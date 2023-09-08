У Месси 13 голов и 5 ассистов в 13 последних матчах за клуб и сборную
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил гол в матче отбора ЧМ-2026 с Эквадором (1:0).
В 13 последних играх за национальную команду и «Интер Майами» на счету 36-летнего нападающего 13 мячей и 5 голевых передач.
15 июня Месси забил победный гол в товарищеском матче с Австралией (1:0).
В 11 играх за клуб МЛС у футболиста 11 мячей и 5 ассистов.
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Артёмка, я же всё правильно пишу? Если так, то с тебя 200-300 "+", как обычно.
А что сейчас скажете, тоже МЛС? Аа я знаю что скажете, это ж Эквадор!
Так вот, любой соперник по сборной из Южной Америки, составит конкуренцию практически любой европейской сборной и Месси там тоже первый.
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