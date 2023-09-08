19-летняя Гауфф второй раз вышла в финал турнира «Большого шлема»

Теги US Open WTA Мэдисон Киз Арина Соболенко Каролина Мухова Коко Гауфф Теннис

Шестая ракетка мира Коко Гауфф в полуфинале US Open обыграла Каролину Мухову – 6:4, 7:5.

19-летняя американка второй раз вышла в финал турнира «Большого шлема». В прошлом году она уступила в решающем матче на «Ролан Гаррос».

В целом на уровне WTA Гауфф вышла в седьмой финал и поборется за шестой титул.

После «Уимблдона» американка выиграла 17 из 18 матчей. Сейчас у нее серия из 11 побед подряд – перед US Open она взяла титул в Цинциннати.

За трофей US Open Гауфф поборется с Ариной Соболенко или Мэдисон Киз.

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4 комментария

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Диономис
Предпоследнее очко - розыгрыш года в WTA.
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Тащилка затащила... )
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Angry_bear
Молодец Коко, теперь вот вообще не обидно, что Мирра ей проиграла)
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