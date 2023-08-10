Ротенберг о хоккее «3 на 3»: «Телевизионные рейтинги будут самые высокие. 100% не хуже, чем у футбола, может, где-то и лучше»

Теги СКА премьер-лига Россия телевидение КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей 3х3 Хоккей

Роман Ротенберг уверен, что рейтинги хоккея «3 на 3» будут выше футбола.

В Сочи состоялся турнир в формате «3 на 3». Победу одержали хоккеисты СКА, обыгравшие в финале сборную России (3:1). Роман Ротенберг сыграл в составе СКА и набрал 2 (1+1) очка в двух матчах.

«Пригласить на турнир «3 на 3» другие клубы, помимо участников Sochi Hockey Open, – это финансовый вопрос. Надо взвешивать доходы и расходы.

Не так просто все это организовать. Мы очень благодарны командам-участникам.

Это серьезная организация – собрать все это и показать такой яркий хоккей, поднять рейтинги хоккея.

Уверен, что телевизионные рейтинги будут самые высокие. 100% не хуже, чем у футбола, может, где-то и лучше.

Нам нужна конкуренция между видами спорта. Это двигатель прогресса», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

СКА с Ротенбергом в составе выиграл турнир в формате «3 на 3». Роман набрал 1+1 в двух матчах

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43 комментария

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1319pro
Опять таблетки не выпил
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Fona
Уже представляю людей, которые идут вместо лиги чемпионов под вечер смотреть на игру СКА-Сочи 3х3
+31
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Pucheslav
Кому вообще формат 3 на 3 интересен ? Унылый раскат шайбы
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Marienburg
Ответ 1319pro
Опять таблетки не выпил
Выпил, но не те
+19
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Aleksey Yashin
Конечно-конечно, Роман. И футбола выше, и НХЛ выше, и Голубого огонька. Да, чем чёрт не шутит, возможно и выше чем прямая линия ВладимВладимировича. Суперсерия Россия 25 - Беларусь это доказала. А теперь умывайтесь, надевайте пижаму, и в кроватку. Спокойной ночи!
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Карпов Стас
Лучше 1 на 1 , Дед против Ротена!
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Доктор Верховцев
1 на 1 давай! Рейтинги будут зашкаливать! Мировые.
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SF_NY
Вот что с финнами русская водка делает. Ромка совсем спился.
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rjrjy
Ответ Pucheslav
Кому вообще формат 3 на 3 интересен ? Унылый раскат шайбы
Формат "3 на 3" очень хорошо смотрится в овертаймах плей-офф МЧМ или ЮЧМ, когда каждая атака, даже если это "унылый раскат шайбы", может закончить турнирный путь целой команды и решить судьбу важного трофея. Такой формат, даже когда хоккеисты периодически тянут время, стоя возле своих ворот, почти всегда приводит к увеличению среднего числа наблюдаемых опасных бросков и моментов за единицу времени, поскольку здесь постоянно случаются выходы 2-в-1, 3-в-1 или 1-на-1 и никто не занимается долгим позиционным нападением. Но это надо, чтобы исход каждой атаки имел какое-то значение для зрителя, а заброшенные шайбы (или неудачные попытки их забросить) вызывали у него какие-то эмоции. А когда команды забивают по 10 голов за 20 минут в рядовом товарищеском шоу-турнире, такого эффекта, конечно, не будет.
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m.scaline
да лучше Тарантино! нарезайте по 120 минут и в кинотеатры!
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ivan555navi
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Вообще, определённое рациональное зерно в этих словах есть.
Всякие тик-токи почему популярны? Потому, что короткие динамичные видео.
Что проще смотреть - тягучий футбольный матч 2 часа или быстрый хоккей 3х3 за 30 минут?
Для телевидения удобней второй вариант.
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Этот Райола хочет денег
Ну все, бросаю смотреть Премьер Лигу, Ла Лигу, ЛЧ, срочно перехожу на хоккей 3/3. Ротенберг врать не будет!
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ivan555navi
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Lina Starkova
3 на 3 - это цирк, а не хоккей.
В баскетболе уже играют и 3х3 и 2х2 и даже 1х1.
Можно как угодно называть, но и цирк и спорт, это шоу для зрителей
и куда будет больше ходить зритель, те и будут на коне.
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Человек_Легенда
Ромка сегодня своим финтом перед воротами по типу лакроса чуть вратаря клюшкой не огрел.
Там даже комментатор ахренел и посмеялся)

Так что нормально он рейтинги поднимает))

Зачем Еврокубки, когда есть матчи Ростов-Сочи 3х3?
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rjrjy
Рейтинги будут высокие, если позвать все клубы КХЛ (или хотя бы N сильнейших команд по итогам прошлого сезона) и устроить официальный турнир с нормальными призовыми, чтобы составы каждой команды были хотя бы близки к оптимальным. А на аналог матча звёзд НХЛ или гала-матча Ночной хоккейной лиги, в котором нет силовой борьбы и участвуют только "СКА", "Сочи", фарм-клуб "Сочи" и сборная фарм-клубов "СКА" и "Сочи" смотреть как-то не хочется.
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.ru
Нам нужна конкуренция между видами спорта...
Шорт трек с шайбой это не конкуренция... это инцест
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Валера Синюков
вот, что травма полученная в детстве, делает с человеком.
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Alek88
феерическийдолбонафт
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Джиза
Ответ ivan555navi
В баскетболе уже играют и 3х3 и 2х2 и даже 1х1. Можно как угодно называть, но и цирк и спорт, это шоу для зрителей и куда будет больше ходить зритель, те и будут на коне.
в баскетболе (стритболе так-то) 3х3 играют на одной половине и это уже принципиально другая игра. если на всю площадку 3х3 играть, то это вообще не интересно.
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Coss
Очнись! Футбол был , есть и будет самым зрелищным и рейтинговым видом спорта. Некоторые думают , что футбол - дело жизни и смерти. Они неправы , он гораздо важнее
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Mbest77
Надо в Испании показать, чтобы перебить рейтинги Эль Классико)
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headmaster
Да чего уж там. Вообще футбол показывать перестанут
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abdumalik hasanov
ой блин, что ты несёшь? 1+1 и рейтинги взлетели
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Гоша Пугач
Организуйте для Ротенберга космический корабль и отправьте его в космос
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ivan555navi
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Ответ _abc_
Мы в России. Что понравится этому уроду, то и будет на коне. Надеюсь, что и в России есть предел терпению и что окончательно убить хоккей не дадут, но пока всё уверенно двигается в этом направлении.
В своё время в стране был популярен хоккей с мячом,
но хоккей с шайбой оказался более зрелищным и переманил на себя зрителей.
Не надо искать врагов где их нет.
Повторю - это шоу для зрителей и именно они определяют популярность той или иной игры.
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