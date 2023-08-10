Дана Уайт: «Хасбик заработал в UFC больше миллиона долларов»

Теги UFC Дана Уайт MMA Хасбик Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт заявил, что блогер Хасбулла Магомедов заработал в UFC больше миллиона долларов.

«Хасбик – отличный парень. Он добился невероятных результатов. Мы заключили сделку, и он появился в видеоигре.

Мы продаем футболки с его изображением – это приносит ему кучу денег.

Парень точно заработал больше миллиона долларов – и это только в UFC. Он в ударе», – сказал президент промоушена Дана Уайт.

«Одному двоечку дал, он сразу вырубился и упал». Хасбик показал синяк под глазом и заявил, что на него напала толпа

«Черный хайп – тоже хайп». Хасбика задержала полиция – за перекрытую дорогу, чтобы подрифтовать

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4 комментария

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rude.
Лицо бойцов UFC с контрактами 20-50 к представили?)
Какое-то недоразумение подняло лям непонятно как и на чем.
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Oleg Olegov
Не знаю зачем Хасбику ЮФС, я думал он выше этого.
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АланСмити
Ответ rude.
Лицо бойцов UFC с контрактами 20-50 к представили?) Какое-то недоразумение подняло лям непонятно как и на чем.
Так все просто. Боец с контрактом 20-50к и приносит компании соответствующие деньги. Если боец поднимется, то и будет получать большие контракты. А мерч с Хасбиком приносит миллионы, тут даже без оценки причины, вот хотят люди такие футболки, так что и Хасбик получил свой миллион. Вроде все справедливо и максимально в стиле капитализма.
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