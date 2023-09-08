19-летняя Гауфф второй раз вышла в финал турнира «Большого шлема»

Шестая ракетка мира в полуфинале US Open обыграла – 6:4, 7:5.

19-летняя американка второй раз вышла в финал турнира «Большого шлема». В прошлом году она уступила в решающем матче на « ».

В целом на уровне WTA Гауфф вышла в седьмой финал и поборется за шестой титул.

После « » американка выиграла 17 из 18 матчей. Сейчас у нее серия из 11 побед подряд – перед US Open она взяла титул в Цинциннати.

За трофей US Open Гауфф поборется с или .

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе