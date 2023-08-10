Ротенберг хотел забить лакросс-гол со спинорамой между ног вратарю. Голкипер отбил, но была игра высоко поднятой клюшкой

Роман Ротенберг попытался забить лакросс-гол со спинорамой.

Этот прием главный тренер применил по ходу финального матча турнира ФХР в формате «3 на 3» между СКА и сборной России.

Выйдя один на один с вратарем, хотел забросить в стиле лакросс, взяв шайбу на крюк, сделав спинораму, и бросив шайбу с отскоком от льда между ног вратарю – голкипер Кирилл Обыскалов отразил бросок.

Если бы Ротенберг забил гол в этом эпизоде, по всей видимости, шайба была не засчитана из-за игры высоко поднятой клюшкой.

«Нарушение, зато красиво! Но Обыскалов к такому готов», – прокомментировали ситуацию в телеграм-канале ФХР.