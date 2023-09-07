Валерий Карпин видит пользу от игры России с олимпийской сборной Египта (1:1).

«Думаю, что этот матч был полезен для нас. Получили нужную нам информацию. Второй тайм мы провели лучше, чем первый. Так сложилась игра, это нормально. У нас люди только позавчера познакомились.

Еще имена не всех игроков запомнил. По фамилиям – да, а по именам сложно. Сегодня иногда кричал по фамилиям. Луис сидел, долго изучал, выучил всех. Молодец! Мне было некогда.

Был недоволен действиями в обороне. Диагонали проходят. Не буду называть имен, но такое недопустимо», – сказал главный тренер сборной России.

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