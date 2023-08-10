У Кариса Леверта украли часы за 93 000 долларов

Теги происшествия Кливленд НБА Карис Леверт Баскетбол

Форвард «Кливленда» Карис Леверт обратился в полицию по поводу кражи очень редких часов Peugeot стоимостью 93 000 долларов, сообщает TMZ Sports.

По словам баскетболиста, кража произошла 1 августа во время вечеринки в его доме в районе Лос-Анджелеса. Леверт заметил кого-то в спальне, а когда зашел, чтобы проверить, в чем дело, обнаружил пустую шкатулку для часов.

Полиция Лос-Анджелеса проводит расследование.

Этим летом Леверт подписал с «Кавальерс» новый двухлетний контракт на 32 миллиона долларов.

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5 комментариев

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Иннокентий Кокс
Кто тут редактор? Часы Piguet!!! Откуда такие альтернативно одаренные авторы?
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nikolaev-78
Ответ Иннокентий Кокс
Кто тут редактор? Часы Piguet!!! Откуда такие альтернативно одаренные авторы?
Попался, голубчик! ))
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Vinnie Jones
Нашедшему просьба вернуть за вознаграждение
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Onion
Сочувствовать этому парню что-то плохо получается...
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Onion
Ответ Иннокентий Кокс
Кто тут редактор? Часы Piguet!!! Откуда такие альтернативно одаренные авторы?
Откуда знаешь?)))
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