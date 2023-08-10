Алина Загитова: «Меня бомбануло. Я не понимаю людей, которые меня хейтят за то, что я учусь чему-то новому»
Алина Загитова обратилась к людям, которые ее критикуют.
Сегодня олимпийская чемпионка опубликовала видео с урока актерского мастерства.
«Выхожу с разговорным форматом, потому что меня только что бомбануло. Я искренне не понимаю людей, которые меня хейтят за то, что я учусь чему-то новому, развиваюсь.
Я считаю, что человек, который не идет вперед, ничему новому не учится, просто стоит на месте. И это самое ужасное состояние лично для меня. Думаю, меня многие поймут в этом вопросе.
То, что я начала заниматься актерским мастерством – это потому, что я так захотела. Ни для какого кино, ни для какого проекта – просто потому, что я так захотела.
Я так почувствовала, и я этому очень рада. Советую всем развиваться и пробовать что-то новое», – сказала фигуристка.
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Спортс, ну серьёзно, даже посты Заремы больше отношения к спорту имеют, чем фидбэк Загитовой для подписчиков
Разленилась армия совсем.
из стороны в сторону.
Читать надо хорошие
умные книги, навёрстывать упущенное в детстве.
Объясните уже ей, что, если вкладываешь что-то в свои соц.сети, то будь готова к обратной связи. А снятое видео с заранее подготовленным телефоном и слезками на камеру, это такая бузовщина.
Ничего хорошего нет в том, что человек инфантилен, что человек так и не повзрослел
Она реально сидит в каких-то телегах или форумах и сразу читает комментарии о себе?? Она здорова?
Ее поклонникам лучше б не платить за накрутки лучшей ведущей, а скинутся ей на психолога. Потому что это уже не первый раз, когда ее бомбит.