US Open. 1/2 финала. Соболенко встретится с Киз, Гауфф сыграет с Муховой
Арина Соболенко сыграет с Мэдисон Киз в полуфинале US Open.
Коко Гауфф встретится с Каролиной Муховой.
Сетка здесь.
US Open
Нью-Йорк, США
28 августа – 10 сентября 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
1/2 финала
- Дата проведения
- 8 сентября, 02.00
- Дата проведения
- 8 сентября, 03.30
но куда им до выскочки-однодневки Радукану, 150-ой ракетки мира, которой после квалификации дали не кого-то из топ-10 сразу, а такого же лаки-лузера из топ-150, да и потом никого даже из топ-40 до 1/4, про финал вообще молчу, вот так халява, ни одного вменяемого топа на своем пути, постелили сетку так постелили)