Банкир Ингрид Лана заявила, что Антони напал на нее в 2022 году.

33-летняя женщина дала интервью телеканалу RecordTV – его полная версия выйдет в воскресенье.

Она сообщила, что в прошлом октябре приехала домой к вингеру « »: «Моей целью был только бизнес. Когда я пришла туда по его приглашению, то поняла, что у него есть скрытые мотивы».

Лана подчеркнула, что не состояла в любовных отношениях с футболистом.

«Он попытался заняться со мной сексом, но я не хотела. Он оттолкнул меня к стене, и я ударилась головой», – заявила она в интервью.

Ранее Антони был обвинен в нападении на его девушку и исключен из сборной Бразилии.

Изображение: f5.folha.uol.com.br

«Я дрожала от страха». Антони обвиняют в угрозах и нападении на девушку

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