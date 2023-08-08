Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Урал» сыграет с «Ростовом», «Локомотив» в гостях у «Рубина», «Спартак» против «Пари НН»
Стартует 2-й тур группового этапа Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ.
Сегодня «Локомотив» сыграет с «Рубином» на выезде, «Спартак» примет «Пари НН».
В среду «Зенит» проведет гостевой матч с «Крыльями», «Динамо» будет противостоять «Краснодару».
В четверг тур завершится матчем «Ахмат» – «Балтика».
Путь РПЛ
2-й тур
- Дата проведения
- 8 августа, 16.15, «Екатеринбург-Арена»
- Дата проведения
- 8 августа, 18.30, «Ак Барс Арена»
- Дата проведения
- 8 августа, 20.45, «Открытие Банк Арена»
- Дата проведения
- 9 августа, 16.15, «Газовик»
- Дата проведения
- 9 августа, 18.30, «Самара-Арена»
- Дата проведения
- 9 августа, 18.30, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 9 августа, 20.45, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 10 августа, 20.00, «Ахмат-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Статистика Фонбет Кубка России
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