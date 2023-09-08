Соболенко второй раз вышла в финал турнира «Большого шлема»
Вторая ракетка мира Арина Соболенко в полуфинале US Open обыграла Мэдисон Киз – 0:6, 7:6(1), 7:6(10-5).
Во втором сете белоруска отыграла подачу на матч, а в третьем – брейк.
Соболенко провела седьмой полуфинал на «Больших шлемах» и второй раз вышла в финал. Первый был на Australian Open, где она выиграла титул.
За трофей US Open белоруска, которая в понедельник возглавит рейтинг WTA, поборется с Коко Гауфф.
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Феноменальная Арина.
Два в целом провальных тай брейка Киз помогли , но приключений Арина себе сама в целом придумала ..
После такого матча сил бы на финал