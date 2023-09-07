33-летняя банкир обвинила Антони в нападении: «Он пытался заняться со мной сексом, но я не хотела. Он толкнул меня к стене, и я ударилась головой»
Банкир Ингрид Лана заявила, что Антони напал на нее в 2022 году.
33-летняя женщина дала интервью телеканалу RecordTV – его полная версия выйдет в воскресенье.
Она сообщила, что в прошлом октябре приехала домой к вингеру «Манчестер Юнайтед»: «Моей целью был только бизнес. Когда я пришла туда по его приглашению, то поняла, что у него есть скрытые мотивы».
Лана подчеркнула, что не состояла в любовных отношениях с футболистом.
«Он попытался заняться со мной сексом, но я не хотела. Он оттолкнул меня к стене, и я ударилась головой», – заявила она в интервью.
Ранее Антони был обвинен в нападении на его девушку и исключен из сборной Бразилии.
Изображение: f5.folha.uol.com.br
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