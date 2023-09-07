Люк Тардиф: «Когда началась ситуация на Украине, многие иностранцы захотели уехать из России. Но позиция ИИХФ была четкой: «Контракт есть контракт». Мы не изменили ее и в случае с Федотовым»

Глава ИИХФ высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.

1 сентября вратарь сыграл за против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ. После этого Международная федерация хоккея оштрафовала на 5 тысяч франков за участие Федотова в матче . Если он продолжит играть, могут быть дополнительные санкции.

В играх с «Адмиралом» (4:1) и «Металлургом» (2:4) Федотов остался в запасе.

ответил на вопрос, когда пройдет заседание независимой дисциплинарной комиссии по делу Федотова.

«Мы, как и вы, ждем даты. Именно комиссия задает темп. Надеюсь, это произойдет как можно скорее. А пока обе стороны готовят свои аргументы.

Мы не делаем громких заявлений, но намерены твердо защищать фундаментальные международные правила: соблюдение контракта.

Когда началась ситуация на Украине, многие иностранцы захотели уехать из России. На нас оказывалось невероятное давление со стороны клубов, которые хотели подписать этих игроков. Они хотели, чтобы мы изменили правила ИИХФ, чтобы освободить игроков.

Наша позиция была четкой: «Контракт есть контракт». Мы не изменили свою позицию и в случае с », – заявил президент ИИХФ Тардиф.