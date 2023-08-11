Куртуа порвал «кресты», Ротенберг забил на турнире «3 на 3», «Зенит» оштрафован судом, «ПСЖ» давит на Мбаппе и другие новости

1. Вратарь «Реала» Тибо Куртуа порвал крестообразную связку колена на тренировке и может пропустить весь сезон! «Мадрид» срочно ищет голкипера на замену бельгийцу: Кепа, Де Хеа, Навас и Буну – среди кандидатов, марокканец, кажется, фаворит.

2. «ПСЖ» продолжает давить на Мбаппе. Клуб отправил форварду новое письмо и описал в нем последствия его возможного бесплатного ухода 2024 году: парижанам придется продавать игроков и увольнять многих сотрудников. А все идет именно к такому сценарию. Пишут, что Килиан не уйдет из «ПСЖ» этим летом, даже если не будет играть, форвард сказал об этом президенту клуба.

3. СКА с Романом Ротенбергом в составе выиграл турнир в формате «3 на 3». Главный тренер питерского клуба забил Максиму Третьяку (после сирены, но гол засчитали) и хотел забить лакросс-гол со спинорамой между ног вратарю – голкипер отбил, но была игра высоко поднятой клюшкой. Вице-президент ФХР выступает за хоккей «3 на 3»: «Телевизионные рейтинги будут самые высокие. 100% не хуже, чем у футбола, может, где-то и лучше».

4. «Зенит» оштрафован судом на 300 тысяч рублей за чемпионский парад. Его сочли несанкционированным массовым мероприятием.

5. Трансферы. «Зенит» готов предложить 35 млн евро за Дзаньоло, а игроку – 9 млн в год. «Реал Сосьедад» предложил 11 млн евро за Захаряна, «Динамо» хочет 15 млн.

«Бавария» договорилась о трансфере Кейна за 100+ млн евро. «Реал» может подписать Коло-Муани. «Аль-Ахли» дает «Ливерпулю» 12 млн евро за Тиаго. «Челси» предложил «Саутгемптону» 48 млн фунтов за Лавиа. Вратарь сборной Украины Трубин перешел в «Бенфику» из «Шахтера». «Рома» продала Ибанеса «Аль-Ахли» за 28,5+3 млн евро. «Вест Хэм» купил опорника «Аякса» и сборной Мексики Альвареса за 40 млн евро.

6. Крымский судья Константин Попов погиб в зоне СВО в 25 лет. Ультрас греческого «Ариса» вывесили баннер на игре Лиги конференций с киевским «Динамо»: «Разгромите нацистов «Азова» (батальон признан террористической организацией и запрещен на территории России).

7. На мужском теннисном турнире в Торонто Даниил Медведев и Карлос Алькарас вышли в 1/4 финала, Каспер Рууд и Милош Раонич выбыли, Энди Маррей снялся.

На женском турнире в Монреале Дарья Касаткина, Елена Рыбакина, Ига Швентек и Джессика Пегула вышли в 1/4 финала.

8. Фигуристка Алина Загитова посетила занятие по актерскому мастерству. А потом олимпийская чемпионка сделала заявление: «Меня бомбануло. Я не понимаю людей, которые меня хейтят за то, что я учусь чему-то новому».

9. Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова излечилась от рака.

10. НТВ снимает фильм «Больше чем футбол» с Иваном Охлобыстиным и Алексеем Воробьевым в главных ролях. По сюжету сборная России занимает место Англии на Евро и имеет 2 недели на подготовку к турниру.

11. Более 1200 бойцов подали коллективный иск против UFC – организация якобы использовала незаконные методы, чтобы завоевать господство на рынке. Блогер Хасбик заработал в UFC больше миллиона долларов.

12. «Ахмат» дома уступил «Балтике» (0:2) в заключительном матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ.

13. У форварда «Кливленда» Кариса Леверта украли часы за 93 000 долларов.

Цитаты дня:

«Хочу, чтобы вся публика, которая считает, что ехать без флага и гимна – это позор для страны, поняла, что для нас это событие, которое происходит, возможно, раз в жизни». Поварницын о нейтральном статусе

Уткин о реакции комментаторов «Матч ТВ» на критику: «Хорошо, что задело. Да, я суперавторитетный, терпите, обтекайте. Всегда нравилось отмечать идиотизмы, продолжу этим заниматься»

Роман Ротенберг: «У ИИХФ все рухнуло без России. Экономическая модель устремилась вниз. Пройдет еще какое-то время, и они просто обанкротятся»

Миодраг Божович: «Спартак» – народная команда и лучший клуб России. «Зенит» может делать что угодно, но болельщиков у красно-белых больше»

Экс-игрок «Терека» Темников: «В Чечне не надо выделываться, нужно знать правила. В шортах не ходить, не кричать на улице: «Эй, ууу»

«В Чехии больше богатых людей, чем в России, уровень жизни здесь выше и жить лучше на сегодня». Петржела о странах

Шапи о драке в чемпионате Израиля: «Если меня бьют, я бью в ответ. В Дагестане так делается»

Кристиан Хорнер: «Выступления Ферстаппена – то, что случается раз в поколение»