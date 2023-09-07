33-летняя банкир обвинила Антони в нападении: «Он пытался заняться со мной сексом, но я не хотела. Он толкнул меня к стене, и я ударилась головой»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия происшествия девушки и спорт Антони Футбол

Банкир Ингрид Лана заявила, что Антони напал на нее в 2022 году.

33-летняя женщина дала интервью телеканалу RecordTV – его полная версия выйдет в воскресенье.

Она сообщила, что в прошлом октябре приехала домой к вингеру «Манчестер Юнайтед»: «Моей целью был только бизнес. Когда я пришла туда по его приглашению, то поняла, что у него есть скрытые мотивы».

Лана подчеркнула, что не состояла в любовных отношениях с футболистом.

«Он попытался заняться со мной сексом, но я не хотела. Он оттолкнул меня к стене, и я ударилась головой», – заявила она в интервью.

Ранее Антони был обвинен в нападении на его девушку и исключен из сборной Бразилии.

Изображение: f5.folha.uol.com.br

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114 комментариев

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Александр Беляков
Честно скажу , он и ко мне приставал..
+169
-5
+164
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Kemal Gul
Ответ St.7
Вингеры МЮ реально прокляты
Ну, они действительно неплохо действуют в нападении, но есть нюанс
+142
-1
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.ru
33-летняя банкир: Я приехала к нему домой заняться бизнесом...
+104
-18
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St.7
Вингеры МЮ реально прокляты
+74
-4
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Forza
Ответ .ru
33-летняя банкир: Я приехала к нему домой заняться бизнесом...
Так и что не так? Типо, что-то странное, что сотрудник банка приезжает домой к вип-клиенту, для решения каких то финансовых вопросов?
+66
-18
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instasamka
Я в 2008 году ездил к Джессике Альбе домой, чисто по бизнесу. Хотел предложить открыть компанию Honest. Но у нее были скрытые мотивы. Она хотела заняться со мной сексом. Потом когда я ей отказал, она вышла замуж и открыла компанию с моей идеей. Пруфов у меня нет, но вы должны мне поверить!
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Football Forever
Хетафе хитро потирает руки...
+38
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Игорь Леонов
Ответ Александр Беляков
Честно скажу , он и ко мне приставал..
И ко мне
+23
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impaled
Не удивлюсь, если завтра выяснится, что он тайно посещает синагогу.
+15
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#SharkTeam
Ответ Forza
Так и что не так? Типо, что-то странное, что сотрудник банка приезжает домой к вип-клиенту, для решения каких то финансовых вопросов?
Похоже чел из тех, кто думает раз девушка пришла к нему на встречу то уже на все готова...
+14
-2
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Мгер Цолакян
Ответ Александр Беляков
Честно скажу , он и ко мне приставал..
Так у вас был или нет?
+10
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Григорий Геник
Я хоть не детектив, но даже мне понятно, что в Манчестере есть какая то организованная группа, которая занимается такого рода подставами. Менди, Гринвуд, Антони. Один город- но не одна команда)))
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Bahti Imamow
он и ко мне представал в 2021 году я только вспомнил
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ОттоДракула
За чела 100 миллионов отдали, а у него карьера скоро закончится. Вот ржомба.
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Forza
Ответ ruslan_khaibulov
хкрню скашал, домой приехать репетитор может детей учить или врач,дела бизнеса все вип клиенты делают в офисе. у них офисы тоже крутые, ее как у клерков, знаю по работе всех таких людей,очень богатых и важных,но они не похожи на обычных людей что под пиво на диване что-то пишут в интернете, другое воспитание и модно в жизни, могут и бухнуть, нораьота у них всегда в офисе, на дом к ним никогда не поедет банковский работник, никогда. они дома никогда работу не обсуждают с таким бизнес клерками. в дом по работе может попасть только врач , служба клининга, повар.но никак не ваши страховые агенты клерки и дале директора динамочино развивающихся компаний. в их кругу это просто не принято вообще.
Боже, ты если даже не ВИП-клиент Тинькофф банка, к тебе могут приехать менеджеры домой для сбора биометрии, доставки дебетовой карты, или подписания кредитного договора. О чем ты вообще говоришь?
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-1
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ariuntrius
Ответ St.7
Вингеры МЮ реально прокляты
Ну один смог обвести органы, мб и у этого получится
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Николай Васильков
Ну началось...
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rigobersong
Ответ карабашка
Где ж ты раньше была?
Может потому что боялась?:) Скорее всего долго работала, что бы получить доступ к богатым клиентам, а обвинив его без каких либо доказательств могла просто потерять все, сейчас же когда официально его обвинили, то с нее спал груз отвенности и она может сказать правду:) Какое право спиннер имел вообще ее трогать, а не то что толкать?:)
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Anton Kortenko
Ответ Forza
Так и что не так? Типо, что-то странное, что сотрудник банка приезжает домой к вип-клиенту, для решения каких то финансовых вопросов?
просто чела банк трахал. вот у него сразу прямые ассоциации.
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Пинающий Достоинства
Вон на Гигза женщины не жалуется, тк старая школа умеет с ними дела вести
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Максим Кутузов
Сколько ещё найдётся таких "жертв"?.))
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Акира_1
МЮ нужно перед любой покупкой проверить, не насиловал ли и не нападал ли их будущий игрок на женщин раньше.
+3
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Fedor Avedeniy
это уже бредом попахивает, в 2022 году. чё ни 2001? уже не знают как выкачать бабки с этих футболистов
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Papa Il
Продолжая заголовок: и у меня сместился имплант
+2
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Михо
Банкир симпатичная) Антони похоже действительно отморозок, здесь я не на его стороне
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