«Зенит» оштрафовали на 300 тысяч рублей за чемпионский парад. Его сочли несанкционированным массовым мероприятием

«Зенит» оштрафовали на 300 тысяч рублей за празднование чемпионства.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга сегодня, 10 августа, оштрафовал «Зенит» на 300 тысяч рублей по административному делу об организации несанкционированного массового мероприятия (ст. 20.2.2. КоАП РФ).

Кроме этого, по тем же основаниям на 60 тысяч рублей штраф получил глава службы безопасности клуба Александр Румянцев.

В полицейском протоколе указано, что гуляния 13 мая в честь празднования победы в Мир РПЛ «привели к нарушениям в движении пешеходов и транспортных средств, а также к повреждению газонов на общественной территории».

В материалах дела сказано, что участники мероприятия вытоптали покров, а из-за горящих пиротехнических средств (файеров, факелов-свечек), которые бросались на траву, газон был выжжен примерно в десяти местах.

Отмечается, что представители «Зенита» с вынесенным решением не согласны и намерены обжаловать его.

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