Экс-игрок «Терека» Темников: «В Чечне не надо выделываться, нужно знать правила. В шортах не ходить, не кричать на улице: «Эй, ууу»

Экс-игрок «Терека» Иван Темников рассказал о жизни в Чечне.

– Вы говорили, что если не выпендриваться, можно спокойно ходить по Грозному. Что там не одобряется?

– Мы жили в Кисловодске – это вообще супер, курортный город. А так в Чечне просто не надо выделываться, нужно знать правила. В шортах не ходить, не кричать на улице: «Эй, ууу».

Знаю много чеченцев, тех же футболистов. Уциев – просто топовый человек! Всегда поможет, – сказал защитник « ».

играл за «Терек» (ныне « ») с 2013 по 2014 год.

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