Карпин о матче в Египте: «Живи мы в нормальных условиях, не думаю, что играли бы здесь. В такую жару стоять на бровке не очень комфортно, не говоря про бег»

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин товарищеские матчи (сборные) олимпийская сборная Египта Чемпионат.com Футбол

Валерий Карпин описал сложные условия, в которых Россия сыграла с Египтом (1:1).

«Конечно, было бы лучше, если бы мы сыграли в Москве. В 20 градусов играть легче. Но мы живем в тех условиях, в которых мы находимся. Если бы мы жили в нормальных условиях, не думаю, что мы играли бы здесь с Египтом. Хочется другого, но есть что есть.

Нужно поблагодарить всех игроков, без разницы, кто и как сыграл. В такую жару стоять на бровке не очень комфортно, мягко говоря. Я уже не говорю про бег. Хотя я не ощутил того, что жара спала во втором тайме. Но мы вышли более подготовленными уже. Мы поняли, как играет Египет. Может быть, из-за этого и удалось прибавить», – сказал главный тренер сборной России.

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40 комментариев

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Саша Пушкин
А что не так с условиями? Он , что посмел усомниться в правильности выбранной партией генеральной линии и сомневается, что все идет по плану, да с опережением графика?
А уж сколько лет подряд нас первые лица государства и их прикорытники убеждали в том, что санкции нам только на пользу. Мол развернемся в полный рост, надои увеличим и пшеница колоситься будет как никогда.
А что в итоге?
+79
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+57
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ОттоДракула
Ответ Красная стрела
Знаете. Всегда защищал сборную. Но когда тренер говорит «без разницы кто и как сыграл», возникает вопрос зачем это всё. Должен либо другой тренер быть, либо согласовывать матчи с ним и проводить только те, что имеют смысл🤷‍♂️
Так Валера и намекает, что от таких матчей смысла 0.
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ОттоДракула
Ответ леннорыч-абрамович
В других условиях Валеру давно бы отправили в отставку.
Судя по валериным интервью, если его и сейчас отправят, то он сильно не расстроится.
+25
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Красная стрела
Ответ ОттоДракула
Так Валера и намекает, что от таких матчей смысла 0.
Да надо сказать, что он не намекает даже, а прямо говорит 😂
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Moffo
Хочется другого, но есть что есть. Нужно поблагодарить...
+16
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+11
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Куприн
Через полтора года появились мысли "хочется другого", лет через 15 может и дойдет до "наверное надо что-то поменять".
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Этот Райола хочет денег
Ну что за отмазки, Валера? Ты же летом играл в Ростове, и в Краснодаре, с плюс 40, с повышенной влажностью? А, видимо, тактика в климатических условиях Египта отказывает, не работает!
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Куприн
Через полтора года появились мысли "хочется другого", лет через 15 может и дойдет до "наверное надо что-то поменять".
1,5: Хочется
3: Кажется
5: Может быть
10: Наверняка
15: Наверное
+6
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S Works Tarmac SL7
Уважаю Валеру.Уверен, что в нормальных условиях он бы высказал всё, что думает…всё
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Антон Фалафель
Не было ол инклюзива с алкогольными напитками.😕😕😕
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ПавелАвер
Ответ S Works Tarmac SL7
Уважаю Валеру.Уверен, что в нормальных условиях он бы высказал всё, что думает…всё
а иначе ему пришлось бы уехать в Прибалтику.... либо в тюрьму. вот и молчит
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Alex Dumskoy
Ответ Metalloid
Эту мысль украине мы донесём раньше, не переживай.
Это как в Афганистане? Сначала 9 лет доносили им что-то, а потом не выдержали, ушли и распались через 2 года.
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riverman1980
Кучерявый гопник умудрился приехать в гости и заявить хозяевам, что приехал к ним только потому что сейчас больше никуда не зовут.
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Кот Егрис
что ему не нравиться?! у нас люди летом целыми днями на солнце работают, и не воют.
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justbored
Лучший способ оставаться на месте - демонстрировать насколько ты за него не держишься ))
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Саша Пушкин
Ответ sergspartak
В итоге - на пользу. Валера и не сказал, что не на пользу, он лишь сказал, что в нормальных условиях там бы не играли.
А в чем это по-твоему выражается? В каких областях это можно заметить и подтвердить цифрами и прочей статистикой?
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ПавелАвер
Ответ несахар
тренер - физрук. команда - сборище поленьев.
а зачем поленьям усераться в матче ,который ничего не решает, мало ли травмы получат 😁
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ПавелАвер
даже и не знал ,что сегодня играла сборная ...
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sergspartak
молодцы
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Саша Пушкин
А что не так с условиями? Он , что посмел усомниться в правильности выбранной партией генеральной линии и сомневается, что все идет по плану, да с опережением графика? А уж сколько лет подряд нас первые лица государства и их прикорытники убеждали в том, что санкции нам только на пользу. Мол развернемся в полный рост, надои увеличим и пшеница колоситься будет как никогда. А что в итоге?
Наверняка уволят теперь.
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Саша Пушкин
Ответ Юрий Кузнецов
Очередной национал предатель? Только ты в своём бреду не смог увидеть, что США умирают вместе с долларом. ЛГБТ революция через поколение приведёт к тому, что вся Европа заместится муслимами, а мы у них на респекте, прямо сейчас готовим православный шариат. Китай отвоевывает какие-то рынки, и нас туда по доброе душевной впишет. Так что пускай слюни, но мы победим, а ты присядешь или что похуже. Удачи в ненависти к России 😗🤫😉
Пока Китай захватил российский рынок и завалил всё свои ширпотребом сомнительного качества за тройную цену. А если уж доллар загибается, то что говорить про рубль, который обесценивается даже к умирающему доллару. А вообще очень толсто и уныло написано, но про шариат недалеко от истины.
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Dvapyatdesyat
Ответ Rundatgame
Интересно, конечно, как до сих пор Валеру терпят в РФС. За место не держится, результат не важен, матчи не нужны, а те что проводятся - не в тех климатических условиях видите ли. Этого не знает, того не хочет...
Наверняка неустойку платить не хотят
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vit_po@bk.ru
Какая разница на результат. Только смысл наигрывать и давать возможность молодёжи. По этому срать на результат. А кто что-то говорит против, видимо ничего не смыслит в футболе.
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vintar
А египтяне, стало быть, играли в других условиях.
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Андрей маяк
Ответ Metalloid
Эту мысль украине мы донесём раньше, не переживай.
До тебя донесли уже.
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