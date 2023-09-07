Карпин про 1:1 с Египтом: «Полезный для России матч. У нас люди только позавчера познакомились. Я еще имена не всех игроков запомнил»

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин товарищеские матчи (сборные) олимпийская сборная Египта Чемпионат.com Футбол

Валерий Карпин видит пользу от игры России с олимпийской сборной Египта (1:1).

«Думаю, что этот матч был полезен для нас. Получили нужную нам информацию. Второй тайм мы провели лучше, чем первый. Так сложилась игра, это нормально. У нас люди только позавчера познакомились.

Еще имена не всех игроков запомнил. По фамилиям – да, а по именам сложно. Сегодня иногда кричал по фамилиям. Луис сидел, долго изучал, выучил всех. Молодец! Мне было некогда.

Был недоволен действиями в обороне. Диагонали проходят. Не буду называть имен, но такое недопустимо», – сказал главный тренер сборной России.

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66 комментариев

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Этот Райола хочет денег
Карпин: получил нужную нам информацию-фамилии игроков. В следующей игре узнаю еще полезную информацию- имена.
+140
-7
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градус ненависти
Для Валера идеальная ситуация: целей нет, деньги идут, только интервью давай и цену себе набивай
+108
-8
+100
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Egor Litvinov
Ответ Этот Райола хочет денег
Карпин: получил нужную нам информацию-фамилии игроков. В следующей игре узнаю еще полезную информацию- имена.
Позиции на поле? Это ближе к марту - ответил Карпин
+89
-1
+88
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Кирилл Дёминский
Карпин: не буду называть имён, потому что я их не запомнил
+55
0
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igls54
До понедельника можно начинать отмечать успех
+21
-3
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Н.Ф.
Раз имена не запомнил, значит и не он их в сборную пригласил. А кто же тогда?
+25
-8
+17
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Vadim Medvedev
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
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финансирование точно можно было бы заморозить до возобновления международных матчей
+19
-3
+16
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counsel
Ответ Н.Ф.
Раз имена не запомнил, значит и не он их в сборную пригласил. А кто же тогда?
По фамилиям нельзя пригласить?)
+19
-4
+15
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Сергей48
Это похоже на какой то прикол? Смешно, если бы не было так грустно
+17
-4
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Ветер
Валера себе не изменяет. Чтобы не запоминать имена игроков, он их потом кличками награждает. Так что молодым, "повезло".
+12
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Ola BP
Карпин делает единственное полезное дело для сборной - приглашает новые лица, что может в будущем сыграть на руку.
Я хз чо многие ноют. Что нужно делать? Вызывать всю основу для великих побед над Египтом-2?
+14
-4
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ Ola BP
Карпин делает единственное полезное дело для сборной - приглашает новые лица, что может в будущем сыграть на руку. Я хз чо многие ноют. Что нужно делать? Вызывать всю основу для великих побед над Египтом-2?
Нытики ноют, чтобы ныть. Вызвал бы основу, ныли бы, зачем основа против египетской молодежки. Не играть вообще - ноют, что сборная не хочет играть, играют матчи - ноют, что в матчах нет смысла. Как будто им выдали методичку, что под каждой новостью о сборной нужно ныть, что все плохо, на любую тему, главное - ныть.
+6
-1
+5
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King_X
Ответ градус ненависти
Для Валера идеальная ситуация: целей нет, деньги идут, только интервью давай и цену себе набивай
А разве он виноват в этом?
К нему какие претензии
+4
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Сим Сим
Следующую игру будет ДРУГОЙ состав, так что запоминать имена без надобности.
+3
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Overkiller
Ответ rigobersong
Позорище, а не тренер, превратил национальную команду в какой-то цирк!:) Но видать агенты ему норм приплачивают, что бы он ноунеймов всех позвал:))
В цирк весь спорт (и не только спорт) превратил другой человек. На Карпина просто свесили сборную, непонятно для чего существующую.
+10
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brace
Если 18 новичков играло, тут и к следующей игре не запомнишь имена
+2
0
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Men77
Карпин перед матчем озвучивает стартовый состав игрокам: Сегодня играют- Рыжий,Беззубый, Низкий, Хромой, Волосатый .......
+2
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Феоктист
Зачем такой тренер сборной и такая сборная? Вот собрал он их, тренировался один вечер в самолёте, а потом рассуждает об незнаемых именах. То есть, он даже в самолёте не со всеми познакомился и не успел их там потренировать. Это что за цирк он устроил? Понятно, клоун на арене, за это деньги платят, такие что другим клоунам и не снились.
Какой кошмар какой скандал. Смотри, а то ещё удар случится от такого негодования. Берегите себя.
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Варлампий Варлампий
Ответ Удар Кержакова
Сборная это какая-то чушь за которой я перестал следить от слова совсем, хотя ещё недавно плакал из-за поражения от сборной Словении и радовался победе над сборной Андорры и Ирландии. Главное не могу понять, только ли дело в СВО и в отстранении сборной, или и Карпин своим пофигизмом на вызов сборную повлиял тоже.
поверь, дело в старике, после его начинаний многое стало бессмысленным
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R Kukhov
Ответ Н.Ф.
Раз имена не запомнил, значит и не он их в сборную пригласил. А кто же тогда?
Главный болельщик
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AuroraBorealis
Ответ Dkfjf Kk
Пора запомнить Карпик, что ты не директор спа комплекса, ты тренер сборной России. Когда хоть кого нибудь выиграем? Состав такой , что скамейки не хватает. Пора бы уже определиться с основой и игрой команды
Выиграть можно приз, а противника - победить или обыграть
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Dmitriy Korchagin
Все это начинает напоминать Гарпастум! ⚽️
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AuroraBorealis
Ответ Dkfjf Kk
Не совсем , выигрыш игры - условно приз. Победа , выигрыш - синонимы.
Выигрыш игры - да, но Вы написали «кого нибудь» (и тут с ошибкой), а не про игру. Так что лучше не продолжайте
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Mechel**
А какую нужную информацию Карпин получил? Луис выучил имена игроков?
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Хейтер_Антона_Чейза_228
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Какой кошмар какой скандал. Смотри, а то ещё удар случится от такого негодования. Берегите себя.
Ты-то себя не бережёшь, сердобольный. У вас это какая-то общая черта — раздавать совет или утверждения и переть им наперекор.
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