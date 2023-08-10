Более 1200 бойцов подали коллективный иск против UFC

Теги UFC MMA Бокс/MMA/UFC

Более 1200 профессиональных бойцов подали коллективный иск против UFC.

По словам спортивного юриста Эрика Магракена, иск был сформирован еще 10 лет назад, но официально утвержден только сегодня.

«Группа бойцов подала на UFC в суд. Эти бойцы утверждают, что организация использовала незаконные методы, чтобы завоевать господство на рынке.

И этим господством руководители компании злоупотребляли. Это привело к тому, что на протяжении многих лет труд бойцов в полной мере не оплачивался», – сказал Магракен.

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8 комментариев

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Agent Smith
Дана Уайт конечно мастер эксплуатировать людишек. Посмотрим что будет👊
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artem klishin
прикольно, интересно, чем это закончится
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Мяти
А вот это уже серьёзно
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il buono
Удачи бойцам. Распределение доходов в ЮФС не такое справедливое, как в других лигах. А риск здоровью, как минимум такой же.
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fbd
Ответ artem klishin
прикольно, интересно, чем это закончится
Ничем скорее всего, ибо это может создать опасный прецедент, когда толпа условных инженеров соберется и подаст в суд на эпл, так как те захапали большую долю рынка, не позвали этих инженеров к себе на работу и таким образом уменьшили их потенциальную зарплату.
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каток Третьяка
если по факту, гонорары топов бокса и гонорары топов юфс имеют огромную разницу... хотя на мой взгляд, смешанные бои куда зрелищнее и вызывают больше ажиотажа... могу ошибаться, но мнение абсолютно нейтрального зрителя.
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