Миодраг Божович: «Спартак» – народная команда и лучший клуб России. «Зенит» может делать что угодно, но болельщиков у красно-белых больше»
Миодраг Божович сравнил популярность «Спартака» и «Зенита» в России.
– В одном из интервью вы сказали, что «Спартак» вас звал. Когда?
– Где-то в 2015-м, после «Ростова». Почему не договорились – не знаю. Две делегации от клуба, разные люди, со мной общались и разное предлагали. Когда-нибудь об этом в книге напишу.
– Жалеете, что «Спартак» не возглавили?
– Конечно, жалею! Это самый лучший клуб страны! «Зенит» может делать что угодно, но болельщиков «Спартака» больше, это народная команда. Как «Црвена Звезда», – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ.
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>народная команда
Но в целом нужна хорошая социология, чтоб отвечать на такие вопросы, сам не берусь прям утверждать.
любят так сказать боль и страдания
Но тем не менее, факт есть факт - все были за Спартак