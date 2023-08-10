«В Чехии больше богатых людей, чем в России, уровень жизни здесь выше и жить лучше на сегодня». Петржела о странах

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Чехия Властимил Петржела деньги Футбол

Властимил Петржела сравнил уровень жизни в России и Чехии.

«Мне кажется, в Чехии больше богатых людей, чем в России, уровень жизни здесь выше.

Но я люблю вашу страну в любом случае, мне она нравится, как и моя – две развитые, прогрессирующие страны.

Но, повторюсь, в Чехии на сегодня жить лучше, на мой взгляд», – заявил бывший главный тренер «Зенита».

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219 комментариев

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couture39
Петржела прав. ВВП на душу в Чехии 27 тысяч долларов, а в России 15 тысяч. При этом, Чехия на четвертом месте в мире по социальному равенству (GINI), а Россия на 83м.

Так что да, в России намного больше миллиардеров и миллионеров, а в Чехии намного больше обеспеченных людей среднего класса (которых Петржела и назвал "богатыми"). По стандартам Абрамовича и Сечина богатых людей в Чехии действительно нет.
+150
-15
+135
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Этот Райола хочет денег
Зато в Чехии нет таких огромных яхт у меряющихся писями олигархов, вот! И вообще, в журнале Форбс количество чешских миллиардеров намного меньше российских! Утерлись, а?
+119
-16
+103
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ARIGAMI ARIGAMI
Нет, это не правда, они от холода зимой должны были обеднеть ©
+59
-14
+45
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Ллб
Ответ couture39
Петржела прав. ВВП на душу в Чехии 27 тысяч долларов, а в России 15 тысяч. При этом, Чехия на четвертом месте в мире по социальному равенству (GINI), а Россия на 83м. Так что да, в России намного больше миллиардеров и миллионеров, а в Чехии намного больше обеспеченных людей среднего класса (которых Петржела и назвал "богатыми"). По стандартам Абрамовича и Сечина богатых людей в Чехии действительно нет.
Чтобы дополнить картину , для полного понимания расклада....еще стоит обязательно сказать, что Россия пятая в мире страна по ВВП-ППС, а с учетом огромной разбежки между доходом богатых и бедных , эти цифры никак нельзя трактовать по другому, как наличие в России , одновременно, и множества очень богатых людей и очень бедных ( последних, конечно же, несоизмеримо больше)
+30
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+29
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сервисник
Мы рады за вас!
+30
-3
+27
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pit4er
В России тоже много богатых чехов, одних Кадыровых несколько сотен
+24
-3
+21
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Фредерик Вассёр
Ответ Machine Head
Комментарий удален пользователем
Серьёзно? А может дело не в территории, а в соотношении ресурсов и эффективности использования своих ресурсов? В Якутии алмазов больше, чем во всей Европе за всю историю добычи. Где Якутия и где Европа по уровню жизни? Не нравится этот пример. Пойдем вашей логикой. Берём Канаду. Вторая страна по территории в мире. Где Канада и где РФ по качеству жизни? Разброс где-то в 100 лет не иначе?
+30
-11
+19
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Tima_Milan
Ответ Michael Sh
пожалуй, если ты достаточно состоятельный, то жить в России лучше. не берем футболистов или известных людей: условные айтишники высокого уровня могут зарабатывать в Мск 500 и быть королями (потому что остальные бедные). в Германии это будет от 4 тысяч евро в месяц, и прямо «небожителями» айтишники не считаются. это даже не в два раза больше, чем средняя зп. средний уровень жизни в Европе выше, тут спорить глупо. а дальше уже каждый сам выбирает, что ему важнее.
королями, но пока повесткин не придет ну или андрон не залетит
+25
-10
+15
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Michael Sh
пожалуй, если ты достаточно состоятельный, то жить в России лучше. не берем футболистов или известных людей: условные айтишники высокого уровня могут зарабатывать в Мск 500 и быть королями (потому что остальные бедные). в Германии это будет от 4 тысяч евро в месяц, и прямо «небожителями» айтишники не считаются. это даже не в два раза больше, чем средняя зп.

средний уровень жизни в Европе выше, тут спорить глупо.

а дальше уже каждый сам выбирает, что ему важнее.
+25
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+11
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And-Rover
Ответ Фредерик Вассёр
В Чехословакии даже во времена Варшавского договора уровень жизни был выше, чем в СССР. Советский человек стоял в очереди за чехословацкой мягкой мебелью. Такую мебель, начиная от стульев и кончая двуспальными кроватями не делали нигде в СССР. Зато в СССР любили делать танки и отправлять их арабам, чтобы их сжигали евреи в пустыне.
Да конечно, у тебя СССР делал лишь танки. А то что у нас делались и холодильники, газовые плиты, транзисторы, радиоприёмники, магнитофоны и прочее ты решил конечно умолчать.

Когда же вы вымрете со своим клише, что в СССР работал лишь ВПК.
+14
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+9
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Tima_Milan
Ответ Этот Райола хочет денег
Зато в Чехии нет таких огромных яхт у меряющихся писями олигархов, вот! И вообще, в журнале Форбс количество чешских миллиардеров намного меньше российских! Утерлись, а?
а также нет таких огромных писек у меряющихся яхтами олигархов
+13
-5
+8
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Андрей Барабанов
Ответ Этот Райола хочет денег
Зато в Чехии нет таких огромных яхт у меряющихся писями олигархов, вот! И вообще, в журнале Форбс количество чешских миллиардеров намного меньше российских! Утерлись, а?
Пражские яхты на Влтаве - это вообще отдельная песня
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bsanchezb
Ответ Сергей Васильев
Зато у Чехии нет будущего (как и у всех остальных рабов рабов США), а у России - есть.
Будьте осторожны с плюсами. Судя по истории сообщений пользователя, это не сарказм :)
+8
-1
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Vladislav Zhalobkevich
Ответ Caniball
В % отношении от общего числа да, больший % живет лучше, но в абсолютном в России тоже много обеспеченных людей.
Конечно много. Но ~44000 человек имеют на руках больше половины доходов страны. )
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fbd
Ответ Lets Go
Чехия не пережила столько войн, революций, терроризма , кризисов и всяких потрясений как Россия. Так то конечно в Чехии лучше, более развита, ухожена, сохранившейся старинная архитектура. Маленьким странам всегда проще.
Это какие-такие войны не пережила Чехия, которые пережила Россия? Страна в самом центре Европы, которая всегда одна из первых попадала практически в любой европейский замес и все время попадала в сферу влияния кого-то более крупного, зачастую против своей воли. Ну и ты как бы при разговорах а размерах стран не забывай про количество ресурсов.
+8
-2
+6
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Artem Ka
Ответ Michael Sh
пожалуй, если ты достаточно состоятельный, то жить в России лучше. не берем футболистов или известных людей: условные айтишники высокого уровня могут зарабатывать в Мск 500 и быть королями (потому что остальные бедные). в Германии это будет от 4 тысяч евро в месяц, и прямо «небожителями» айтишники не считаются. это даже не в два раза больше, чем средняя зп. средний уровень жизни в Европе выше, тут спорить глупо. а дальше уже каждый сам выбирает, что ему важнее.
500 в мск это король? В Химках - возможно) и то не факт)
+16
-10
+6
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Ллб
Ответ Caniball
В % отношении от общего числа да, больший % живет лучше, но в абсолютном в России тоже много обеспеченных людей.
Абсолютные цифры не имеют никакого значения для понимания ,кто там и где, лучше живёт.
В Индии 80-85 регионов нищие , но по ВВП страна держит уверенное третье место в мире за счет огромного населения.
Так же как и Китай вторая экономика мира , но по уровню ВВП на душу населения, схожа со странами второго/третьего эшелона
+7
-1
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$-AGROHIM-$
Ответ Michael Sh
пожалуй, если ты достаточно состоятельный, то жить в России лучше. не берем футболистов или известных людей: условные айтишники высокого уровня могут зарабатывать в Мск 500 и быть королями (потому что остальные бедные). в Германии это будет от 4 тысяч евро в месяц, и прямо «небожителями» айтишники не считаются. это даже не в два раза больше, чем средняя зп. средний уровень жизни в Европе выше, тут спорить глупо. а дальше уже каждый сам выбирает, что ему важнее.
эсмэсками в европе собирают на лечение детей?
вот это показатель
как и пенсия...
неоднократно был в морских круизах - все корабли забиты пенсионерами из загнивающей Европы
+9
-3
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#SharkTeam
Интересно про какой порог богатства он говорит
+9
-3
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Dmitry Koway
Ответ Висита Эльмурзаев
а в Беларуси не диктатура? сколько там президентов было за 30 лет?))
да это местный с особенностями развития
+9
-4
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Марат Люсьеныч
в заголовке один смысл, а контекст чуть другой)
+7
-2
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рашпиль
Спортс, вы специально находите бездарей, которые даже переписать цитату не могут без ошибок? Такое ощущение, что статьи пишут либо алкаши, либо школьники из третьего класса.
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troppe
Ответ Andartan
Судя по количеству минусов - не все выкупили рофл
я не уверен что это рофл
+5
0
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Burel
Как раз богатых в Чехии меньше. Это страна с едва ли не самой меньшей разницей в мире между местными богатыми и "бедными"
+6
-2
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Machine Head
Ответ Фредерик Вассёр
Серьёзно? А может дело не в территории, а в соотношении ресурсов и эффективности использования своих ресурсов? В Якутии алмазов больше, чем во всей Европе за всю историю добычи. Где Якутия и где Европа по уровню жизни? Не нравится этот пример. Пойдем вашей логикой. Берём Канаду. Вторая страна по территории в мире. Где Канада и где РФ по качеству жизни? Разброс где-то в 100 лет не иначе?
Ты был в Канаде ? Трудно разговаривать когда человек не понимает что такое 1/6 Земли .
+8
-4
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