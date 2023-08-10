«ПСЖ» описал Мбаппе последствия его бесплатного ухода 2024-м – придется продавать игроков и увольнять многих сотрудников

«ПСЖ» написал очередное письмо Килиану Мбаппе по поводу контракта.

4 августа, через несколько дней после дедлайна, до которого 24-летний форвард сборной Франции мог активировать пункт об автоматическом продлении контракта с парижанами до лета 2025 года, клуб написал Мбаппе письмо.

В нем « » в очередной раз напомнили , что клуб создал ему экстраординарные финансовые условия, которых не было ни у кого в мире. L’Équipe сообщает, что в прошлом сезоне футболист заработал 158 миллионов евро брутто, клубу это обошлось более чем в 200 млн.

Кроме того, в письме были названы последствия, которые повлечет за собой возможный уход Мбаппе бесплатно в качестве свободного агента в 2024-м. Если это случится, по-мнению клуба, парижанам придется:

– продавать игроков (чтобы не нарушить финансовый фэйр-плей);

– пересмотреть политику продвижения игроков академии в первую команду;

– уволить многих сотрудников.

«Это поставило бы под сомнение все, что было построено в клубе» – сказано в письме.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не уйдет из «ПСЖ» этим летом, даже если не будет играть, форвард сказал об этом президенту клуба. Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Мбаппе считается «Реал».

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