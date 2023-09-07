Бывший участник группы «На‑На» Владимир Левкин: «Ехать на Олимпиаду без гимна и флага? Лучше давайте сделаем альтернативу»
Певец Владимир Левкин считает, что Россия не должна ехать на Олимпиаду без флага.
«Уже сколько лет мы верим этим лгунам из МОК, которые дают нам маленькую «морковку», сейчас, мол, будет большая. А ее все нет. А мы все верим и вкладываем туда деньги. Иван Куляк (гимнаст, которого отстраняли за букву Z на форме – Sports.ru) же уважает флаг, гимн и герб той страны, что его воспитала.
Ехать на Олимпиаду без гимна и флага? Лучше давайте сделаем альтернативу. Игры доброй воли должны объединить людей, которые хотят соревноваться вместе с нами. С западными странами невозможно договориться», – рассказал бывший участник группы «На‑На».
Ши-на-най-да-опа, ши-на-ши-на-най...
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