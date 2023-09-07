Жиру травмировал ногу в матче Франции с Ирландией. У форварда 4 гола в 3 играх за «Милан», дерби с «Интером» – 16 сентября

Оливье Жиру получил травму в матче Франции с Ирландией.

Форвард получил повреждение левого голеностопа и был заменен на 26-й минуте игры в квалификации Евро-2024. Вместо лучшего бомбардира в истории сборной Франции вышел .

В этом сезоне Жиру забил 4 гола в 3 играх за «Милан». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Россонери» 16 сентября встретятся с лидирующим в чемпионате Италии «Интером».

Фото: lequipe.fr

36-летний Жиру забил за «Милан» в 6 играх подряд. У него 9 голов за это время, 5 – с пенальти

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