Карпин про 1:1 с Египтом: «Полезный для России матч. У нас люди только позавчера познакомились. Я еще имена не всех игроков запомнил»
Валерий Карпин видит пользу от игры России с олимпийской сборной Египта (1:1).
«Думаю, что этот матч был полезен для нас. Получили нужную нам информацию. Второй тайм мы провели лучше, чем первый. Так сложилась игра, это нормально. У нас люди только позавчера познакомились.
Еще имена не всех игроков запомнил. По фамилиям – да, а по именам сложно. Сегодня иногда кричал по фамилиям. Луис сидел, долго изучал, выучил всех. Молодец! Мне было некогда.
Был недоволен действиями в обороне. Диагонали проходят. Не буду называть имен, но такое недопустимо», – сказал главный тренер сборной России.
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Я хз чо многие ноют. Что нужно делать? Вызывать всю основу для великих побед над Египтом-2?
К нему какие претензии