У Месси 13 голов и 5 ассистов в 13 последних матчах за клуб и сборную

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил гол в матче отбора ЧМ-2026 с Эквадором (1:0).

В 13 последних играх за национальную команду и « » на счету 36-летнего нападающего 13 мячей и 5 голевых передач.

15 июня Месси забил победный гол в товарищеском матче с Австралией (1:0).

В 11 играх за клуб у футболиста 11 мячей и 5 ассистов.

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