«Вест Хэм» купил опорника «Аякса» и сборной Мексики Альвареса за 40 млн евро с учетом бонусов

Полузащитник сборной Мексики Эдсон Альварес присоединился к «Вест Хэму».

Лондонский клуб объявил о подписании 25-летнего футболиста. Контракт с ним рассчитан на 5 лет.

Ранее сообщалось, что «молотобойцы» заплатят «Аяксу» 40 миллионов евро с учетом бонусов за трансфер игрока.

выступал за « » с 2019 года. В составе сборной он провел 69 матчей. Подробную статистику опорного полузащитника можно найти здесь.

Фото: https://www.whufc.com/

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