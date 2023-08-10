Более 1200 бойцов подали коллективный иск против UFC

Более 1200 профессиональных бойцов подали коллективный иск против UFC.

По словам спортивного юриста Эрика Магракена, иск был сформирован еще 10 лет назад, но официально утвержден только сегодня.

«Группа бойцов подала на UFC в суд. Эти бойцы утверждают, что организация использовала незаконные методы, чтобы завоевать господство на рынке.

И этим господством руководители компании злоупотребляли. Это привело к тому, что на протяжении многих лет труд бойцов в полной мере не оплачивался», – сказал Магракен.

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