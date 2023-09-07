Жиру травмировал ногу в матче Франции с Ирландией. У форварда 4 гола в 3 играх за «Милан», дерби с «Интером» – 16 сентября

Теги Милан Сборная Франции по футболу серия А Италия травмы сборная Ирландии по футболу квалификация Евро-2024 Оливье Жиру Маркус Тюрам Здоровье Футбол

Оливье Жиру получил травму в матче Франции с Ирландией.

Форвард получил повреждение левого голеностопа и был заменен на 26-й минуте игры в квалификации Евро-2024. Вместо лучшего бомбардира в истории сборной Франции вышел Маркус Тюрам.

В этом сезоне Жиру забил 4 гола в 3 играх за «Милан». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Россонери» 16 сентября встретятся с лидирующим в чемпионате Италии «Интером».

Фото: lequipe.fr

36-летний Жиру забил за «Милан» в 6 играх подряд. У него 9 голов за это время, 5 – с пенальти

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26 комментариев

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Михаил Назаров
Началось в колхозе утро. Как же раздражают эти сборные во время сезона, просто слов нет. То Меньян, теперь Жиру. Ещё Тео там во Франции ломайте, вообще бомба будет. 😭
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Vlados 86
Зачем было деда дёргать на эти матчи? У Франции такой состав, что и без Жиру есть кому играть.
+18
-1
+17
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Medik99
Е-мое, тут ещё и ЛЧ в тяжёлой группе играть.
+7
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Oleg Chenakin
🤬🤬🤬
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0rbit
Ответ Vlados 86
Зачем было деда дёргать на эти матчи? У Франции такой состав, что и без Жиру есть кому играть.
согласен, только на лавке Тюрам и Муани, еще куча всяких Гуири, Калимуэндо, Ваи. Ладно бы топ матчи - Ирландия млин.
+3
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Rosslyn
Я ненавижу игры сборных ! Профита НОЛЬ! А $@#@ подкинут пол сезона не разгребёшь
+2
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marchellinos
Здоровья
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Николай Корягин
С учетом того с каким количеством травм начался клубный сезон, не удивлюсь если мы на этой паузе сборных много игроков потеряем из-за травм. Но желательно, чтобы не так это было. Всем здоровья!
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Рамос
Ну всё, началось...
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ya_za_ac_milan
Тупо никогда против Интера не выходим в оптимальном составе. Уже пятая игра с травмированными. Надежда на Окафора теперь. Лодышка это не шутки, я сам травму лодыжки по юности получал, 2 месяца обувь одеть не мог, нога опухает как у слона. Он поэтому и снял бутсы. Затекать нога начинает, жидкостью.
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Сэйлор Мун
Ответ 0rbit
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Не Дешам, а сам Жиру, то что не может вовремя завязать со сборной когда скоро 40 лет стукнет. В чем вина Дешама? В том что вызвал Жиру и доверяет ему выпуская на поле, а не маринуя на банке? Нет.
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Patriarkh Kirill
Ответ Medik99
Е-мое, тут ещё и ЛЧ в тяжёлой группе играть.
Да, группа реально тяжелая.
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Vlados 86
Ответ Direct free kick
Какой "такой"? Бен Йедеры и Ляказетты никогда не был нужны сборной. А Коло Муани и Тюремы тоже не топари
Муани и Тюрам за глаза на Ирландию и товарняк с немцами. Жиру можно было как джокера с лавки, а не со старта гонять. Человеку почти 37, дозировать нужно всё-таки.
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Doctor Draude
чтобы к 16му был в строю!!
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ya_za_ac_milan
Надеюсь форварда этого Дэвида заберем Зимой. Уже понятно, что Жиру вообще не вариант на весь сезон. Ни к Окафору и тем более Йовичу доверия нет. Надеюсь не сольем групповой этап к зиме и будем хотя бы в тройке в серии А. Жиру очень большая потеря. На нем и было подвязано взаимодействие Пулишича-Лофтус Чика-Жиру. Целое лето наигрывали связку, чтобы после третьего тура всё потерять. Ок Жиру восстановится. Но никаких гарантий что в 37 лет он стабильно отыграет сезон нет.
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Е.Р.
Не потеря. найдут другого исполнителя левых пенок.
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ya_za_ac_milan
Тареми сейчас наверное сидит и угорает. Пожадничали лишний миллиончик агентам дать- ну вот получайте. Теперь ситуация мутная как в дерби, так и в группе ЛЧ. Опять эта гребаная сборная Франции- то Меньян, то Жиру, то Тео оттуда еле живой выходит. Иронично в этой ситуации и то, что вместо Жиру выходит Тюрам, на которого Милан тоже миллион в год пожалел. Вот где тонко там и рвётся. Купили 10 игроков, самая уязвимая и слабо укрепленная позиция и именно там травма и вылет футболиста на несколько недель.
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Дорох
Азмун -твой выход !
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Игорь Новиков
Кабзда
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lyosha1786
Шанс для Йовича.
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0rbit
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Кефтеме
Всë больше начинают надоедать сборные, 1-2 недели ждать до клубного.
Здоровья Жиру!
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Михаил Назаров
Надеюсь отделается легким испугом, иначе....
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