«Рома» продала Ибанеса «Аль-Ахли» за 28,5+3 млн евро и 20% от перепродажи

«Рома» продала защитника Рожера Ибанеса клубу из Саудовской Аравии.

« » заключил 4-летний контракт с 24-летним бразильским футболистом.

По данным инсайдера , «Рома» получит за 28,5 млн евро. Еще 3 млн предусмотрены в качестве бонусов. Так же римляне получат 20% от последующей перепродажи игрока.

играл за «Рому» с 2020 года. Он выиграл Лигу конференций с командой и вышел в финал Лиги Европы. Подробная статистика футболиста доступна здесь.

Изображение: twitter.com/ALAHLI_FCEN

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