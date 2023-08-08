Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Урал» сыграет с «Ростовом», «Локомотив» в гостях у «Рубина», «Спартак» против «Пари НН»

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Стартует 2-й тур группового этапа Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ.

Сегодня «Локомотив» сыграет с «Рубином» на выезде, «Спартак» примет «Пари НН». 

В среду «Зенит» проведет гостевой матч с «Крыльями», «Динамо» будет противостоять «Краснодару». 

В четверг тур завершится матчем «Ахмат» – «Балтика». 

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

2-й тур

Урал – Ростов
Дата проведения
8 августа, 16.15, «Екатеринбург-Арена»
Онлайн матча

 

Рубин – Локомотив
Дата проведения
8 августа, 18.30, «Ак Барс Арена»
Онлайн матча

 

Спартак – Пари НН
Дата проведения
8 августа, 20.45, «Открытие Банк Арена»
Онлайн матча

 

Оренбург – Сочи
Дата проведения
9 августа, 16.15, «Газовик»
Онлайн матча

 

Крылья Советов – Зенит
Дата проведения
9 августа, 18.30, «Самара-Арена»
Онлайн матча

 

ЦСКА – Факел
Дата проведения
9 августа, 18.30, «ВЭБ Арена»
Онлайн матча

 

Динамо – Краснодар
Дата проведения
9 августа, 20.45, «ВТБ Арена»
Онлайн матча

 

Ахмат – Балтика
Дата проведения
10 августа, 20.00, «Ахмат-Арена»
Онлайн матча

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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13 комментариев

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Вперёд Спартак!
+11
-6
+5
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Никто не планирует в разделе кубка России «таблица» уже вписать результаты групп ?? Уже первый тур прошел
+5
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+5
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Что-то меня совсем воротит уже от этих титульных названий турниров. Прямо отторжение идёт.
+4
0
+4
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Вперёд Спартак!!!
+3
0
+3
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Ответ LideR-LegeNda
Никто не планирует в разделе кубка России «таблица» уже вписать результаты групп ?? Уже первый тур прошел
Зачем? Если можно публиковать чушь от медиа футболистов?!))
+1
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+1
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Не пойму в кубке вообще важных матчей нет?
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В этом безумном и бессмысленном графике тренерам провести ротации, игрокам не получить травмы!
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Любопытный будет матч в Самаре. КС, которые на подьеме и Зенит, который пока буксует
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