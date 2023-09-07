US Open. 1/2 финала. Соболенко встретится с Киз, Гауфф сыграет с Муховой

Теги US Open результаты WTA Мэдисон Киз Арина Соболенко Каролина Мухова Коко Гауфф Теннис

Арина Соболенко сыграет с Мэдисон Киз в полуфинале US Open.

Коко Гауфф встретится с Каролиной Муховой.

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US Open

Нью-Йорк, США

28 августа – 10 сентября 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

1/2 финала

Расписание US Open 2023

Результаты US Open 2023

Коко Гауфф (США) Каролина Мухова (Чехия)
Дата проведения
8 сентября, 02.00
Онлайн матча

 

Мэдисон Киз (США) Арина Соболенко (Беларусь)
Дата проведения
8 сентября, 03.30
Онлайн матча

20 комментариев

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Rodgeras
За Арину! За выход в финал!
+12
-3
+9
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Minsk Belarus
забавно читать про "халявную" сетку у топов из топ-2, типа они зря потеют весь сезон чтобы быть выше в рейтинге, бгг
но куда им до выскочки-однодневки Радукану, 150-ой ракетки мира, которой после квалификации дали не кого-то из топ-10 сразу, а такого же лаки-лузера из топ-150, да и потом никого даже из топ-40 до 1/4, про финал вообще молчу, вот так халява, ни одного вменяемого топа на своем пути, постелили сетку так постелили)
+9
-3
+6
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Verdo
Арине надо взять реванш у Муховой
+5
0
+5
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Syndycate
Ответ Jefri AG
Интересно, у кого более халявная сетка на этом турнире, у Соболенко или у Джоковича? Так сразу и не скажешь, в обоих случаях это просто проходной двор.
У кепки
+5
-1
+4
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AFP1
Хорошо что Кис взяла матч, она более целостный игрок, что ли. Вондруша конечно молодец что у нее все совпало на Уимблдоне, но второй раз подряд полуфинал-финал скажем уже слишком для рандомного тенниса левши .
+3
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Ответ Jefri AG
Про первые три круга никто не говорит, это понятно. Хотя у Рыбакиной например в третьем круге была крепкая Кырстя, которая в этом году обыгрывала Соболенко. Но дальше что? Максимально удобная Касаткина и распиаренная китаянка, которая на деле пока ничем не отметилась. И дальше Киз. Самая статусная соперница до финала получается Касаткина. Красота)
"Распиаренная китаянка" - ого как заговорили, а пару дней назад, эту китаянку называли всей надеждой кепочников)
+3
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+3
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Ответ Tun
Жестко канеш, Арина и Киз только вчера отыграли
Это ерунда, на недельных турнирах каждый день играют
+3
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Syndycate
Ответ Minsk Belarus
забавно читать про "халявную" сетку у топов из топ-2, типа они зря потеют весь сезон чтобы быть выше в рейтинге, бгг но куда им до выскочки-однодневки Радукану, 150-ой ракетки мира, которой после квалификации дали не кого-то из топ-10 сразу, а такого же лаки-лузера из топ-150, да и потом никого даже из топ-40 до 1/4, про финал вообще молчу, вот так халява, ни одного вменяемого топа на своем пути, постелили сетку так постелили)
Это другое) Топ-10 должны уже с первых кругов друг с другом играть)
+3
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Stas Salesov
Ответ Jefri AG
Интересно, у кого более халявная сетка на этом турнире, у Соболенко или у Джоковича? Так сразу и не скажешь, в обоих случаях это просто проходной двор.
Уверен в ее победе сегодня и вообще в финале? Думаю, может ей сразу надо кубок вручать
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Jefri AG
Ответ Stas Salesov
Уверен в ее победе сегодня и вообще в финале? Думаю, может ей сразу надо кубок вручать
Уверен, у Киз практически нет шансов. Наш друг Aryna Lapko верит в какие-то мои магические способности, но в этот раз не поможет. Пожалуй всё же посмотрю матч, ведь начал болеть за кролика уже лет десять назад. Соболенко тогда ещё картошкой в Минске торговала, а не на шлемах играла)
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Tun
Жестко канеш, Арина и Киз только вчера отыграли
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Syndycate
За финал Мухова - Соболенко, но скорее всего будет Гауфф - Киз
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ДоминаторТенниса
Киз не обыграть Соболенку, если 1-ая не примет колеса. Финал Гауфф-Соболенка судя по всему. Хотя...возможен и американский финал (Киз-Стивенс, 2017).
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Мирослав Холод
за Арину в 1/2 и в финале !
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Tanchita1
Хочу финал Мухова - Соболенко🤗
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Stas Salesov
Ответ Jefri AG
Уверен, у Киз практически нет шансов. Наш друг Aryna Lapko верит в какие-то мои магические способности, но в этот раз не поможет. Пожалуй всё же посмотрю матч, ведь начал болеть за кролика уже лет десять назад. Соболенко тогда ещё картошкой в Минске торговала, а не на шлемах играла)
Cпасибо, значит, победа Сабаленки безызбежна 🤝
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