Алина Загитова: «Меня бомбануло. Я не понимаю людей, которые меня хейтят за то, что я учусь чему-то новому»

Теги видео женское катание соцсети Алина Загитова кино Фигурное катание

Алина Загитова обратилась к людям, которые ее критикуют.

Сегодня олимпийская чемпионка опубликовала видео с урока актерского мастерства.

«Выхожу с разговорным форматом, потому что меня только что бомбануло. Я искренне не понимаю людей, которые меня хейтят за то, что я учусь чему-то новому, развиваюсь.

Я считаю, что человек, который не идет вперед, ничему новому не учится, просто стоит на месте. И это самое ужасное состояние лично для меня. Думаю, меня многие поймут в этом вопросе.

То, что я начала заниматься актерским мастерством – это потому, что я так захотела. Ни для какого кино, ни для какого проекта – просто потому, что я так захотела.

Я так почувствовала, и я этому очень рада. Советую всем развиваться и пробовать что-то новое», – сказала фигуристка.

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257 комментариев

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AntOn
Она - ребенок по сути и по содержанию
+168
-17
+151
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Nadert@
Пока не научишься не показывай нам свои таланты. И хейта не будет.
+164
-26
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bolelschiza
детский сад
+110
-15
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Bernd Leno
Спасибо Алине Загитовой за бесперебойный генератор новостей для редакции)))
Спортс, ну серьёзно, даже посты Заремы больше отношения к спорту имеют, чем фидбэк Загитовой для подписчиков
+72
-5
+67
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DrDro
Нужно больше мёда Алинке в ушки.
Разленилась армия совсем.
+78
-16
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Артём Ларсон
Ответ Charliz
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Может тогда пусть она у себя дома их показывает, а не в общественном пространстве?
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Olga.t
Кто бы Алине объяснил, что это не развитие в личностном отношении, а бездумное метание

из стороны в сторону.
Читать надо хорошие
умные книги, навёрстывать упущенное в детстве.
+63
-11
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j48s9ts2sn
человек который не идет вперед-он просто стоит на месте😄
+55
-7
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Ливия
То есть Загитова пишет, как ей надоело, что ее критикуют и при этом продолжает постить очередные странные попытки проявляться, теперь в актерстве, и еще и ноет про хейт?
Объясните уже ей, что, если вкладываешь что-то в свои соц.сети, то будь готова к обратной связи. А снятое видео с заранее подготовленным телефоном и слезками на камеру, это такая бузовщина.
+49
-10
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Серега Москалев
Как же она любит хайпиться)
+35
-6
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Gemma157
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Ответ Быть Добру
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Ловко вы перевернули)
Ничего хорошего нет в том, что человек инфантилен, что человек так и не повзрослел
+35
-7
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Плацкарт Вагоныч
Ответ j48s9ts2sn
человек который не идет вперед-он просто стоит на месте😄
Джейсон Стэтхем (с)
+29
-3
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EmperorNazer
Потому что когда публичный и медийный человек лезет во все сферы подряд, куда может дотянуться, при этом не обладая никакими навыками в этих сферах, и свои потуги под видом профессиональной деятельности выставляет на аудиторию - он неизбежно столкнется с критикой. И это никакое не развитие и не стремление научиться чему-то новому, это, если говорить наиболее мягко, какая-то проекция игры в профессии, в которую любят играть дети дошкольного возраста, на реальную жизнь 21-летней девушки. Кстати, своей"бомбежкой" и неспособностью принять любое мнение, отличное от слепого восхищения, Алина также ужасно напоминает этих самых детей. Серьезно, кажется, что никто в мире ФК не обрушивается на своих хейтеров так же регулярно и рьяно, как это делает Загитова. Хотя их у всех хватает. Ну и напоследок - очень забавно слышать от Алины совет развиваться, когда она уже три года появляется в качестве ведущей на центральном канале и за это время так и не удосужилась хотя бы частично решить свои проблемы с дикцией и словарным запасом, да и просто поработать над составлением предложений из слов. Зато не забывает ежегодно похвастаться премией "Лучшая ведущая".
+32
-9
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tanya_1111
Я полезла на 1-ый канал потому что я так захотела, хотя слова связывать не умею. У меня будет своя школа потому что я так захотела, а то что опыта "0", ну так проходили я же освоила профессию журналиста и это освою. А так танцуй пожалуйста кто против-то.
+39
-17
+22
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Лариса Шевкун
Можно многому чему учиться, но надо, наконец, чему нибудь научиться.
+27
-5
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Astin
Ответ ЛисаАлиса78
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а что сделала "сама" Алина за годы после спорта???
+26
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noti22
А уж как бомбит твоих фанаток, ты бы знала )
+26
-6
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Девушка Безимени
еще и советы дает по развитию)
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Алексей Венедиктов
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Бомбалина))
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Morveena Bum
всмыси бомбануло? а как же хейтерз гона хейт, просто обиженные люди с комплексами©, просто не нравится моя внешность©? мы думали, этот кейс давно проработан с коучем
+25
-8
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tanya_1111
Восхищаюсь такими людьми как Даниил Тюменцев или Нэтан Чен, что бы достичь чего то более чем титулы в ФК они реально пашут и днем и ночью только представьте эти люди Чемпионы. Но можно и по другому в 15 лет выиграть ОИ при этом иметь смазливое лицо и всё ты можешь учится в 2-3 вузах при чем абсолютно очевидно, что времени на них нет так как параллельно у тебя диджейство, пение, Мерлин Монро, своя школа ФК в Казании тд и тп, и еще нам будут говорить, что там всё загнивает
+22
-6
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
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А в целом, то ее конечно никто особо и не хейтит. Просто посмеиваемся. Она как Гурбангулы Бердымухамедов-мнит себя экспертом чуть ли не во всех сферах человеческого бытия, берется за все подряд и все как-то очень поверхностно. В основном внимания ради, а не в целях настоящего интереса к делу с серьезным намерением
+29
-13
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Владислав Романов
Она даже не понимает за что её хейтят😁бомбалейла😁
+18
-3
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Ливия
Между выложенными актерскими проявлениями и бомболейло прошло полчаса)
Она реально сидит в каких-то телегах или форумах и сразу читает комментарии о себе?? Она здорова?
Ее поклонникам лучше б не платить за накрутки лучшей ведущей, а скинутся ей на психолога. Потому что это уже не первый раз, когда ее бомбит.
+24
-10
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Trash Talking
А старому она научилась? Я так и не понял, она закончила университет, в который поступила с самым низким баллом? Если нет, то почему она хватается за что-то новое, не закончив старое?
+17
-3
+14
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