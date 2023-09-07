Водитель фуры задержан после смертельного ДТП с велосипедистами в Ленобласти. Возбуждено уголовное дело

Водитель фуры задержан после смертельного ДТП с велосипедистами в Ленобласти.

Об этом сообщило региональное отделение ГУМВД России.

Ранее грузовик КАМАЗ протаранил группу велосипедистов на автотрассе «Скандинавия», погибли два человека.

Главный тренер сборной России по велоспорту Иракли Абрамян заявил, что жертвами аварии стали представители региональной команды. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

«7 сентября 2023 года около 10:40 в Выборгском районе Ленобласти на 59 километре трассы «Скандинавия» 31-летний водитель тягача «Скания», гражданин одного из государств ближнего зарубежья, по неустановленной причине совершил наезд на двигавшийся впереди в попутном направлении легковой автомобиль «Форд», сопровождавший группу из 11 человек школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет.

От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок. В результате аварии 2 велосипедистки от полученных травм скончались на месте. Еще 7 девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу.

В рамках возбужденного уголовного дела водитель фуры допрошен в качестве подозреваемого и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Проводится расследование направленное на установление обстоятельств и причин аварии,» – сообщили в ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.