Бывший участник группы «На‑На» Владимир Левкин: «Ехать на Олимпиаду без гимна и флага? Лучше давайте сделаем альтернативу»

Певец Владимир Левкин считает, что Россия не должна ехать на Олимпиаду без флага.

«Уже сколько лет мы верим этим лгунам из , которые дают нам маленькую «морковку», сейчас, мол, будет большая. А ее все нет. А мы все верим и вкладываем туда деньги. (гимнаст, которого отстраняли за букву Z на форме – Sports.ru) же уважает флаг, гимн и герб той страны, что его воспитала.

Ехать на без гимна и флага? Лучше давайте сделаем альтернативу. Игры доброй воли должны объединить людей, которые хотят соревноваться вместе с нами. С западными странами невозможно договориться», – рассказал бывший участник группы «На‑На».