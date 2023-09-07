Водитель фуры задержан после смертельного ДТП с велосипедистами в Ленобласти. Возбуждено уголовное дело

Теги происшествия Велоспорт

Водитель фуры задержан после смертельного ДТП с велосипедистами в Ленобласти.

Об этом сообщило региональное отделение ГУМВД России.

Ранее грузовик КАМАЗ протаранил группу велосипедистов на автотрассе «Скандинавия», погибли два человека.

Главный тренер сборной России по велоспорту Иракли Абрамян заявил, что жертвами аварии стали представители региональной команды. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

 

«7 сентября 2023 года около 10:40 в Выборгском районе Ленобласти на 59 километре трассы «Скандинавия» 31-летний водитель тягача «Скания», гражданин одного из государств ближнего зарубежья, по неустановленной причине совершил наезд на двигавшийся впереди в попутном направлении легковой автомобиль «Форд», сопровождавший группу из 11 человек школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет.

От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок. В результате аварии 2 велосипедистки от полученных травм скончались на месте. Еще 7 девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу.

В рамках возбужденного уголовного дела водитель фуры допрошен в качестве подозреваемого и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Проводится расследование направленное на установление обстоятельств и причин аварии,» – сообщили в ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

15 комментариев

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Kappa Pride
>гражданин одного из государств ближнего зарубежья
Японец или финн?
+39
-6
+33
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Сим Сим
Нелепые трагедии. Жаль девчонок.
+19
0
+19
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Kappa Pride
Ответ Андрей Тюрин
Кореец или белорус мб? 🤔
Не стоит забывать про границу с Америкой
+16
-1
+15
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Bronenosec
Ответ Kappa Pride
>гражданин одного из государств ближнего зарубежья Японец или финн?
узбек, на других ресурсах не шифруют
+8
-1
+7
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MiG82
Постоянно там езжу и часто вижу этих велосипедистов. Просто не понимаю как можно на прекрасной новой трассе, где по три полосы в каждую из сторон, где относительно немного машин в будний день днём, где всё прекрасно просматривается, когда сзади велосипедистов едет машина с огромной оранжевой сигнальной «люстрой», как можно в таких условиях было их не заметить. Водитель грузовика похоже не в себе был. И очень мерзко выглядят комментарии Екимова и директора школы, которые сразу начинают перекладывать на тренера. Они же всё прекрасно знают, как и что организовано, эти дети там всегда тренируются
+5
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+5
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Андрей Тюрин
Ответ Kappa Pride
>гражданин одного из государств ближнего зарубежья Японец или финн?
Кореец или белорус мб? 🤔
+6
-2
+4
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Ярик01
Ответ Alex1104
Если тренер не согласовывал (а судя по отсутствии машины ГИБДД он этого не сделал) - тоже сядет.
Зачем вообще нужна машина ГИБДД в таких случаях?
Это автоколонна в 3 и более автобусов?
+6
-3
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sergey zlunikin
так КамАЗ или Скания?
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Montenegro Serbian
Ездил я как-то с женой в небольшое велопутешествие. Первый опыт стал последним. В том плане что всё хорошо закончилось: маршрут был пройдён. Но остались незабываемые впечатления от проносящиеся мимо фур и тачек, порой просто в полуметре от нас. Сильно понервничали.
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antineutrino
Ответ Kappa Pride
>гражданин одного из государств ближнего зарубежья Японец или финн?
Скандинав на Скании
+2
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Al561
Похоже просто заснул за рулем
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Товарищ Наркотик
Ответ Kappa Pride
>гражданин одного из государств ближнего зарубежья Японец или финн?
Норвежец, очевидно
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arspurs9
Очень непонятная ситуация. Что на скоростной трассе делали несовершеннолетние велосипедистки? Какой к черту "сопроводительный Форд"? Что это за Форд? Или просто кто-то из тренеров ехал за рулем? Где хоть какое-то согласование с дорожными службами? Почему так несся (и несся ли вообще) КАМАЗ?
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