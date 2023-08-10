Крымский судья Попов погиб в зоне СВО в 25 лет

Крымский футбольный судья погиб в зоне СВО.

Об этом сообщила Республиканская федерация футбола Крыма.

«С глубокой скорбью сообщаем, что Попов Константин Константинович в возрасте 25 лет умер в госпитале Санкт-Петербурга после ранения, полученного при исполнении боевых задач в зоне специальной военной операции (СВО).

Костя Попов, талантливый футболист, прошел школу футбола в СДЮСШОР «Динамо» г. Симферополя (в настоящее время МБУ «СШ по футболу г. Симферополя»), под руководством тренера С.М. Казака.

Дважды становился победителем зоны «Юг» Первенства детско-юношеской футбольной лиги по футболу в 2012 и 2013 годах, был неоднократным призером первенства юношей по футболу Республики Крым. Спортивную футбольную подготовку закончил в ДЮСШ «Таврия» у тренера А.Н. Кунденка, где был победителем республиканского турнира памяти А.Н. Заяева.

Наилучшим образом проявил себя, как спортивный судья по футболу. На его счету более 50 матчей чемпионата и Кубка Крымского футбольного союза, огромное количество игр республиканских соревнований: чемпионата, кубка, юношеского первенства Республики Крым по футболу, а также множество футбольных матчей соревнований, проводимых федерациями футбола Симферопольского района и г. Симферополя.

Внук Попова К.А. – боевого офицера, прошедшего Афганистан, – Попов К.К. воевал по контракту в зоне СВО, до этого закончил Юридическую академию имени Ярослава Мудрого в г. Харькове, работал юристом на различных предприятиях, вел активную общественную и спортивную жизнь, был высококвалифицированным спортсменом, детским футбольным тренером, хорошим человеком и надежным другом. У него осталась трехлетняя дочь.

Республиканская федерация футбола Крыма и лично председатель РФФК Бородкин С.А. от лица футбольной общественности выражает глубокие соболезнования семье и близким Константина Попова», – сказано в заявлении федерации.