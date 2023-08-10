Дана Уайт: «Хасбик заработал в UFC больше миллиона долларов»

Дана Уайт заявил, что блогер Хасбулла Магомедов заработал в UFC больше миллиона долларов.

« – отличный парень. Он добился невероятных результатов. Мы заключили сделку, и он появился в видеоигре.

Мы продаем футболки с его изображением – это приносит ему кучу денег.

Парень точно заработал больше миллиона долларов – и это только в UFC. Он в ударе», – сказал президент промоушена Дана Уайт.

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