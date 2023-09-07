Гельмут Марко: «Перес – южноамериканец, поэтому не так сосредоточен, как Ферстаппен или Феттель»
Гельмут Марко вновь назвал гонщика «Ред Булл» Серхио Переса «южноамериканцем».
Советник «Ред Булл» во второй раз объяснил неудачи Переса менталитетом, при этом приписав Мексику к Южной Америке.
«Безусловно, Гран-при Италии стал одним из лучших уик-эндов Чеко Переса, и мы знаем о его проблемах в квалификациях.
Надо помнить, что он южноамериканец, поэтому не так сосредоточен, как Макс Ферстаппен или в прошлом Себастьян Феттель.
Но гоночный темп – его сильная сторона, и он провел очень хорошую гонку. Обогнать трех соперников, Джорджа Расселла и пилотов «Феррари», было непросто, так как они быстрее на прямых. В гонке он все сделал правильно. Впереди треки вроде Сингапура, где он уже побеждал – они должны подойти ему лучше», – сказал Марко в эфире ServusTV.
Австриец добавил, что благодаря Пересу команда близка к достижению, которое ей еще не покорялось:
«Мы настроены оптимистично. Несмотря на наши успехи, мы никогда не финишировали первым и вторым в личном зачете и очень рады, что можем этого достичь».
Ранее Марко уже высказывался о «южноамериканце» Пересе.
«У него как у южноамериканца обычно много взлетов и падений», – заявлял специалист в интервью немецкому Sky.
Тому же каналу Гельмут рассказывал о том, как гонщики переживают ракетный удар по Джидде во время уик-энда «Формулы-1» в Саудовской Аравии в 2022 году:
«Макс чуть спокойнее. Перес немного нервничает, но он живет в Мехико, и там ненамного безопаснее, на самом деле».
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Попахивает шовинизмом
Марко кстати уже попытались за этот комментарий отменить, но дед старый, ему пофиг.
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