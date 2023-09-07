Карпин о матче в Египте: «Живи мы в нормальных условиях, не думаю, что играли бы здесь. В такую жару стоять на бровке не очень комфортно, не говоря про бег»

Валерий Карпин описал сложные условия, в которых Россия сыграла с Египтом (1:1).

«Конечно, было бы лучше, если бы мы сыграли в Москве. В 20 градусов играть легче. Но мы живем в тех условиях, в которых мы находимся. Если бы мы жили в нормальных условиях, не думаю, что мы играли бы здесь с Египтом. Хочется другого, но есть что есть.

Нужно поблагодарить всех игроков, без разницы, кто и как сыграл. В такую жару стоять на бровке не очень комфортно, мягко говоря. Я уже не говорю про бег. Хотя я не ощутил того, что жара спала во втором тайме. Но мы вышли более подготовленными уже. Мы поняли, как играет Египет. Может быть, из-за этого и удалось прибавить», – сказал главный тренер сборной России.

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