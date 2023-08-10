Крымский судья Попов погиб в зоне СВО в 25 лет

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Крымский футбольный судья погиб в зоне СВО.

Об этом сообщила Республиканская федерация футбола Крыма.

«С глубокой скорбью сообщаем, что Попов Константин Константинович в возрасте 25 лет умер в госпитале Санкт-Петербурга после ранения, полученного при исполнении боевых задач в зоне специальной военной операции (СВО).

Костя Попов, талантливый футболист, прошел школу футбола в СДЮСШОР «Динамо» г. Симферополя (в настоящее время МБУ «СШ по футболу г. Симферополя»), под руководством тренера С.М. Казака.

Дважды становился победителем зоны «Юг» Первенства детско-юношеской футбольной лиги Украины по футболу в 2012 и 2013 годах, был неоднократным призером первенства юношей по футболу Республики Крым. Спортивную футбольную подготовку закончил в ДЮСШ «Таврия» у тренера А.Н. Кунденка, где был победителем республиканского турнира памяти А.Н. Заяева.

Наилучшим образом проявил себя, как спортивный судья по футболу. На его счету более 50 матчей чемпионата и Кубка Крымского футбольного союза, огромное количество игр республиканских соревнований: чемпионата, кубка, юношеского первенства Республики Крым по футболу, а также множество футбольных матчей соревнований, проводимых федерациями футбола Симферопольского района и г. Симферополя.

Внук Попова К.А. – боевого офицера, прошедшего Афганистан, – Попов К.К. воевал по контракту в зоне СВО, до этого закончил Юридическую академию имени Ярослава Мудрого в г. Харькове, работал юристом на различных предприятиях, вел активную общественную и спортивную жизнь, был высококвалифицированным спортсменом, детским футбольным тренером, хорошим человеком и надежным другом. У него осталась трехлетняя дочь.

Республиканская федерация футбола Крыма и лично председатель РФФК Бородкин С.А. от лица футбольной общественности выражает глубокие соболезнования семье и близким Константина Попова», – сказано в заявлении федерации.

 

 

273 комментария

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Buharoid
С трехлетней дочерью ехать воевать на контракт это крайне ответственный и умный поступок (нет).
+288
-55
+233
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Red Line
он сам сделал этот выбор
+135
-19
+116
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WhatZ
Ответ Сергей Васильев
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герой - это тот, кто защищает свою страну на своей территории. А он обычный оккупант, который пришел убивать людей в чужую страну
+167
-74
+93
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Владимир Романов
Как, живя в Крыму, в 25 лет успеть окончить академию в украинском Харькове? Хороши же студенты...Их учат, а они убивать сокурсников и преподавателей возвращаются.
+94
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Фредерик Вассёр
Здоровья погибшим.
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Газонокосильщик Хави
Ответ Сергей Васильев
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иди умирай. тоже будет безграничная благодарность с дивана. тоже умрешь, чтобы диванные патриоты жили в мире
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Buharoid
Ответ stomatologbeatles
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В новости написано про контракт.
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tersky
Ответ Сергей Васильев
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Воевать на чужой земле, чтобы жить в мире - это как пить водку, чтобы вылечить печень.
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WhatZ
Ответ Сергей Васильев
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"долг как гражданина" - это пойти в чужую страну и убивать других людей? Это же кому вы так задолжали?
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-8
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pyritanza
Вот и чего ради, спрашивается, погиб этот парень?! Ради того, чтоб кучка маразматиков по разные стороны границы вдоволь наигралась в геополитику?!
+40
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Газонокосильщик Хави
Ответ Сергей Васильев
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а добровольцем чего не идешь? или только на словах герой? слабо?
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Борис _____
Какие же ублюдки собрались в комментариях, а их плюсуют такие же ублюдки. Соболезнования семье Константина Попова!
+49
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Red Line
всех местных поцреотов спрашиваю:
что
вы
тут
делаете?)

ну-ка быстро в военкомат, диванные рядовые!
+37
-19
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888 AK
Ну и дурак
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Лужин
Земля бетоном.
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-70
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Atsuktuvas
Если уж Скабеева ляпнула про 280 тыс. некрологов, то чему удивляться ?..
+35
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VictorVallecano
Ответ Сергей Васильев
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Если бы да кабы. А проявить инициативу, Сережа? Стране нужны такие покладистые патриоты.
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-4
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Газонокосильщик Хави
Ответ Сергей Васильев
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сказки не рассказывай. при записи добровольцем - тебя на полигон на обучение повезут. так что там? на словах герой? а как призовут - скажешь не умеешь и обуза?
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Pavlyushavin
Ответ Данила Данайцев
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Из окопа пишешь, смельчак? Как обстановка?
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vceppesh
Ответ Данила Данайцев
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буквально из-за таких как ты всех кто поддерживает россию считают умственно отсталыми

не позорь русских
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noti22
Ответ XavIniesta2008-2015
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А в ВОВ мы тоже первые перешли границу? я-то думал немцы
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Overkiller
Ответ Buharoid
С трехлетней дочерью ехать воевать на контракт это крайне ответственный и умный поступок (нет).
Да и без детей то же самое.
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Red Line
всех местных поцреотов спрашиваю: что вы тут делаете?) ну-ка быстро в военкомат, диванные рядовые!
они в памперсах!!!)
+16
-6
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alexmixer9
Ответ Buharoid
С трехлетней дочерью ехать воевать на контракт это крайне ответственный и умный поступок (нет).
Надеюсь минусуют боты, не хочется верить что тут много таких одарённых
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moldfan
Ответ Сергей Васильев
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То есть уверен, что все эти люди которых отлавливали в метро или по спискам на заводах оказались тамПопали туда потому-что воевать умеют ? Владимир Владимирович и Кужугетович говорят сначала как раз обучат. Так в чем проблема ?

Почему вместо вас на фронет 25 летние отцы трехлетних дочерей ?
+11
-2
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