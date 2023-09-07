Гельмут Марко: «Перес – южноамериканец, поэтому не так сосредоточен, как Ферстаппен или Феттель»

Теги Гран-при Италии Ред Булл Гран-при Сингапура Себастьян Феттель Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии Авто

Гельмут Марко вновь назвал гонщика «Ред Булл» Серхио Переса «южноамериканцем».

Советник «Ред Булл» во второй раз объяснил неудачи Переса менталитетом, при этом приписав Мексику к Южной Америке.

«Безусловно, Гран-при Италии стал одним из лучших уик-эндов Чеко Переса, и мы знаем о его проблемах в квалификациях.

Надо помнить, что он южноамериканец, поэтому не так сосредоточен, как Макс Ферстаппен или в прошлом Себастьян Феттель.

Но гоночный темп – его сильная сторона, и он провел очень хорошую гонку. Обогнать трех соперников, Джорджа Расселла и пилотов «Феррари», было непросто, так как они быстрее на прямых. В гонке он все сделал правильно. Впереди треки вроде Сингапура, где он уже побеждал – они должны подойти ему лучше», – сказал Марко в эфире ServusTV.

Австриец добавил, что благодаря Пересу команда близка к достижению, которое ей еще не покорялось:

«Мы настроены оптимистично. Несмотря на наши успехи, мы никогда не финишировали первым и вторым в личном зачете и очень рады, что можем этого достичь».

Ранее Марко уже высказывался о «южноамериканце» Пересе.

«У него как у южноамериканца обычно много взлетов и падений», – заявлял специалист в интервью немецкому Sky.

Тому же каналу Гельмут рассказывал о том, как гонщики переживают ракетный удар по Джидде во время уик-энда «Формулы-1» в Саудовской Аравии в 2022 году:

«Макс чуть спокойнее. Перес немного нервничает, но он живет в Мехико, и там ненамного безопаснее, на самом деле».

Гельмут Марко о ракетном ударе: «Перес нервничает, но в Мехико ненамного безопаснее, чем в Джидде»

Серхио Перес: «Если я не буду в «Ред Булл» в 2024-м, придется искать другие варианты»

16 комментариев

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Yarchick
О у доктора австрийское нутро прорвалось
+14
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Anastasia Smelova
Смешно, что про "как у южноамериканца" можно столь свободно говорить, не смотря на негативный контекст, но если сказать "как у афроамериканца", то пиши конец карьере, сразу станешь расистом.
+12
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+11
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Scorpio
гнусный дед продолжает подбадривать
+9
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Paninaro
Сенна был латиноамериканцем. Ни Феттель ни тапок ему в подмётки не годятся.
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undermail@mail.ru
Ответ Anastasia Smelova
Смешно, что про "как у южноамериканца" можно столь свободно говорить, не смотря на негативный контекст, но если сказать "как у афроамериканца", то пиши конец карьере, сразу станешь расистом.
К сожалению это не смешно, это печально.
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Багира!
Ответ Paninaro
Сенна был латиноамериканцем. Ни Феттель ни тапок ему в подмётки не годятся.
Сенна был наполовину итальянцем, мама его из Неаполя. Да и папа у него не латинос. Так что, пример несколько неудачный. Вот Монтойя, да. Хоть и не чемпион Ф1, но ни Феттель, ни, тем более, Ферст, не годятся ему в подметки, хотя своим темпераментом он загубил много гонок себе.
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Alex K
Марко: Перес не ариец
Попахивает шовинизмом
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Jan Vorontsov
Я пропустил момент, когда учёные спортса доказали что менталитет обусловлен генетикой, или причём тут вообще расизм?

Марко кстати уже попытались за этот комментарий отменить, но дед старый, ему пофиг.
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Kemal Gul
Ответ Anastasia Smelova
Смешно, что про "как у южноамериканца" можно столь свободно говорить, не смотря на негативный контекст, но если сказать "как у афроамериканца", то пиши конец карьере, сразу станешь расистом.
Помнится, в футболе был случай, директора по трансферам клуба Вест Хэм уволили, потому что он сказал, что не хочет брать в команду африканцев и русских из-за их отношения к делу. Но тут до таких последствий вряд ли дойдет, хотя не удивлюсь, если Перес в будущем это припомнит и обвинит Марко в шовинизме. Но только после ухода из РБ, сейчас смысла катить бочку нет, только сократит свой срок пребывания в команде
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Kemal Gul
Ответ Dart Vader
Может в оригинале всё же "латиноамериканца"? Южная Америка начинается в 3 тысячах км на юг от южных границ Мексики
Нет, South American))
Уроки географии от доктора Марко)
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Dart Vader
Может в оригинале всё же "латиноамериканца"? Южная Америка начинается в 3 тысячах км на юг от южных границ Мексики
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Ват-сон
означает ли это, что все южноамериканцы в целом менее сосредоточены/ не могут сосредотачиваться так, как это могут европейцы?
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Башмак Нирванов
Если тряхнуть Дохтура, из него повалятся его гнилые потрошки.
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White Pardus
Ждём извинений, если БЛМщики вообще на колени не поставят. Доктор явно дал маху...
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Jan Vorontsov
Ответ Scorpio
гнусный дед продолжает подбадривать
Вообще подбадриванию посвящено 80% спича, и если убрать часть про южноамериканца, тут же в комментах обязательно бы начали писать какой дед лицемерный, Перес всем ему хорош, но ищет замену.
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