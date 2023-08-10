Миодраг Божович: «Спартак» – народная команда и лучший клуб России. «Зенит» может делать что угодно, но болельщиков у красно-белых больше»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Миодраг Божович Спорт-Экспресс Футбол

Миодраг Божович сравнил популярность «Спартака» и «Зенита» в России.

– В одном из интервью вы сказали, что «Спартак» вас звал. Когда?

– Где-то в 2015-м, после «Ростова». Почему не договорились – не знаю. Две делегации от клуба, разные люди, со мной общались и разное предлагали. Когда-нибудь об этом в книге напишу.

– Жалеете, что «Спартак» не возглавили?

– Конечно, жалею! Это самый лучший клуб страны! «Зенит» может делать что угодно, но болельщиков «Спартака» больше, это народная команда. Как «Црвена Звезда», – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ.

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62 комментария

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a.k.a. DRAGON0928
А зачем он тогда приплел Зенит, если его про него не спрашивали?
+22
-13
+9
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Forrest Gamp
Это очевидный факт.
+11
-2
+9
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Ilya Shilovskiy
Ответ Никита Аксанов
Почему кому-то так важно, сколько людей болеют за их клубы? Лучше быть самым непопулярным клубом страны, но иметь кубок UEFA, например, чем быть самым популярным и за 20 лет выиграть один чемпионат. Имхо.
Лучше иметь кучу болельщиков без трофеев, поскольку очевидно, что они там не из-за трофеев, а по любви)
+11
-5
+6
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Ilya Shilovskiy
Спасибо, братик)
+14
-8
+6
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Rustam Guseynoff
Сейчас выйдет Миллер и расскажет, что у Зенита в соцсетях больше "ботов"
+11
-7
+4
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Александр Беляков
Ну признаюсь самому бывает интересно смотреть, как проигрывает Спартак)
+8
-4
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Дмитрий Никифоров
Золотые слова!
+8
-5
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Owen_the_Simple
Ответ Пикачу82
Безусловно! И еще у нас в стране (как наверное и везде) народ не особо любит политизированные проекты и клубы от власти. А здесь клуб явно пользующейся поддержкой в кабинетах, сидящий на государственных деньгах, перешагивающий через любые законы и правила.....Так что конечно Спартак! + у Спартака в отличии от Зенита богатая история. Питерских конечно это бомбанет но это так и есть.
>политизированные проекты
>народная команда
+6
-3
+3
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Александр Беляков
Ответ Spartakus1984
А когда Спартак выигрывает, то ты страдаешь)).Все это уже поняли.
получается страдаю я крайне редко)
+5
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Redwhite heart
Человек поработал в России много лет в разных клубах,высказал свою точку зрения по наблюдениям...Почему газ так полыхает? Ну это провинциальные комплексы не более.Никогда самому коррумпированному клубу без истории не стать самым популярным! Это факт! https://youtube.com/shorts/KDzTDFHer6k?feature=share
+5
-2
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sem_odin
Ответ Redwhite heart
Огнетушитель на Невский срочно!
Сумасшедший
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-1
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Пикачу82
Безусловно! И еще у нас в стране (как наверное и везде) народ не особо любит политизированные проекты и клубы от власти. А здесь клуб явно пользующейся поддержкой в кабинетах, сидящий на государственных деньгах, перешагивающий через любые законы и правила.....Так что конечно Спартак! + у Спартака в отличии от Зенита богатая история. Питерских конечно это бомбанет но это так и есть.
+7
-5
+2
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Alex Rhea
мне кажется, основная масса болел Спартака это люди 50+, у Зенита моложе аудитория. Уже в начале 10-х замечать стал, что всё больше молодых москвичей за Зенит болеет. Это я как болельщик Спартака говорю.
Но в целом нужна хорошая социология, чтоб отвечать на такие вопросы, сам не берусь прям утверждать.
+13
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+2
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Redwhite heart
Огнетушитель на Невский срочно!
+17
-15
+2
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Никита Аксанов
Почему кому-то так важно, сколько людей болеют за их клубы? Лучше быть самым непопулярным клубом страны, но иметь кубок UEFA, например, чем быть самым популярным и за 20 лет выиграть один чемпионат. Имхо.
+11
-10
+1
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Stanislav Orlov
Ответ Alex Rhea
мне кажется, основная масса болел Спартака это люди 50+, у Зенита моложе аудитория. Уже в начале 10-х замечать стал, что всё больше молодых москвичей за Зенит болеет. Это я как болельщик Спартака говорю. Но в целом нужна хорошая социология, чтоб отвечать на такие вопросы, сам не берусь прям утверждать.
что ты такое несешь)))
+8
-7
+1
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Owen_the_Simple
Ответ max bogomazov
Народная нефтяная команда
Нефтеродная Команда
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Fomin525
Ответ Ilya Shilovskiy
Лучше иметь кучу болельщиков без трофеев, поскольку очевидно, что они там не из-за трофеев, а по любви)
ну да, таким болельщикам приятнее горечь поражения, чем какие то там кубки и чемпионства.
любят так сказать боль и страдания
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Fomin525
Ответ Пикачу82
Исторически - народная команда! Ни к одному ведомству не относящаяся! Можешь что угодно писать но в России Спартак это имя и история, Спартак любит большинство!
большинство только если из меньшинств
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Fomin525
Ответ Пикачу82
Безусловно! И еще у нас в стране (как наверное и везде) народ не особо любит политизированные проекты и клубы от власти. А здесь клуб явно пользующейся поддержкой в кабинетах, сидящий на государственных деньгах, перешагивающий через любые законы и правила.....Так что конечно Спартак! + у Спартака в отличии от Зенита богатая история. Питерских конечно это бомбанет но это так и есть.
так Спартак сам в первую очередь клуб от власти
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KOTOV71
Ответ Пикачу82
Это все легко подтвердить не купленными Газпромом опросами ВЦИОМ а достаточно съездить на любую выездную игру Спартака и посмотреть как принимают клуб в городе, сколько народа на стадионе и люди же даже живущие в регионе куда приезжает Спартак на выезд идут поболеть именно за него. Обмануть можно кого угодно и что угодно купить кроме мнения и любви народа!
Мне вот тоже, когда скучно,я смотрю игру Спартака,просто ради забавы, особенно смешно слушать комментаторов матча ( они всегда в открытую " топят" за Спартак) когда Спартак проигрывает.прикольно.
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Slava=Spartak
Ответ Alex Rhea
мне кажется, основная масса болел Спартака это люди 50+, у Зенита моложе аудитория. Уже в начале 10-х замечать стал, что всё больше молодых москвичей за Зенит болеет. Это я как болельщик Спартака говорю. Но в целом нужна хорошая социология, чтоб отвечать на такие вопросы, сам не берусь прям утверждать.
За Спартак болеют не за трофеи, а за философию игры, эмоции...!
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Alex Rhea
Ответ Spartakus1984
Конечно,всем нравятся победы,все хотят болеть за лучших, но 20 лет успешной истории не могут перечеркнуть 80 лет успешной истории+ преемственность поколений, ну и в целом яркость клуба, которая привлекает и будет привлекать независимо от результатов. Спартак можно любить и ненавидеть ,но он всегда будет привлекать внимание к себе.
но вот несколько лет назад (5-6) я смотрел матч Спартак-Зенит в маленьком провинциальном городе в местной пивной, там было человек 20 и все без исключений болели за Спартак. Однако опять же всем им было за 40.
Но тем не менее, факт есть факт - все были за Спартак
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Дмитрий9779
Ответ Alex Rhea
мне кажется, основная масса болел Спартака это люди 50+, у Зенита моложе аудитория. Уже в начале 10-х замечать стал, что всё больше молодых москвичей за Зенит болеет. Это я как болельщик Спартака говорю. Но в целом нужна хорошая социология, чтоб отвечать на такие вопросы, сам не берусь прям утверждать.
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Пикачу82
Ответ a.k.a. DRAGON0928
А зачем он тогда приплел Зенит, если его про него не спрашивали?
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