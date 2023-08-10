«В Чехии больше богатых людей, чем в России, уровень жизни здесь выше и жить лучше на сегодня». Петржела о странах

Властимил Петржела сравнил уровень жизни в России и Чехии.

«Мне кажется, в Чехии больше богатых людей, чем в России, уровень жизни здесь выше.

Но я люблю вашу страну в любом случае, мне она нравится, как и моя – две развитые, прогрессирующие страны.

Но, повторюсь, в Чехии на сегодня жить лучше, на мой взгляд», – заявил бывший главный тренер « ».

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