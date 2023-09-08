Соболенко второй раз вышла в финал турнира «Большого шлема»

Вторая ракетка мира в полуфинале US Open обыграла – 0:6, 7:6(1), 7:6(10-5).

Во втором сете белоруска отыграла подачу на матч, а в третьем – брейк.

Соболенко провела седьмой полуфинал на «Больших шлемах» и второй раз вышла в финал. Первый был на , где она выиграла титул.

За трофей белоруска, которая в понедельник возглавит рейтинг WTA, поборется с .

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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