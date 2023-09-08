Соболенко второй раз вышла в финал турнира «Большого шлема»

Теги US Open WTA Мэдисон Киз Арина Соболенко Коко Гауфф Теннис

Вторая ракетка мира Арина Соболенко в полуфинале US Open обыграла Мэдисон Киз – 0:6, 7:6(1), 7:6(10-5).

Во втором сете белоруска отыграла подачу на матч, а в третьем – брейк.

Соболенко провела седьмой полуфинал на «Больших шлемах» и второй раз вышла в финал. Первый был на Australian Open, где она выиграла титул.

За трофей US Open белоруска, которая в понедельник возглавит рейтинг WTA, поборется с Коко Гауфф.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
Всё!!✌️Арина, на седьмом мяче посчитала, что выиграла) настолько была сосредоточена в игре, что даже забыла, что играет супер тай-брейк! 👌 Арина, спасибо за прекрасный матч! Поздравляю с такой непростой победой! 🔥Теперь только титул!💪
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим flanec
Даже представить трудно на каких качествах Соболенко выиграла матч. Можно сказать только одно, браво Арина, и успеха в финале!
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
сергей97
Браво Арина! Нет американскому финалу!
+21
-5
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tull
Молодец. Вернулась после провала первого сета. А сколько было негатива в комментариях. Сейчас то что скажите?
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Генадий Адамов
этот Соболенковскии камбэк всём запомнится на век, смогла игру перевернуть нас в Эйфориюююю Окунуть! Браво, Брависсимо!
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
olvl
Арину с крутейшей победой! Очень здорово провела концовку матча. Молодец. Удачи в финале.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andragon
После первого сета и невыразительной игры во втором так собраться заслуживает уважения. Арина заслужила себе этот финал, менталка у нее действительно чемпионская. Финал с Коко будет очень интересным.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jovid Mirzoev
У Арине титановые яйца 🦾
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Перстень Уэстбрука
умничка
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SEVEN_
Так бывает чтоли поле 6:0 победить, большая умница.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Диономис
#######!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
andrus_k
Моему сердечку было тяжело)
Феноменальная Арина.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgen Pticin
Кис тоже играла супер,но Арина в самом деле первая в мире,просто на жилах вытянула. Новая королева тенниса
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
matush
Обе молодцы, крутейший матч!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Мизгинов
Приз в номинации "чокерство года" уходит к Мэдисон Киз
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgen Pticin
блин Арина все нервы вытрепала
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Тяжело далась победа, не всё получалось в матче, но Арина выстояла и здорово провела оба тай-брейка и добилась желанной победы. Пусть и финал будет победным. Удачи !
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IlyaGrain
Ну какой же был крутой матч !! Удачи в финале ! С А Б А Л Е Н К А !!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dr Porto
Молодец, проиграла первый сет 0:6, проигрывала 3:5 во втором и вытащила игру. Удачи в финале ! Заслужила так-то стать первой ракеткой мира.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слава18
Арина умничка , к первому месту надо добавить ещё 1 большой шлем
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мирослав Холод
Ответ SEVEN_
Так бывает чтоли поле 6:0 победить, большая умница.
так часто бывает в Теннисе 😉
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jonathan Kramnikov
а что было в первом сете? почему под 0 проиграла?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
melmi
Выстрадала Арина
Два в целом провальных тай брейка Киз помогли , но приключений Арина себе сама в целом придумала ..
После такого матча сил бы на финал
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dr Porto
Ответ Владимир Мизгинов
Приз в номинации "чокерство года" уходит к Мэдисон Киз
Чокерство года(даже столетия) нужно бесспорно отдавать парникам Бурручага/Казанова на турнире в Корденонсе (Италия). Матч был 9 августа. Только глянь с какого счёта они проиграли чемпионский тай-брейк.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Ответ Владимир Мизгинов
Приз в номинации "чокерство года" уходит к Мэдисон Киз
Арина в полуфинале РГ против Муховой посильнее в этом плане будет.)) Хотя там не чокерство было, а непонятный ступор.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий