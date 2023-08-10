Ротенберг о хоккее «3 на 3»: «Телевизионные рейтинги будут самые высокие. 100% не хуже, чем у футбола, может, где-то и лучше»

Роман Ротенберг уверен, что рейтинги хоккея «3 на 3» будут выше футбола.

В Сочи состоялся турнир в формате «3 на 3». Победу одержали хоккеисты СКА, обыгравшие в финале сборную России (3:1). Роман Ротенберг сыграл в составе СКА и набрал 2 (1+1) очка в двух матчах.

«Пригласить на турнир «3 на 3» другие клубы, помимо участников Sochi Hockey Open, – это финансовый вопрос. Надо взвешивать доходы и расходы.

Не так просто все это организовать. Мы очень благодарны командам-участникам.

Это серьезная организация – собрать все это и показать такой яркий хоккей, поднять рейтинги хоккея.

Уверен, что телевизионные рейтинги будут самые высокие. 100% не хуже, чем у футбола, может, где-то и лучше.

Нам нужна конкуренция между видами спорта. Это двигатель прогресса», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

СКА с Ротенбергом в составе выиграл турнир в формате «3 на 3». Роман набрал 1+1 в двух матчах