Ротенберг о хоккее «3 на 3»: «Телевизионные рейтинги будут самые высокие. 100% не хуже, чем у футбола, может, где-то и лучше»
Роман Ротенберг уверен, что рейтинги хоккея «3 на 3» будут выше футбола.
В Сочи состоялся турнир в формате «3 на 3». Победу одержали хоккеисты СКА, обыгравшие в финале сборную России (3:1). Роман Ротенберг сыграл в составе СКА и набрал 2 (1+1) очка в двух матчах.
«Пригласить на турнир «3 на 3» другие клубы, помимо участников Sochi Hockey Open, – это финансовый вопрос. Надо взвешивать доходы и расходы.
Не так просто все это организовать. Мы очень благодарны командам-участникам.
Это серьезная организация – собрать все это и показать такой яркий хоккей, поднять рейтинги хоккея.
Уверен, что телевизионные рейтинги будут самые высокие. 100% не хуже, чем у футбола, может, где-то и лучше.
Нам нужна конкуренция между видами спорта. Это двигатель прогресса», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
СКА с Ротенбергом в составе выиграл турнир в формате «3 на 3». Роман набрал 1+1 в двух матчах
Всякие тик-токи почему популярны? Потому, что короткие динамичные видео.
Что проще смотреть - тягучий футбольный матч 2 часа или быстрый хоккей 3х3 за 30 минут?
Для телевидения удобней второй вариант.
Можно как угодно называть, но и цирк и спорт, это шоу для зрителей
и куда будет больше ходить зритель, те и будут на коне.
Там даже комментатор ахренел и посмеялся)
Так что нормально он рейтинги поднимает))
Зачем Еврокубки, когда есть матчи Ростов-Сочи 3х3?
Шорт трек с шайбой это не конкуренция... это инцест
но хоккей с шайбой оказался более зрелищным и переманил на себя зрителей.
Не надо искать врагов где их нет.
Повторю - это шоу для зрителей и именно они определяют популярность той или иной игры.