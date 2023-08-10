Ротенберг хотел забить лакросс-гол со спинорамой между ног вратарю. Голкипер отбил, но была игра высоко поднятой клюшкой

Теги СКА Сборная России по хоккею видео КХЛ Роман Ротенберг Хоккей 3х3 Хоккей

Роман Ротенберг попытался забить лакросс-гол со спинорамой.

Этот прием главный тренер СКА применил по ходу финального матча турнира ФХР в формате «3 на 3» между СКА и сборной России.

Выйдя один на один с вратарем, Роман Ротенберг хотел забросить в стиле лакросс, взяв шайбу на крюк, сделав спинораму, и бросив шайбу с отскоком от льда между ног вратарю – голкипер Кирилл Обыскалов отразил бросок.

Если бы Ротенберг забил гол в этом эпизоде, по всей видимости, шайба была не засчитана из-за игры высоко поднятой клюшкой.

«Нарушение, зато красиво! Но Обыскалов к такому готов», – прокомментировали ситуацию в телеграм-канале ФХР.

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8 комментариев

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Болельщик АВЫ
я и не знал что он на коньках катается если честно)))))
+11
0
+11
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Daishi
Дите развлекается))
+12
-1
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Персональные данные Номер 67327384
А "Яблочко" на балалайке скоро будет?
+4
0
+4
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Олег
Если честно Ромка удивляет.... Чего ещё очебучет. 😃
+3
-1
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sd4fmwrvz8
Кудрявый совсем уже нюх потерял 🤣🤡
0
0
0
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Strannix
Ответ Болельщик АВЫ
я и не знал что он на коньках катается если честно)))))
Ну вы что, он же в молодости в Финляндии по 3-5 шайб в каждом матче клал))
+1
-1
0
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ГЕНПЛАН
Ответ Персональные данные Номер 67327384
А "Яблочко" на балалайке скоро будет?
Еще пару операций надо
+1
-1
0
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