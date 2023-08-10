«Вест Хэм» купил опорника «Аякса» и сборной Мексики Альвареса за 40 млн евро с учетом бонусов
Полузащитник сборной Мексики Эдсон Альварес присоединился к «Вест Хэму».
Лондонский клуб объявил о подписании 25-летнего футболиста. Контракт с ним рассчитан на 5 лет.
Ранее сообщалось, что «молотобойцы» заплатят «Аяксу» 40 миллионов евро с учетом бонусов за трансфер игрока.
Альварес выступал за «Аякс» с 2019 года. В составе сборной Мексики он провел 69 матчей. Подробную статистику опорного полузащитника можно найти здесь.
Фото: https://www.whufc.com/
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS
11 комментариев