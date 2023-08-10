«Рома» продала Ибанеса «Аль-Ахли» за 28,5+3 млн евро и 20% от перепродажи
«Рома» продала защитника Рожера Ибанеса клубу из Саудовской Аравии.
«Аль-Ахли Джидда» заключил 4-летний контракт с 24-летним бразильским футболистом.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Рома» получит за Ибанеса 28,5 млн евро. Еще 3 млн предусмотрены в качестве бонусов. Так же римляне получат 20% от последующей перепродажи игрока.
Рожер играл за «Рому» с 2020 года. Он выиграл Лигу конференций с командой и вышел в финал Лиги Европы. Подробная статистика футболиста доступна здесь.
Изображение: twitter.com/ALAHLI_FCEN
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30 млн за него только саудиты могли отдать, конечно))