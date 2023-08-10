«ПСЖ» описал Мбаппе последствия его бесплатного ухода 2024-м – придется продавать игроков и увольнять многих сотрудников

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы финансовый фэйр-плей Килиан Мбаппе деньги Футбол

«ПСЖ» написал очередное письмо Килиану Мбаппе по поводу контракта.

4 августа, через несколько дней после дедлайна, до которого 24-летний форвард сборной Франции мог активировать пункт об автоматическом продлении контракта с парижанами до лета 2025 года, клуб написал Мбаппе письмо.

В нем «Пари Сен-Жермен» в очередной раз напомнили Килиану, что клуб создал ему экстраординарные финансовые условия, которых не было ни у кого в мире. L’Équipe сообщает, что в прошлом сезоне футболист заработал 158 миллионов евро брутто, клубу это обошлось более чем в 200 млн.

Кроме того, в письме были названы последствия, которые повлечет за собой возможный уход Мбаппе бесплатно в качестве свободного агента в 2024-м. Если это случится, по-мнению клуба, парижанам придется:

– продавать игроков (чтобы не нарушить финансовый фэйр-плей);

– пересмотреть политику продвижения игроков академии в первую команду;

– уволить многих сотрудников.

«Это поставило бы под сомнение все, что было построено в клубе» – сказано в письме.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не уйдет из «ПСЖ» этим летом, даже если не будет играть, форвард сказал об этом президенту клуба. Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Мбаппе считается «Реал».

«Реал» хочет Мбаппе уже сейчас, хотя планировал взять через год. Почему такая спешка?

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177 комментариев

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Глеб Глебыч
Надеюсь, вся эта история закончится так: мбаппе сезон сидит вне заявки, псж настигает финансовый крах, команда на много лет опускается в подвал лиги 1, реал подписывает мбаппе на большие бабки, но из него выходит второй азар. Воздастся каждому по делам его, будет поучительно
+209
-38
+171
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ZA.RMA
И кто в этом виноват? Только ПСЖ.
+164
-11
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Кирилл Масленников
ПСЖ жалок
+63
-7
+56
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Montenegro Serbian
Ору если честно: БОГАТЕЙШИЕ владельцы клуба решили надавить на игрока через пожалейку на тему социальных последствий его бесплатного ухода, как-будто после этого в ПСЖ останется сторож стадиона, 68-летний однорукий массажист на полставки, полы будут мыть сами игроки, а на матчи по стране ездить на велосипедах.
Причём играть будут бесплатные чуваки из молодёжки в форме ПСЖ 2009 года, чтоб новую не покупать, а на трибунах откроют рынок, чтобы хоть как-то сводить концы с концами.

Конечно Мбаппе должен пустить слезу🤣🤣
+48
-3
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Азиз Ибодуллаев
Ответ Глеб Глебыч
Надеюсь, вся эта история закончится так: мбаппе сезон сидит вне заявки, псж настигает финансовый крах, команда на много лет опускается в подвал лиги 1, реал подписывает мбаппе на большие бабки, но из него выходит второй азар. Воздастся каждому по делам его, будет поучительно
а Реал тут причем?)
+48
-13
+35
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corazón blanco
Мбаппе идет до конца, Нассер будет разбит, карманы семьи Килиана одержит полную победу)
+37
-6
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ZA.RMA
Ответ иц а мэн
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Кто о чем, а фанат Барселоны о судьях🙏
+37
-11
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Ophiomorph
Ответ Глеб Глебыч
Надеюсь, вся эта история закончится так: мбаппе сезон сидит вне заявки, псж настигает финансовый крах, команда на много лет опускается в подвал лиги 1, реал подписывает мбаппе на большие бабки, но из него выходит второй азар. Воздастся каждому по делам его, будет поучительно
А где концовка, где фанат Барсы просыпается после этого сна весь в моче и фекалиях? Вот тогда точно всем будет по заслугам.
+33
-9
+24
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ZA.RMA
Ответ Аслан Ильясов
ну продайте его Реалу сейчас. чего они слезы льют, при этом сами продавать его не хотят
Они то хотят - это он не хочет😂
+23
-3
+20
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Фарид Харисов
Ой, какие бедненькие, сотрудников увольнять придётся :)

Одного лоботряса на жирном контракте слить (например Паредес) и можно спокойно обеспечивать простых работяг. Но у ПСЖ приоритеты на лоботрясов с жирным контрактом, а вину за это пытаются Мбаппе привить.
+15
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Syndycate
Ответ adamx
владельцы могут выкинуть клуб на помойку вместе с мбаппе. просто реально мбаппе серьезно подсирает клубу.
Так это вообще не проблема Мбаппе)
+12
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Аслан Ильясов
ну продайте его Реалу сейчас. чего они слезы льют, при этом сами продавать его не хотят
+13
-5
+8
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Spartakus1984
На жалость давят.Клоуны какие то
+7
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Uf1k
Ответ adamx
владельцы могут выкинуть клуб на помойку вместе с мбаппе. просто реально мбаппе серьезно подсирает клубу.
чем он подсирает, он что, не человек, на него правила трудового кодекса не действуют? Не захотел - не продлил, всё. А если там действительно всё так завязано с финансами на Мбаппе, то это уже моё почтение, гениальное управление клубом просто
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Sergey Troshin
А сотрудника , составлявшего условия контракта, уволят? Или пригласят в посольство...
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S S
Че то я не особо замечал, чтоб ПСЖ беспокоил особо фейр-плей…видимо это было в параллельной реальности)
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Полуэктов Пётр
Пытаются навязать игроку чувство вины за своё плохое управление клубом?
Жалкое зрелище. Надеюсь Мбаппе не поведется на эту манипуляцию и не будет плохо себя чувствовать за это по итогу.
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ZA.RMA
Ответ иц а мэн
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мне хоть не рассказывай эти сказки
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ZA.RMA
Ответ Muhammad Juraev
Как же ты достала в комментариях.. Выйди уже замуж и детей воспитывай
настоящий «мужчина» 🤡, свободен
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Under
Ответ Матвей Суицидин
есть еще вариант, но не для слабаков. вернуть Мбаппе в состав и выиграть ЛЧ, заработав сумму сопоставимую с трансфером Мбаппе
да неее :)
+3
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vladimirfed92
Замечательный пример дуболомного управления клубом
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moldfan
Дешевый прием)

Во всех финасновых решениях, виноват только ПСЖ. Мбаппе знает, кто владелец ПСЖ и какие финансовые возможности у него есть.
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Алексей Ненахов
Так кто кроме Парижа виноват ? Закидали его баблом только бы не достался Реалу , в итоге только сами себе и нагадили , мог бы играть год и приносить пользу команде , но у Парижа принципы же
+3
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Михо
Какое же жалкое зрелище! И они еще претендуют на звание топ клуба😃 скоро на коленях начнут ползать перед ним и скулить что детям Хелаифи нечего кушать!
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ZA.RMA
Ответ иц а мэн
только факты
я об этом и говорю..найди другой повод задуматься
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