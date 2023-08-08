Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Урал» сыграет с «Ростовом», «Локомотив» в гостях у «Рубина», «Спартак» против «Пари НН»

Стартует 2-й тур группового этапа Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ.

Сегодня «Локомотив» сыграет с «Рубином» на выезде, «Спартак» примет «Пари НН».

В среду «Зенит» проведет гостевой матч с «Крыльями», «Динамо» будет противостоять «Краснодару».

В четверг тур завершится матчем «Ахмат» – «Балтика».

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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