19-летняя Гауфф второй раз вышла в финал турнира «Большого шлема»
Шестая ракетка мира Коко Гауфф в полуфинале US Open обыграла Каролину Мухову – 6:4, 7:5.
19-летняя американка второй раз вышла в финал турнира «Большого шлема». В прошлом году она уступила в решающем матче на «Ролан Гаррос».
В целом на уровне WTA Гауфф вышла в седьмой финал и поборется за шестой титул.
После «Уимблдона» американка выиграла 17 из 18 матчей. Сейчас у нее серия из 11 побед подряд – перед US Open она взяла титул в Цинциннати.
За трофей US Open Гауфф поборется с Ариной Соболенко или Мэдисон Киз.
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