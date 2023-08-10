Экс-игрок «Терека» Темников: «В Чечне не надо выделываться, нужно знать правила. В шортах не ходить, не кричать на улице: «Эй, ууу»
Экс-игрок «Терека» Иван Темников рассказал о жизни в Чечне.
– Вы говорили, что если не выпендриваться, можно спокойно ходить по Грозному. Что там не одобряется?
– Мы жили в Кисловодске – это вообще супер, курортный город. А так в Чечне просто не надо выделываться, нужно знать правила. В шортах не ходить, не кричать на улице: «Эй, ууу».
Знаю много чеченцев, тех же футболистов. Уциев – просто топовый человек! Всегда поможет, – сказал защитник «Кубани».
Темников играл за «Терек» (ныне «Ахмат») с 2013 по 2014 год.
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И когда уезжаешь из своего региона (Чечни в частности), важно эти правила не забывать.
Во всем мире можно, в Чечне в чем проблема?