Экс-игрок «Терека» Темников: «В Чечне не надо выделываться, нужно знать правила. В шортах не ходить, не кричать на улице: «Эй, ууу»

Теги Иван Темников премьер-лига Россия Первая лига Ахмат Кубань Футбол

Экс-игрок «Терека» Иван Темников рассказал о жизни в Чечне.

– Вы говорили, что если не выпендриваться, можно спокойно ходить по Грозному. Что там не одобряется?

– Мы жили в Кисловодске – это вообще супер, курортный город. А так в Чечне просто не надо выделываться, нужно знать правила. В шортах не ходить, не кричать на улице: «Эй, ууу».

Знаю много чеченцев, тех же футболистов. Уциев – просто топовый человек! Всегда поможет, – сказал защитник «Кубани».

Темников играл за «Терек» (ныне «Ахмат») с 2013 по 2014 год. 

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48 комментариев

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Легато
А почему тогда они у нас кричат эй ууу и прочее?)
+134
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Ебздрогыч
На время футбольного матча стадион в Грозном выходит из состава Чечни, поэтому футболисты могут играть в шортах
+74
-1
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Дмитрий
21-й век. Где-то люди планируют обитаемые базы на Марсе! Россия, Чечня, нельзя ходить в шортах.
+48
-6
+42
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Ответ Легато
А почему тогда они у нас кричат эй ууу и прочее?)
так у нас же можно
+23
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Aleksey Yashin
Выделываться и кричать на улице «Эй, ууу» вообще в любом регионе не приветствуется.
И когда уезжаешь из своего региона (Чечни в частности), важно эти правила не забывать.
+20
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Beloded2007
YouTube Shorts в Чечне не открываются?
+15
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Betting Star
Кто знает историю с шортами? Почему нельзя носить шорты в Чечне? Чеченцев сильно возбуждают волосатые мужские ноги?
+14
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Ебздрогыч
Белое не носить, обтягивающее не надевать, и главное не танцевать!
+18
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Манковский
Ответ damondiamond
эээй ууу
уйди отсюда шайтан!
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damondiamond
эээй ууу
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Ответ olander
А чем харам шорт ?
Чтобы было не видно, когда ноги побрил
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DiffusedLight
Ответ Легато
А почему тогда они у нас кричат эй ууу и прочее?)
У них же нельзя. А то похитят и выдадут замуж за Кадырова
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Spartakus1984
Правильно, зачем в Чечне это делать если можно приехав в Москву делать это и еще даже больше?!
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Ничего Смешного
Зато можно в другом регионе кричать, причём кричат в основном именно с кавказских регионов. Ещё можно пользоваться микрофоном.
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Coodesnik
а в других городах чеченцам можно вести себя,как угодно?( это у них правила такие?
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Виктор Войнов
А за такими развлечениями, в Москву. Добавил он
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ne ravnodushen
Поясните мне не мусульманину - почему в шортах нельзя ходить?
Во всем мире можно, в Чечне в чем проблема?
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R Kukhov
Главное что братух можно в шортах тискать
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Диономис
Ответ Дмитрий
21-й век. Где-то люди планируют обитаемые базы на Марсе! Россия, Чечня, нельзя ходить в шортах.
Слышал еще, что майки с коротким рукавом тоже не в почете.
+4
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6tspey7tb5
А судья продажный можно кричать ?
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ ne ravnodushen
Поясните мне не мусульманину - почему в шортах нельзя ходить? Во всем мире можно, в Чечне в чем проблема?
Возможно там живут неандертальцы?
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Домоседов
Скажите, а когда все говорят про необычную одежду "надо уважать традиции народа", это ведь на шорты не распространяется, потому что это другое?
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olander
А чем харам шорт ?
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МТБ
Ответ Spartakus1984
Из-за религии, так как помимо мужчин там ходят и женщины. Правда времена и нравы меняются, некоторые уже отказались от паранджи.
Но играть в футбол в шортах религия не мешает
+2
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pyritanza
Ответ Дмитрий
21-й век. Где-то люди планируют обитаемые базы на Марсе! Россия, Чечня, нельзя ходить в шортах.
Может они готовятся к освоению новых планет, ведь в открытом космосе и вправду нельзя ходить в шортах)
+2
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