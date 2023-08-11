НТВ снимает фильм «Больше чем футбол» с Охлобыстиным и Воробьевым. По сюжету Россия занимает место Англии на Евро и имеет 2 недели на подготовку

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НТВ начал снимать фильм «Больше чем футбол».

Иван Охлобыстин сыграет роль главного тренера сборной России, а актер и музыкальный исполнитель Алексей Воробьев сыграет роль футболиста.

«В центре истории ленты «Больше чем футбол» – в прошлом звезды большого футбола, а ныне так называемые сбитые летчики, которые неспособны объединиться в команду, ведь каждый из них преследует собственные цели. Лишь маленькая девочка, жизнь которой зависит от их побед или поражений, может их сплотить.

Главные роли в спортивной драме исполнят Алексей Воробьев, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Роман Мадянов, Алексей Гуськов и другие.

В результате очередной выходки фанатов сборной Англии, которая переросла в многодневные столкновения, руководство европейского футбола дисквалифицирует англичан с Кубка Европы по футболу. Вместо них в финальную стадию выходит сборная России.

У Федерации футбола России есть всего две недели, чтобы собрать команду. Главный тренер Сорокин (Иван Охлобыстин) и его помощник Михалыч (Александр Самойленко) приглашают футболистов, ставших сегодня «сбитыми летчиками»: нападающие Матвеев (Иван Алексеев) и Санаев (Игорь Сильченко) находятся под следствием за драку, защитник Бушагов (Кирилл Дыцевич) после громкого скандала разводится с женой, которая требует огромные алименты, молодой нападающий Кизяков (Василий Коковин) из-за своего характера сидит на скамейке и так далее.

Все они потеряли возможность играть, зарабатывать большие деньги, быть кумирами и настоящими звездами. План Сорокина – дать им шанс вернуть прежнюю жизнь – не срабатывает: новая сборная никак не может сыграться, каждый футболист преследует свои цели, поэтому и команды из них не получается», – говорится в описании на сайте НТВ.

«В основу фильма «Больше чем футбол» легла реальная история сборной Дании по футболу 1992 года, когда она не вышла на чемпионат Европы. Из-за гражданской войны в Югославии национальную сборную дисквалифицировали, а вместо нее на ЧЕ пригласили Данию.

Занявший пост главного тренера Рихард Меллер-Нильсен собрал команду, которая в итоге стала победителем того чемпионата. У лидера сборной Кима Вильфорта, забившего решающий гол в ворота немцев в финале чемпионата, тяжело болела семилетняя дочь Лин. Эта история сильно повлияла на меня, и я понял, что она не так просто мне попалась», – сказал режиссер проекта Виктор Демент.

Основными локациями выступят «ВТБ Арена», тренировочная база «Динамо», «Сапсан Арена» (часть стадионного комплекса «РЖД Арены») и база Олимпийской сборной в Новогорске. В кадре будут два основных стадиона: стадион «Локомотива» будет показан таким, какой он есть, потому что основное действие разворачивается в Москве, а стадион динамовцев на пост-продакшне перевоплотится в «Стад де Франс».

Фото: ntv.ru

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104 комментария

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AlKRD
Гойда или кринж?
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Cearvm
Вот и победы на Евро подъехали)
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Удар Кержакова
В финале мы крупно обыгрываем сборную США.
Шойгу подсмотрел сценарий фильма у Кима.
+96
-6
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Михо
Ответ Удар Кержакова
В финале мы крупно обыгрываем сборную США. Шойгу подсмотрел сценарий фильма у Кима.
Да, причем на Евро😃
+60
-3
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Красный чай
Ахах гляньте описание, они бомбежку Белграда связали с дисквалификацией сборной, хотя это произошло гораздо позже
+53
-5
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Альтависта
А на саундтреке наверняка Майданов с Газмановым. Кино на 12 гойд из 10.
+46
-2
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Forrest Gamp
какой же позор
+45
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ГЕНПЛАН
"После того, как американцы начали бомбить Югославию, национальную сборную страны дисквалифицировали"

Да уж))) Подумаешь 7 лет разницы между этими событиями, но кому это интересно.
+27
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Геннадий Тимченко
а чего, для экранизации остались только выдуманные победы❓🤔
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ AlKRD
Гойда или кринж?
Кринжойда😎
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Ллб
Ответ AlKRD
Гойда или кринж?
Ну тут уже понятно, что сюжетная линия банальный кринж с элементами гойды.
Тем более , что кино про события связанные с той сборной Дании на Евро-- уже давно существует
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leningrad
Банка Балтики и значок участника СВО тем, кто дойдет до кинотеатра.
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Антон Князев
В 1992 году Югославию никто не бомбил, видно какой этот режиссер большой "знаток" истории)
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laudrup
Как-то не красиво снимать комедию по мотивам реальных событий. Дочка Вильфорта, в итоге умерла.
Тем более, что уже есть фильм о сборной Дании, где этот сюжет подробно показан.
Неужели нельзя создать что-то своё, а не копировать чужое?
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Maxim Brodkin
Почему Охлобыстин то тренер, а не Галустян? Странно
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Кот под ногами майора
Ответ Cearvm
Вот и победы на Евро подъехали)
Главное, Тарасова предупредить, а то опять решит, что прямой эфир
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Stop-D
Прям новый жанр в кино, спортивная фантастика)))
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ральф шумахер
Ответ ГЕНПЛАН
"После того, как американцы начали бомбить Югославию, национальную сборную страны дисквалифицировали" Да уж))) Подумаешь 7 лет разницы между этими событиями, но кому это интересно.
Ну 1999 й или 1992й, действительно, да, никакой разницы) Шариков - профессор, по сравнению с охлобыстиными и теми, кто сейчас в россии историю пишет.
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Dizzod
в Движении верх играли за Сашку. теперь будут за Дашку. Поразительная фантазия у сценариста. Очень оригинально, такого никогда не было.
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Дмитрий
Ответ Красный чай
Ахах гляньте описание, они бомбежку Белграда связали с дисквалификацией сборной, хотя это произошло гораздо позже
Комсомольская правда газета мощная!
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Trash Talking
Мне уже даже смешно читать описание этого фильма, что уж говорить о будущем фильме
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Trash Talking
"В основу фильма «Больше, чем футбол» легла реальная история сборной Дании по футболу 1992 года, когда она не вышла на чемпионат Европы. После того, как американцы начали бомбить Югославию, национальную сборную страны дисквалифицировали, а вместо нее на ЧЕ пригласили Данию."

Я сломал мозг. То есть Дания не вышла на ЧЕ, но из-за того, что американцы, которые к Европе не относятся, начали бомбить Югославию, национальную сборную страны дисквалифицировали (только неизвестно какую - США или Данию), и на её место пригласили Данию?
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Eduard Rastryopin
Как смотрю,над сценарием особо и не заморачивались,решили что сгойдится и так.
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Sakurachan
Лютая кринжатина
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Godare88
ГОЙДА!!!!!!
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