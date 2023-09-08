У Месси 13 голов и 5 ассистов в 13 последних матчах за клуб и сборную

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Интер Майами Футбол

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил гол в матче отбора ЧМ-2026 с Эквадором (1:0).

В 13 последних играх за национальную команду и «Интер Майами» на счету 36-летнего нападающего 13 мячей и 5 голевых передач.

15 июня Месси забил победный гол в товарищеском матче с Австралией (1:0).

В 11 играх за клуб МЛС у футболиста 11 мячей и 5 ассистов.

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43 комментария

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Бритва Борисович
Ну тут всё просто. За клуб не считается, потому что МЛС - это уровень моего двора, где ребятишки играют. За сборную не считается, потому что катарские шейхи после чемпионата мира не могут остановиться и по привычке покупают для Месси результаты и соперников.
Артёмка, я же всё правильно пишу? Если так, то с тебя 200-300 "+", как обычно.
+76
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+68
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Отец Абду
Месси в этом году со штрафного забил столько же голов ( а их 5), сколько кумиры хейтеров вместе взятые ( Лёва, Ван Дейк, Мбаппе, Холанд, Роналду, Джоржиньо) за последние 5 лет:)
+36
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+29
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Barsa! bolshe chem klub
что говорили хейтеры?? это ж МЛС и поэтому так много забивает??
А что сейчас скажете, тоже МЛС? Аа я знаю что скажете, это ж Эквадор!
Так вот, любой соперник по сборной из Южной Америки, составит конкуренцию практически любой европейской сборной и Месси там тоже первый.
Единственное что у вас осталось, на ветках Спортс ру активно минусовать, чтоб в глаза не попадалась истина
+37
-8
+29
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Din Rizaev
Ответ Бритва Борисович
Ну тут всё просто. За клуб не считается, потому что МЛС - это уровень моего двора, где ребятишки играют. За сборную не считается, потому что катарские шейхи после чемпионата мира не могут остановиться и по привычке покупают для Месси результаты и соперников. Артёмка, я же всё правильно пишу? Если так, то с тебя 200-300 "+", как обычно.
Мировой рейтинг лиг видели? там СА на первое место поднялся Апл обогнал на 0.01 по очкам
+19
-2
+17
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Александр Северный
где новость, о том что Лео обошёл Бекхэма по штрафным ударам. это конечно не дубль с пенальти, но всё равно)))
+17
-4
+13
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Barsa! bolshe chem klub
фантастический результат, при этом стал чемпионом мира. И не говорите что ЗМ не заслужил. Не вижу конкурента Месси.
Лучший...
+16
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+10
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Hella black
До Жуниньо рукой подать,браво Лёня 👏🏼
+8
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Tazemyrat Tolayew
Когда Король футбола Лео Месси 👑 бьёт штрафной удар, камеры показывает Месси и вратаря соперника, а когда кр7 бьёт штрафной то показывает камеры кр7 и стенку соперников! 🤣
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Кино Музыка
После ухода из ПСЖ набирает прежнюю форму.
+6
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Мгер Цолакян
Вы просто посмотрите, как 36 летний Месси справился с 21 летним защитником, который оценивается в 75 млн. https://twitter.com/sushiniesta/status/1699974024997023827
+8
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Нейтрал
Лучший из Лучших
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Caterina
Ответ Бритва Борисович
Пока смотрел игру, поймал себя на мысли, что на общей картинке в Аргентине теперь полкоманды выглядят, как Месси) Такие же маленькие, коренастые, кряжистые - Энцо, Макалистер, Альварес, Лаутаро, как минимум) Отличаю его от других только по тому, что он левша)
Макалистер и правда на Месси очень похож издали, и по движениям похож, и по силуэту, можно спутать на общем плане. Остальные не очень.)
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Бритва Борисович
Пока смотрел игру, поймал себя на мысли, что на общей картинке в Аргентине теперь полкоманды выглядят, как Месси) Такие же маленькие, коренастые, кряжистые - Энцо, Макалистер, Альварес, Лаутаро, как минимум) Отличаю его от других только по тому, что он левша)
+4
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The Highlander
Ну что тут скажешь? Величайший гном в истории человечества. Наслаждайтесь, пока он играет. После него уже все, темнота. Другие виды спорта.
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Din Rizaev
ребята внимательно посмотрите, когда он штрафной удар бил, там ворота подвинули, реально несколько роликов смотрел в ютубе
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Игорь Климов
Ответ Отец Абду
Месси в этом году со штрафного забил столько же голов ( а их 5), сколько кумиры хейтеров вместе взятые ( Лёва, Ван Дейк, Мбаппе, Холанд, Роналду, Джоржиньо) за последние 5 лет:)
Лео Месси в ближайших матчах снова забьёт со стандарта из-за штрафной.
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Отец Абду
Ответ Edwin_Hubble
Типичный сказочный персонаж из мира Мессиляндия) Назвал 6 футболистов, только один из которых является штатным исполнителем штрафных)
Ну, они же ваши самые любимые игроки с 18-19 года, не так ли?:)
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Игорь Климов
Гений футбола- Лео Месси! 🐐🇦🇷
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Din Rizaev
Ответ Деревянная рука
А что было в этот день? ты очередной раз написал про португалию?)
напряги мозги может вспомнишь, что было... раз темы про Аргентина и Месси не пропускаешь
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Din Rizaev
Ответ Деревянная рука
У тебя сексуальное влечение к португалии?)почему ты так часто её вспоминаешь?)
18.12.2022 снится?
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Din Rizaev
Ответ Деревянная рука
раз в 40 лет и палка стреляет.Следующий раз в 2080 выиграют
раз в 40 стреряла бы , Португалия хоть раз была бы )))
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Din Rizaev
Ответ Деревянная рука
Два турнира уровня чемпионата водокачки.Еще на ЗМ назабивает
Аргентина чемпион ёпты )))
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clausevenzzz
Сколько голов у Месси за национальную сборную?
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AnMe
Ассисты конечно у него не хуже голов.
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Деревянная рука
Не зациклен как ты на ком то конкретном поэтому не припомню
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