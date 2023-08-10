Алина Загитова: «Меня бомбануло. Я не понимаю людей, которые меня хейтят за то, что я учусь чему-то новому»

Алина Загитова обратилась к людям, которые ее критикуют.

Сегодня олимпийская чемпионка опубликовала видео с урока актерского мастерства.

«Выхожу с разговорным форматом, потому что меня только что бомбануло. Я искренне не понимаю людей, которые меня хейтят за то, что я учусь чему-то новому, развиваюсь.

Я считаю, что человек, который не идет вперед, ничему новому не учится, просто стоит на месте. И это самое ужасное состояние лично для меня. Думаю, меня многие поймут в этом вопросе.

То, что я начала заниматься актерским мастерством – это потому, что я так захотела. Ни для какого кино, ни для какого проекта – просто потому, что я так захотела.

Я так почувствовала, и я этому очень рада. Советую всем развиваться и пробовать что-то новое», – сказала фигуристка.

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