлений, но намерены твердо защищать фундаментальные международные правила: соблюдение контракта.

Когда началась ситуация на Украине, многие иностранцы захотели уехать из России. На нас оказывалось невероятное давление со стороны клубов, которые хотели подписать этих игроков. Они хотели, чтобы мы изменили правила ИИХФ, чтобы освободить игроков.

Наша позиция была четкой: «Контракт есть контракт». Мы не изменили свою позицию и в случае с Федотовым», – заявил президент ИИХФ Тардиф.

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18 комментариев

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Ыжык
Ответ Den_94
Угум, типа они всё равно не уехали на своих контрактах, ога
Они уехали, но отдали денег. Как тот же Найт.
+13
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+12
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ilya1809
Ответ Rodgeras
Пусть не врёт! У нас неред пловом ведущие защитники финны свалили. И что?
Там либо обоюдка, либо компенсация со стороны игрока была.Никто не уезжал в добровольном порядке, ИИХФ не вводил инструментов, считать контракты в КХЛ не действующими, все расторжения ТОЛЬКО по условиям регламента КХЛ.
+12
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Maturmalai
Ответ Booligan
Со стороны Филей было бы неплохо хотя бы пункт об автоматическом продлении выложить в открытый доступ. А так получается, им нужно было на слово верить. Ну и в принципе можно было чутка больше медийности, чтобы нейтральный болельщик встал на их сторону, тем более, что вообще непонятно, зачем им нынешний Федотов, когда есть Колосов, например
Тут несколько проблем. Во-первых, понятия "нейтральный болельщик" не существует. Во-вторых, вряд ли кто-то серьезно может полагать, что Фила и ИИХФ прямо таки откровенно врут. В-третьих, ну выложат они контракт, ну почитаем его, все равно останутся споры по интерпретации написанного, и люди останутся при своих мнениях.
Ну и в конце концов, здесь не такой вопрос, где что-либо зависит от поддержки общественного мнения.
+4
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Booligan
Со стороны Филей было бы неплохо хотя бы пункт об автоматическом продлении выложить в открытый доступ. А так получается, им нужно было на слово верить. Ну и в принципе можно было чутка больше медийности, чтобы нейтральный болельщик встал на их сторону, тем более, что вообще непонятно, зачем им нынешний Федотов, когда есть Колосов, например
+6
-3
+3
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Mihamoscow
Фраза - “но мы намерены твёрдо защищать фундаментальные международные правила“ - выглядит убого и лицемерно в связи с отстранением России и Белоруссии в нарушение правил , а именно самого устава ИИХФ …
+4
-1
+3
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ilya1809
Ответ Booligan
Со стороны Филей было бы неплохо хотя бы пункт об автоматическом продлении выложить в открытый доступ. А так получается, им нужно было на слово верить. Ну и в принципе можно было чутка больше медийности, чтобы нейтральный болельщик встал на их сторону, тем более, что вообще непонятно, зачем им нынешний Федотов, когда есть Колосов, например
Да не может быть там пункта, об а"втоматическом продлении",что вы заладили.Это же что то типо 1+......1 , то есть что бы продлить контаркт ,предыдущая его часть должна быть исполненой, признана исполненой,мол контракт 22-23 закрыли, но она не исполнена, нет первой цифры 1,что бы к ней добавлять новый срок.Сейчас висит не исполненный контаркт, к приступлению которому не приступили, и условия окончания действия которого не настали.И все. А значит обязательства действует
+2
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Goodvin55
Ответ ДнепрЧемпион1983
демагогия какая то и вранье - у нас же большинство иностранцев разбежалось
Но есть один нюанс.. Расторгли контракты согласно прописанным в них правилам, выплатили компенсацию и уехали.
+3
-1
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Mi4eL
Ответ Mihamoscow
Фраза - “но мы намерены твёрдо защищать фундаментальные международные правила“ - выглядит убого и лицемерно в связи с отстранением России и Белоруссии в нарушение правил , а именно самого устава ИИХФ …
приезжает сборная России и никто больше не приезжает. это нормальный, рациональный выход?
+1
0
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Den_94
Угум, типа они всё равно не уехали на своих контрактах, ога
+7
-7
0
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Rodgeras
Пусть не врёт! У нас неред пловом ведущие защитники финны свалили. И что?
+6
-6
0
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deepinmyass
Так и сказал "ситуация"? Типа не всё так однозначно, всей правды мы не узнаем...
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Владимир
Ответ ilya1809
Да не может быть там пункта, об а"втоматическом продлении",что вы заладили.Это же что то типо 1+......1 , то есть что бы продлить контаркт ,предыдущая его часть должна быть исполненой, признана исполненой,мол контракт 22-23 закрыли, но она не исполнена, нет первой цифры 1,что бы к ней добавлять новый срок.Сейчас висит не исполненный контаркт, к приступлению которому не приступили, и условия окончания действия которого не настали.И все. А значит обязательства действует
Это как Радулов ездил в Нэшвилл доигрывать свой контракт...
0
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ilya1809
Ответ Владимир
Это как Радулов ездил в Нэшвилл доигрывать свой контракт...
ну да кстати
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Башмак Нирванов
Ответ Booligan
Со стороны Филей было бы неплохо хотя бы пункт об автоматическом продлении выложить в открытый доступ. А так получается, им нужно было на слово верить. Ну и в принципе можно было чутка больше медийности, чтобы нейтральный болельщик встал на их сторону, тем более, что вообще непонятно, зачем им нынешний Федотов, когда есть Колосов, например
В сотый раз повторяю - совершенно не обязательно наличие такого пункта в этом конкретном контракте. Достаточно наличия такой процедуры (продление по форс-мажору) в Уставе НХЛ (Соглашении между игроками и лигой). А все контракты имеют ссылку на то, что они заключены на основании этого документа.
+2
-2
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