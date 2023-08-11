НТВ снимает фильм «Больше чем футбол» с Охлобыстиным и Воробьевым. По сюжету Россия занимает место Англии на Евро и имеет 2 недели на подготовку

НТВ начал снимать фильм «Больше чем футбол».

Иван Охлобыстин сыграет роль главного тренера сборной России, а актер и музыкальный исполнитель Алексей Воробьев сыграет роль футболиста.

«В центре истории ленты «Больше чем футбол» – в прошлом звезды большого футбола, а ныне так называемые сбитые летчики, которые неспособны объединиться в команду, ведь каждый из них преследует собственные цели. Лишь маленькая девочка, жизнь которой зависит от их побед или поражений, может их сплотить.

Главные роли в спортивной драме исполнят Алексей Воробьев, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Роман Мадянов, Алексей Гуськов и другие.

В результате очередной выходки фанатов сборной Англии, которая переросла в многодневные столкновения, руководство европейского футбола дисквалифицирует англичан с Кубка Европы по футболу. Вместо них в финальную стадию выходит сборная России.

У Федерации футбола России есть всего две недели, чтобы собрать команду. Главный тренер Сорокин (Иван Охлобыстин) и его помощник Михалыч (Александр Самойленко) приглашают футболистов, ставших сегодня «сбитыми летчиками»: нападающие Матвеев (Иван Алексеев) и Санаев (Игорь Сильченко) находятся под следствием за драку, защитник Бушагов (Кирилл Дыцевич) после громкого скандала разводится с женой, которая требует огромные алименты, молодой нападающий Кизяков (Василий Коковин) из-за своего характера сидит на скамейке и так далее.

Все они потеряли возможность играть, зарабатывать большие деньги, быть кумирами и настоящими звездами. План Сорокина – дать им шанс вернуть прежнюю жизнь – не срабатывает: новая сборная никак не может сыграться, каждый футболист преследует свои цели, поэтому и команды из них не получается», – говорится в описании на сайте .

«В основу фильма «Больше чем футбол» легла реальная история сборной по футболу 1992 года, когда она не вышла на чемпионат Европы. Из-за гражданской войны в Югославии национальную сборную дисквалифицировали, а вместо нее на ЧЕ пригласили Данию.

Занявший пост главного тренера собрал команду, которая в итоге стала победителем того чемпионата. У лидера сборной Кима Вильфорта, забившего решающий гол в ворота немцев в финале чемпионата, тяжело болела семилетняя дочь Лин. Эта история сильно повлияла на меня, и я понял, что она не так просто мне попалась», – сказал режиссер проекта Виктор Демент.

Основными локациями выступят « », тренировочная база « », «Сапсан Арена» (часть стадионного комплекса «РЖД Арены») и база Олимпийской сборной в Новогорске. В кадре будут два основных стадиона: стадион «Локомотива» будет показан таким, какой он есть, потому что основное действие разворачивается в Москве, а стадион динамовцев на пост-продакшне перевоплотится в «Стад де Франс».

Фото: ntv.ru

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