Бывший участник группы «На‑На» Владимир Левкин: «Ехать на Олимпиаду без гимна и флага? Лучше давайте сделаем альтернативу»

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Иван Куляк Легкая атлетика

Певец Владимир Левкин считает, что Россия не должна ехать на Олимпиаду без флага.

«Уже сколько лет мы верим этим лгунам из МОК, которые дают нам маленькую «морковку», сейчас, мол, будет большая. А ее все нет. А мы все верим и вкладываем туда деньги. Иван Куляк (гимнаст, которого отстраняли за букву Z на форме – Sports.ru) же уважает флаг, гимн и герб той страны, что его воспитала.

Ехать на Олимпиаду без гимна и флага? Лучше давайте сделаем альтернативу. Игры доброй воли должны объединить людей, которые хотят соревноваться вместе с нами. С западными странами невозможно договориться», – рассказал бывший участник группы «На‑На».

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8 комментариев

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serginn
Осталось узнать, что по этому поводу думает Леня Голубков.
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Serge Vendino
Матч ТВ привлекает мощных экспертов
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бацко нановша
Фаина, Фаина, Фаина, Фаина, Фай-на-на, Фаина, Фай-на-на, ах, люблю тебя Фаина-Фаина!
Ши-на-най-да-опа, ши-на-ши-на-най...
Фаина, Фаина, Фаина, Фаина, Фай-на-на, Фаина, Фай-на-на, ах, какое имя Фаина-Фаина!
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Ярик01
Юрий Лоза. Единственный человек в мире музыки, к мнению которого стоит прислушиваться спортсменам.
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Сергей Орлов
Не забудьте опросить Политова, Асимова и Жеребкина.
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EvGe
Да, сделайте альтернативу! Вот лично ты в каком спорте видишь себя в этой альтернативе? М.б в воду прыгнешь с вышки? А лучше в унитаз...
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Александр Шейфер
Давайте, только можно не наши деньги.
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Олег Попов
Ответ Сергей Орлов
Не забудьте опросить Политова, Асимова и Жеребкина.
Самое главное забыли попросить их босса Бари Карабасова(Алибасова)
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