«Вест Хэм» купил опорника «Аякса» и сборной Мексики Альвареса за 40 млн евро с учетом бонусов

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Вест Хэм премьер-лига Англия трансферы Сборная Мексики по футболу Эдсон Альварес Футбол

Полузащитник сборной Мексики Эдсон Альварес присоединился к «Вест Хэму».

Лондонский клуб объявил о подписании 25-летнего футболиста. Контракт с ним рассчитан на 5 лет. 

Ранее сообщалось, что «молотобойцы» заплатят «Аяксу» 40 миллионов евро с учетом бонусов за трансфер игрока. 

Альварес выступал за «Аякс» с 2019 года. В составе сборной Мексики он провел 69 матчей. Подробную статистику опорного полузащитника можно найти здесь

Фото: https://www.whufc.com/

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11 комментариев

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Born is the King
Качественная замена Деклана только на 90 млн дешевле
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felix-sanchez
Ничем не хуже распиаренного англичанина, отлично сработал Вест Хэм.
+8
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Leo_89
Мастер класс от Вест Хэма как спихнуть игрока за 100 миллионов и найти ему адекватную замену за 40, при этом оставив 60 лямов на других игроков.
+2
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Pucheslav
Ответ QWertY
Он лучше Райса
Чем ?
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Kahn01
Ответ Leo_89
Мастер класс от Вест Хэма как спихнуть игрока за 100 миллионов и найти ему адекватную замену за 40, при этом оставив 60 лямов на других игроков.
Они ещё прикупили Уорд-Прауза. Вот это менеджмент
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CONOR McGregor
помню челси вёл его в прошлом году, но не судьба
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<CRISTIANO>
Вэст Хэм знантно закупается и с умом тратит деньги от продажи Райса.
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Ilya Shilovskiy
"Бедный" мой Аякс, хоть и разбогател за последние годы, там же играть некому будет... Одни салабоны остались)
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ParvizLNDRreal
Молотки знатно центр поля усилили. 🔝
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yrok77
Ответ Kahn01
Они ещё прикупили Уорд-Прауза. Вот это менеджмент
Уорд Прауз это гарантия нескольких голов со штрафных за сезон
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