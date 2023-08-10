«Рома» продала Ибанеса «Аль-Ахли» за 28,5+3 млн евро и 20% от перепродажи

Теги Рома серия А Италия трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Рожер Ибанес Фабрицио Романо Футбол

«Рома» продала защитника Рожера Ибанеса клубу из Саудовской Аравии.

«Аль-Ахли Джидда» заключил 4-летний контракт с 24-летним бразильским футболистом.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Рома» получит за Ибанеса 28,5 млн евро. Еще 3 млн предусмотрены в качестве бонусов. Так же римляне получат 20% от последующей перепродажи игрока.

Рожер играл за «Рому» с 2020 года. Он выиграл Лигу конференций с командой и вышел в финал Лиги Европы. Подробная статистика футболиста доступна здесь.

Изображение: twitter.com/ALAHLI_FCEN

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17 комментариев

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Стахович
Почему только пять клубов усиливают,а не равномерно весь саудовский чемпионат?
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Андрюха с района
У Ромы одна из самых днарских защит была) Ибанес один из главных днарей там был)
+12
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Ksandvankneshas
Весьма недурно продали.
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slatar99
Спорный игрок - потенциал явно есть, особенно атакующий, но привозил в обороне просто ужасно. Оба матча прошлого сезона с Лацио чего только стоят.

30 млн за него только саудиты могли отдать, конечно))
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Mbest77
Ответ Стахович
Почему только пять клубов усиливают,а не равномерно весь саудовский чемпионат?
Там вроде 6 клубом принадлежат государству: 5 в высшей лиге и 1 в местном фнл
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Данил Луговский
Ответ Андрюха с района
У Ромы одна из самых днарских защит была) Ибанес один из главных днарей там был)
Днарская защита, днарный игрок. Других слов нельзя было подобрать?
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ponso
Ответ Стахович
Почему только пять клубов усиливают,а не равномерно весь саудовский чемпионат?
Везде своя иерархия. Даже в госбюджетных лигах. Наша тому подтверждение.
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Nmsh93
Ответ Стахович
Почему только пять клубов усиливают,а не равномерно весь саудовский чемпионат?
Эти 5 клубов принадлежат государству или государственным компаниям. Это одно из действий по популяризации страны и туризма. И также они подали заявку на чемпионат мира. У СА и Катара очень высокая конкуренция и не так давно был конфликт. И СА не может просто так закрыть глаза, что в Катаре был чемпионат мира, а у них нет)) сейчас привезут звезд, повысят уровень, внимание к стране и чемпионату. Куча амбасадоров и положительной обратной связи от известных спортсменов и тренеров из разных стран. И так можно претендовать на чемпионат мира
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Стахович
Почему только пять клубов усиливают,а не равномерно весь саудовский чемпионат?
На это наверное есть объективные причины отсутствие стадиона вместительного, отсутствие инфраструктуры. Весь этот сыр бор ориентирован на привлечении туристов и дивидендов в дальнейшем, поэтому активностью занимаются только курортные или же экономически развитые города и клубы.
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Direct free kick
Ответ Человек1991
У Ромки тренер полнейшее дно )
Великий Моуриньо твой ночной кошмар
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Arman FCSM
Ответ Ksandvankneshas
Весьма недурно продали.
Я бы сказал: "Заибанес"
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