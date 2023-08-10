«Зенит» оштрафовали на 300 тысяч рублей за чемпионский парад. Его сочли несанкционированным массовым мероприятием

Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия болельщики Футбол

«Зенит» оштрафовали на 300 тысяч рублей за празднование чемпионства.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга сегодня, 10 августа, оштрафовал «Зенит» на 300 тысяч рублей по административному делу об организации несанкционированного массового мероприятия (ст. 20.2.2. КоАП РФ).

Кроме этого, по тем же основаниям на 60 тысяч рублей штраф получил глава службы безопасности клуба Александр Румянцев.

В полицейском протоколе указано, что гуляния 13 мая в честь празднования победы в Мир РПЛ «привели к нарушениям в движении пешеходов и транспортных средств, а также к повреждению газонов на общественной территории».

В материалах дела сказано, что участники мероприятия вытоптали покров, а из-за горящих пиротехнических средств (файеров, факелов-свечек), которые бросались на траву, газон был выжжен примерно в десяти местах.

Отмечается, что представители «Зенита» с вынесенным решением не согласны и намерены обжаловать его.

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75 комментариев

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Ivan Balashov
Самый страшный грех в понимании властей РФ - если кто-то из граждан страны вдруг попробует себя в самоорганизации. Причём с совершенно любыми целями.

За любой чих без участия или дозволения государства готовы сажать и штрафовать.
+159
-13
+146
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Александр Жердин
Когда г.губернатор не может наладить уборку снега и люди сотнями ( а может и тысячами) попадают в травму, ему не выписывают штраф, а повышают зряплату.
+82
-4
+78
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Артём Гусев
Как же власть боится любой самоорганизации людей. Везде нужно нос сунуть, а то вдруг люди задумаются о необходимости её
+61
-8
+53
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Алексей Минин
Ответ Кондитер
они подумали что это гей-парад
Так не Спартак же чемпионство отмечал)
+74
-31
+43
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Ivan Balashov
Ответ ZarvuR2020
Да причём тут это? Причём тут самоорганизация, если это клуб устраивал. Я понимаю о чём вы, проблема есть, но тут этот популизм вообще не к месту. Тут не какие то власти РФ, а вполне конкретный Беглов. О котором на спортсе плохо писать нельзя, учитывая мой удаленный комментарий.
Ну так Беглов на губернаторском посту не сам по себе вырос. Он плоть от плоти общей "вертикали", а не питерская версия Фургала.
+31
-2
+29
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Сергей Воробьев
Ответ Кондитер
Комментарий удален модератором
потому, что отмечать нечего ближайшие 10 лет
+15
-3
+12
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Баббл
Опять питерский админресурс в действии? Могли бы весь Зенит по закону и на 15 суток упаковать
+11
-2
+9
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wlad wasew
Как же они надоели.
+9
-1
+8
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shishovv
😂😂😂🤡
+7
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ZarvuR2020
Ответ Ivan Balashov
Самый страшный грех в понимании властей РФ - если кто-то из граждан страны вдруг попробует себя в самоорганизации. Причём с совершенно любыми целями. За любой чих без участия или дозволения государства готовы сажать и штрафовать.
Да причём тут это? Причём тут самоорганизация, если это клуб устраивал. Я понимаю о чём вы, проблема есть, но тут этот популизм вообще не к месту. Тут не какие то власти РФ, а вполне конкретный Беглов. О котором на спортсе плохо писать нельзя, учитывая мой удаленный комментарий.
+21
-15
+6
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Ответ Кондитер
Комментарий удален модератором
Чемпионства - да, наша. А всё нетрадиционное - это к вам.
+8
-2
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evgshk
Ответ Andrey Bokov
кто,интересно, кляузу накатал?) само по себе дело не возникает. тут инициатор нужен.
Я думаю здесь могут быть замешаны представители клуба Норшелланн.

Как известно, в 2013 году этот датский клуб проиграл Зениту в отборочном раунде ЛЧ со счетом 0-5. Они-то наверняка долго точили зуб на питерских…
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voka25
Администрация района нашла халявный способ срубить немного денег.
+5
-1
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Параллельный Перпендикуляр
Свобода собраний!
Ах, да, о чём это я?
Паноптикум...
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ZarvuR2020
Ответ Ivan Balashov
Ну так Беглов на губернаторском посту не сам по себе вырос. Он плоть от плоти общей "вертикали", а не питерская версия Фургала.
Ну во первых, Фургал из другой вертикали появлялся?
Во вторых, причём тут вообще вертикаль/не вертикаль, если это в принципе был даже не митинг, а чемпионский парад устроенный клубом? Тут ситуация совершенно иная
+3
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форест
Ответ Кондитер
Комментарий удален модератором
А это что такое?
https://cs6.pikabu.ru/post_img/big/2015/06/28/7/1435486390_288145893.jpg
+3
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ZarvuR2020
Ответ Кондитер
Комментарий удален модератором
У вас это вообще главной проблемой было при Лужкове
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Ответ Ivan Petrov
22:10 . Нет ,ваши всё таки запрещённые парады
Чемпионства разрешены на территории РФ. Хотя, действительно, вам-то откуда это знать
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Наталья Ларионова
Ответ Кондитер
они подумали что это гей-парад
Опять со спартачами спутали.
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evgshk
Пора бы уже задуматься о введении Parad ID.
+2
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shooher
А чего уж. Надо и футболистов штрафовать, пили шампанское открыто в общественном месте.
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abrusevshii chechen
Ответ Артём Гусев
Как же власть боится любой самоорганизации людей. Везде нужно нос сунуть, а то вдруг люди задумаются о необходимости её
Востание против Кадаффи началось на футбольном матче, когда против него выкрикивали лозунги, Пыня всё помнит
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tolstiy
клуб организовал, город разрешил, виноваты болельщики.... вот ещё один плюс в фануйди...
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Andrey Bokov
кто,интересно, кляузу накатал?) само по себе дело не возникает. тут инициатор нужен.
+1
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Виктор Войнов
Надо было бы и посадить кого нибудь, чо бы другим неповадно было)))
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