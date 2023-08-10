«В Чехии больше богатых людей, чем в России, уровень жизни здесь выше и жить лучше на сегодня». Петржела о странах
Властимил Петржела сравнил уровень жизни в России и Чехии.
«Мне кажется, в Чехии больше богатых людей, чем в России, уровень жизни здесь выше.
Но я люблю вашу страну в любом случае, мне она нравится, как и моя – две развитые, прогрессирующие страны.
Но, повторюсь, в Чехии на сегодня жить лучше, на мой взгляд», – заявил бывший главный тренер «Зенита».
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Так что да, в России намного больше миллиардеров и миллионеров, а в Чехии намного больше обеспеченных людей среднего класса (которых Петржела и назвал "богатыми"). По стандартам Абрамовича и Сечина богатых людей в Чехии действительно нет.
средний уровень жизни в Европе выше, тут спорить глупо.
а дальше уже каждый сам выбирает, что ему важнее.
Когда же вы вымрете со своим клише, что в СССР работал лишь ВПК.
В Индии 80-85 регионов нищие , но по ВВП страна держит уверенное третье место в мире за счет огромного населения.
Так же как и Китай вторая экономика мира , но по уровню ВВП на душу населения, схожа со странами второго/третьего эшелона
вот это показатель
как и пенсия...
неоднократно был в морских круизах - все корабли забиты пенсионерами из загнивающей Европы